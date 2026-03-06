Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि से पहले घर ले आएं ये 5 चीजें, माता रानी के आशीर्वाद से बनेंगे बिगड़े काम
चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में घर में कुछ विशेष चीजें लाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनते हैं और घर में सुख-समृद्धि की वर्षा होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि से पहले घर में लाने वाली 5 शुभ चीजें।
चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह नौ दिनों तक चलता है और कलश स्थापना से शुरू होकर रामनवमी के साथ समाप्त होता है। इस दौरान नया हिंदू साल भी प्रारंभ होता है। इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, दिन - गुरुवार से शुरू हो रही है और 27 मार्च 2026, दिन - शुक्रवार को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 बजे से उपलब्ध रहेगा। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में घर में कुछ विशेष चीजें लाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनते हैं और घर में सुख-समृद्धि की वर्षा होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि से पहले घर में लाने वाली ये 5 शुभ चीजें।
1. चांदी का सिक्का
नवरात्रि के दौरान चांदी का सिक्का घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस सिक्के को कलश में रखकर या पूजा स्थल पर स्थापित कर नौ दिनों तक पूजा करने से घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। आर्थिक तंगी दूर होती है और समृद्धि बढ़ती है। इसे नवरात्रि समाप्ति के बाद तिजोरी या धन स्थान में रख सकते हैं।
2. माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति
मां लक्ष्मी को माता दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। नवरात्रि से पहले घर में माता लक्ष्मी की नई तस्वीर या छोटी मूर्ति लाना बहुत फलदायी होता है। इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित कर रोजाना दीपक जलाकर और मंत्र जप कर पूजा करें। इससे घर में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि होती है। माता की कृपा से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
3. शृंगार का सामान
नवरात्रि में माता दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करना परंपरा है। महिलाएं रोजाना माता को सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, काजल, मेहंदी, फूल, इत्र आदि अर्पित करती हैं। नवरात्रि से पहले घर में ये सभी श्रृंगार सामग्री लाकर रखना शुभ होता है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। रोज पूजा में इनका उपयोग करें।
4. महालक्ष्मी यंत्र
महालक्ष्मी यंत्र मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि से पहले इसे घर लाकर पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। यंत्र की स्थापना के बाद रोजाना 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप करें। इससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यापार-नौकरी में लाभ मिलता है। यंत्र को लाल कपड़े पर रखें और नियमित पूजा करें।
5. तुलसी का पौधा
यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो नवरात्रि के अवसर पर इसे जरूर लाएं। तुलसी को माता रानी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में तुलसी की पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। रोजाना तुलसी को जल अर्पित करें और उसके चारों ओर दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, रोग-क्लेश दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति स्थापित होती है।
इन 5 चीजों को नवरात्रि से पहले घर लाकर सही विधि से पूजा करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। बिगड़े काम बनते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि 2026 में इन उपायों को अपनाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष