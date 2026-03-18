Chaitra Navratri 2026 : चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भेजें 10 चुनिंदा शुभकामनाएं, मिलेगा मां शैलपुत्री का आशीर्वाद
Chaitra Navratri 2026 Wishes : शक्ति की उपासना का यह पर्व चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाया जाएगा। अगर आप भी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अपने दोस्तों और परिजनों तक मां शैलपुत्री का आशीष पहुंचाना चाहते हैं तो ये चुनिंदा 10 मैसेज, कोट्स और विशेज आपको बेहद पसंद आने वाली हैं।
Chaitra Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye : हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नौ दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च, दिन गुरुवार से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा-आराधना की जाती है, जो स्थिरता, शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन नौ दिनों में देवी दुर्गा की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बता दें, शक्ति की उपासना का यह पर्व चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाया जाएगा। अगर आप भी चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अपने दोस्तों और परिजनों तक मां शैलपुत्री का आशीष पहुंचाना चाहते हैं तो ये चुनिंदा 10 मैसेज, कोट्स और विशेज आपको बेहद पसंद आने वाली हैं।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भेजें मां शैलपुत्री के टॉप 10 शुभकामना संदेश
1- मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपके जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति आए।
आपको और आपके परिवार को नवरात्रि के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
2- दिव्य है मां की आंखों का नूर, संकटों को मां करती हैं दूर, मां की ये छवि निराली,
नवरात्रि में आपके घर लाए खुशहाली।
जय माता दी!
3- मैया के दरबार में दुख-दर्द मिटाए जाते हैं,
जो भी दर पर आते है, शरण में लिए जाते हैं..।
माँ शैलपुत्री की पूजा की मंगल शुभकामनाएं !!
4- नव दीप जले,
नव फूल खिले,
नित नयी बहार मिले,
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद मिले।
Happy Navratri 2026
5- कुमकुम भरे कदमों से आए मां शैलपुत्री आपके द्वार,
सुख संपत्ति मिले आपको अपार।
प्रथम नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं !!
6- नव दीप जले,
नव फूल खिले,
नित नयी बहार मिले,
नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद मिले।
Happy Navratri 2026
7-"वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम्॥
8- मां शैलपुत्री की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। उनकी आशीर्वाद से हर चुनौती का सामना करने का बल मिले।
नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की हार्दिक शुभकामनाएं!
9 - शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे मां, हम सबकी जगदंबे मां !
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!
10- जगत पालनहार है मां
मुक्ति का धाम है मां,
हमारी भक्ति का आधार है मां
सबकी रक्षा की अवतार है मां,
हैप्पी नवरात्रि 2026!
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
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एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।