Chaitra Navratri 2026 Wishes: मां दुर्गा के भक्तों को भेजें ये 85+ विशेज, Whatsapp स्टेटस के लिए भी हैं परफेक्ट

Mar 18, 2026 12:08 pm IST

Chaitra Navratri 2026 Wishes for Whatsapp: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस खास अवसर पर अपनों के नाम मां दुर्गा का आशीर्वाद मैसेज के जरिए भेजें। नीचे पढ़ें 85 से भी ज्यादा हिंदी विशेज-

Chaitra Navratri 2026 Hindi Wishes: चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कल यानी 19 मार्च से हो रही है। इस नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व बहुत होता है। पूरे नौ दिन तक लोग मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं। इसी के साथ लोग अपने खास सगे-संबंधियों और दोस्तों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। अगर आप भी अपनों को चैत्र नवरात्रि की विशेज भेजना चाहते हैं तो नीचे डालें एक नजर। नीचे 85+ नवरात्रि की ऐसी विशेज हैं जो आप अपनों को भेज भी सकते हैं और साथ ही आप इसे स्टेटस वगैरह पर भी लगा सकते हैं।

पढ़ें चैत्र नवरात्रि के लिए हिंदी में 100 विशेज 1. मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

2. मां दुर्गा इस बार आपकी हर मनोकामना को पूरी करें और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाए, शुभ नवरात्रि।

3. इस पावन चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आए। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

4. मां दुर्गा की कृपा से आपके घर में सुख, शांति और धन-धान्य की बारिश हो, नवरात्रि की शुभकामनाएं।

5. मां की भक्ति से आपका जीवन मंगलमय हो। शुभ नवरात्रि।

6. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का संचार करें। शुभ नवरात्रि।

7. इस नवरात्रि मां आपको शक्ति, साहस और सफलता प्रदान करें और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। शुभ नवरात्रि।

8. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन से हर अंधकार को दूर कर दें। शुभ नवरात्रि।

9. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर दिन नई खुशियां और नई उम्मीदें आएं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

10. मां दुर्गा आपकी हर परेशानी को दूर कर आपको सफलता की सही राह दिखाएं।

11. इस नवरात्रि माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वर्षा करें और आप हमेशा खुश रहें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

12. मां का आशीर्वाद और प्यार आपके जीवन को खुशियों से भर दे, शुभ नवरात्रि।

13. मां दुर्गा का वास आपके घर में सदा हो। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

14. इस नवरात्रि आपका हर दिन मंगलमय और शुभ हो। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

15. मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी न रहे। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

16. मां दुर्गा आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

17. इस नवरात्रि मां दुर्गा आपके घर में खुशहाली लेकर आएं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

18. मां दुर्गा की कृपा से आपको हर दिन गुड न्यूज मिले। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

19. इस नवरात्रि से नई शुरुआत हो। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

20. मां दुर्गा आपके चेहरे की मुस्कान कभी गायब ना होने दें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

21. मां दुर्गा की भक्ति और आशीर्वाद से आपका जीवन आनंद और सफलता से भर जाए। शुभ नवरात्रि।

22. इस पावन अवसर पर मां दुर्गा आपको शक्ति और साहस प्रदान करें। आप ऐसे ही सफलता के मार्ग पर चलते जाएं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

23. आपके जीवन में हमेशा खुशियों का प्रकाश बना रहे। मां दुर्गा हमेशा आपको खुश रखें। शुभ नवरात्रि।

24. आज से मां दुर्गा आपकी हर समस्या का समाधान करें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

25. इस नवरात्रि से आप कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी बुरा ना देखें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

26. मां दुर्गा आपकी जिंदगी में हर दिन नई खुशियां लाएं। शुभ नवरात्रि

27. मां का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख-समृद्धि से भर दे। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

28. इस नवरात्रि आपके घर में खुशियों की बरसात हो। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

29. मां दुर्गा आपके जीवन को सफलता और मोहब्बत से भर दें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

30. मां के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी दुख का साया ना आए। शुभ नवरात्रि

31. मां आपकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

32. इस नवरात्रि आपकी लाइफ से सारी खराब चीजें चली जाएं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

33. मां दुर्गा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

34. आपके जीवन में खुशियों का दीप जले। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

35. मां आपको हर मुश्किल से बचाएं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

36. इस नवरात्रि मां आपके घर में बरकत ले आएं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

37. मां की कृपा से आपका हर दिन शुभ हो। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

38. आपके जीवन में नई रोशनी आए। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

39. मां दुर्गा आपको सफलता दें। शुभ नवरात्रि।

40. इस नवरात्रि आप जो मांगे वो मिल जाए। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

41. मां दुर्गा की कृपा से आपका जीवन उज्जवल हो। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

42. इस नवरात्रि आप वो सब करें जो आप करना चाहते हैं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

43. मां दुर्गा आपको हर खुशी दें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

44. आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

45. मां दुर्गा आपके घर में बुरी चीजों की एंट्री बाधित कर दें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

46. इस नवरात्रि मां आपके जीवन में नई ऊर्जा भरें। शुभ नवरात्रि

47. मां दुर्गा आपके हर दुख को दूर करें और जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

48. आपके जीवन में हर दिन खुशियां आएं। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

49. इस नवरात्रि पर मां दुर्गा आपको सफलता और सम्मान दें। आपके और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

