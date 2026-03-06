Hindustan Hindi News
Chaitra Navratri 2026: नवरात्रि से पहले घर ले आएं ये 5 चीजें, माता रानी के आशीर्वाद से बनेंगे बिगड़े काम

Mar 06, 2026 08:19 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में घर में कुछ विशेष चीजें लाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनते हैं और घर में सुख-समृद्धि की वर्षा होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि से पहले घर में लाने वाली 5 शुभ चीजें।

चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह नौ दिनों तक चलता है और कलश स्थापना से शुरू होकर रामनवमी के साथ समाप्त होता है। इस दौरान नया हिंदू साल भी प्रारंभ होता है। इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026, दिन - गुरुवार से शुरू हो रही है और 27 मार्च 2026, दिन - शुक्रवार को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। घटस्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 बजे से उपलब्ध रहेगा। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में घर में कुछ विशेष चीजें लाने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े काम बनते हैं और घर में सुख-समृद्धि की वर्षा होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि से पहले घर में लाने वाली ये 5 शुभ चीजें।

1. चांदी का सिक्का

नवरात्रि के दौरान चांदी का सिक्का घर लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस सिक्के को कलश में रखकर या पूजा स्थल पर स्थापित कर नौ दिनों तक पूजा करने से घर में धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। आर्थिक तंगी दूर होती है और समृद्धि बढ़ती है। इसे नवरात्रि समाप्ति के बाद तिजोरी या धन स्थान में रख सकते हैं।

2. माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति

मां लक्ष्मी को माता दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। नवरात्रि से पहले घर में माता लक्ष्मी की नई तस्वीर या छोटी मूर्ति लाना बहुत फलदायी होता है। इन्हें पूजा स्थल पर स्थापित कर रोजाना दीपक जलाकर और मंत्र जप कर पूजा करें। इससे घर में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि होती है। माता की कृपा से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

3. शृंगार का सामान

नवरात्रि में माता दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करना परंपरा है। महिलाएं रोजाना माता को सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, काजल, मेहंदी, फूल, इत्र आदि अर्पित करती हैं। नवरात्रि से पहले घर में ये सभी श्रृंगार सामग्री लाकर रखना शुभ होता है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। रोज पूजा में इनका उपयोग करें।

4. महालक्ष्मी यंत्र

महालक्ष्मी यंत्र मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि से पहले इसे घर लाकर पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। यंत्र की स्थापना के बाद रोजाना 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जप करें। इससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यापार-नौकरी में लाभ मिलता है। यंत्र को लाल कपड़े पर रखें और नियमित पूजा करें।

5. तुलसी का पौधा

यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो नवरात्रि के अवसर पर इसे जरूर लाएं। तुलसी को माता रानी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में तुलसी की पूजा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं। रोजाना तुलसी को जल अर्पित करें और उसके चारों ओर दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, रोग-क्लेश दूर होते हैं और परिवार में सुख-शांति स्थापित होती है।

इन 5 चीजों को नवरात्रि से पहले घर लाकर सही विधि से पूजा करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। बिगड़े काम बनते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। नवरात्रि 2026 में इन उपायों को अपनाकर मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navratri Chaitra Navratri