50. इस नवरात्रि से आपके जीवन में एक नया और सुखद मोड़ आए। शुभ नवरात्रि।

51. मां दुर्गा आपके जीवन को नए अवसरों से भर दें। शुभ नवरात्रि।

52. इस नवरात्रि से आपके जीवन से दुख कम हो जाए। शुभ नवरात्रि।

53. मां का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे।

54. मां दुर्गा का हाथ आपके सिर पर हमेशा हो। शुभ नवरात्रि।

55. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपकी जिंदगी पर हमेशा बना रहे।

56. इस नवरात्रि आपके घर से सारी बुरी एनर्जी दूर हो जाए। शुभ नवरात्रि।

57. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। शुभ नवरात्रि।

58. आपके जीवन में खुशियों की बहार आए और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराएं। शुभ नवरात्रि।

59. मां आपकी हर परेशानी दूर करें और आपको अपना आशीर्वाद दें।

60. इस नवरात्रि से आपका जीवन उज्जवल बने और हमेशा ऐसी ही खुश रहें। शुभ नवरात्रि।

61. मां दुर्गा आपके जीवन को इतना रोशन कर दें कि आपको गम के बारे में पता ही ना हो। शुभ नवरात्रि।

62. इस नवरात्रि से आपका हर दिन शुभ और मंगलमय हो।

63. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आप तरक्की करें। शुभ नवरात्रि।

64. अबसे आपके जीवन में सुख-शांति बनी रहे। शुभ नवरात्रि।

65. मां दुर्गा इस चैत्र नवरात्रि पर आपको हर खुशी दें। शुभ नवरात्रि।

66. इस नवरात्रि मां दुर्गा आपकी हर इच्छा पूरी कर दें। शुभ नवरात्रि।

67. आपके जीवन में नई खुशियां आएं और आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराएं। शुभ नवरात्रि।

68. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपको वो सब मिले जिसके बारे में आपने सोचा हो। शुभ नवरात्रि।

69. आपके जीवन में ऐसे ही खुशहाली बनी रहे।

70. इस नवरात्रि से आपका जीवन सुंदर बने और आप हमेशा हंसते-मुस्कुराते रहें।

71. मां दुर्गा इस नवरात्रि पर आपके जीवन को सुखमय बनाएं। शुभ नवरात्रि।

72. इस नवरात्रि आपके घर में खुशियां आएं और आपको किसी की भी बुरी नजर ना लगे। शुभ नवरात्रि।

73. मां दुर्गा आपको हर दुख से बचाएं। शुभ नवरात्रि।

74. आपके जीवन में सुख-शांति बनी रहे। साथ ही आपके घर की रौनक ऐसी ही चमकती रहे। शुभ नवरात्रि।

75. मां दुर्गा का आशीर्वाद और प्यार सदा आपके साथ रहे। शुभ नवरात्रि।

76. आज यही कामना है मेरी कि इस नवरात्रि से आपका जीवन खुशहाल बने। शुभ नवरात्रि।

77. मां दुर्गा आपको ऐसी शक्ति दें कि कोई भी मुश्किल आपको छू ना पाए। शुभ नवरात्रि।

78. आपके जीवन में नई उम्मीद की किरण आए और आप हमेशा खुश रहें। शुभ नवरात्रि।

79. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपको सब मिल जाए। शुभ नवरात्रि।

80. इस नवरात्रि आपका और आपके परिवार के लोगों का जीवन मंगलमय हो। शुभ नवरात्रि।

81. मां दुर्गा आपके जीवन को खुशियों के दीप से रोशन करें। शुभ नवरात्रि।

82. इस नवरात्रि आपका हर दिन शुभ हो। शुभ नवरात्रि।

83. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सारे काम बन पड़े। शुभ नवरात्रि।

84. आज से आपके जीवन में खुशियां आएं। शुभ नवरात्रि।

85. मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के साथ रहे।

86. इस नवरात्रि आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आपके चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो।

87. मां दुर्गा आपको हर मोड़ और राह पर सफलता दें। शुभ नवरात्रि।

88. इस नवरात्रि से आपके जीवन में सुख-शांति बनी रहे। शुभ नवरात्रि।

89. मां दुर्गा इस नवरात्रि पर आपकी हर इच्छा पूरी करें। शुभ नवरात्रि।

90. मां दुर्गा की कृपा से इस नवरात्रि से आपका जीवन उज्जवल बने। शुभ नवरात्रि।

91. मां दुर्गा आपके जीवन में खुशियां लेकर आएं। शुभ नवरात्रि।

92. चैत्र नवरात्रि पर यही कामना है कि अबसे आपका हर दिन खास बने। शुभ नवरात्रि।

93. चैत्र नवरात्रि पर यही प्रार्थना है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे।

94. मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। शुभ नवरात्रि।

95. मां दुर्गा इस चैत्र नवरात्रि पर आपको हर खुशी दें। शुभ नवरात्रि।

96. इस नवरात्रि से आपका जीवन सुखमय बने और पर मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहे। शुभ नवरात्रि।

97. मां दुर्गा से यही प्रार्थना है कि आपको शक्ति मिले और आप हमेशा यूं ही हर मुश्किल से ऊपर उठें। शुभ नवरात्रि।

98. इस नवरात्रि से आपके जीवन में नई रोशनी आए। शुभ नवरात्रि।

99. इस चैत्र नवरात्रि पर मां आपकी हर मनोकामना पूरी करें। शुभ नवरात्रि।