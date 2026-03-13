Hindustan Hindi News
Chaitra Navaratri 2026: चैत्र नवरात्रि में क्या है जवारे का महत्व, इस तरह देते हैं शुभ-अशुभ संकेत

Mar 13, 2026 02:56 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Chaitra Navaratri 2026: चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद खास होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना के साथ जौ या जवारे बोने की परंपरा बहुत पुरानी है।

चैत्र नवरात्रि का पर्व बेहद खास होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है। इस दौरान देवी दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना के साथ जौ या जवारे बोने की परंपरा बहुत पुरानी है। मान्यता है कि जवारे के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि जौ सृष्टि की पहली फसल मानी जाती है और देवी पूजा में इसे पवित्र माना जाता है। साथ ही नवरात्रि में उगने वाले जवारे भविष्य के शुभ-अशुभ संकेत भी देते हैं।

जवारे का महत्व
धार्मिक परंपराओं के अनुसार नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद पूजा स्थल पर मिट्टी के पात्र में जौ या जवारे बोने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि धार्मिक ग्रंथों में जौ को सृष्टि की सबसे पहली फसल बताया गया है, इसलिए देवी-देवताओं की पूजा में इसका विशेष महत्व माना जाता है। यही कारण है कि जब भी पूजा या हवन किया जाता है, तो उसमें जौ अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि जौ को ‘अन्न ब्रह्म’ कहा गया है, यानी अन्न को ईश्वर के समान माना जाता है। इसी वजह से अन्न का सम्मान करने की परंपरा के तहत पूजा-पाठ में जौ का उपयोग किया जाता है।

नवरात्रि में कैसे बोए जाते हैं जवार
नवरात्रि में जौ शुभ मुहूर्त के अनुसार ही बोये जाते हैं। माता रानी की चौकी के पास ही मिट्टी के बर्तन में जौ बो कर उन्हें ढक दिया जाता है। इसके बाद नियमित रुप से उनमें जल अर्पित किया जाता है और नवरात्रि के समापन के दिन ज्वारे को बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है।

नवरात्रि में जवारे इस तरह देते हैं शुभ-अशुभ संकेत

जवारे का पीला-हरा होना
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि के दौरान बोए गए जवारे की वृद्धि और रंग देते हैं, जिससे भविष्य में शुभ-अशुभ संकेतों के बारे में पता चलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यदि जवारे का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा होता है, तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपका साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा समय खराब।

कुछ ही दिन में अंकुरित होना
मान्यता है कि यदि बोये गए जौ अगर नवरात्रि के शुरुआती तीन दिनों में ही अंकुरित होने लगते हैं तो शुभ होता है। लेकिन अगर ये बिल्कुल उगते ही नहीं है, तो इन्हें आने वाले दिनों के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। जौ के अंकुरित न होने का ये अर्थ होता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिलेगा।

जवारे का हरा और सफेद होना
अगर आपका जौ हरे या सफेद रंग में उग रहा है तो यह आपके आने वाले कल की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि आने वाला समय खुशहाल व शांतिमय होने वाला है।

तेजी से जवारे की वृद्धि होना
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यदि नवरात्रि के दौरान जवारे वृद्धि तेजी से हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि आएगी, पीले रंग में उगने वाले जौ भी घर में खुशियों की दस्तक के संकेत होते हैं।

जवारे का सूखना
वहीं, जौ अगर सूखी और पीली होकर झरने लगे तो यह अशुभ संकेत है। ऐसे में आप मां दुर्गा से अपने कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें।

इस तरह होने चाहिए जवारे
नवरात्रि में जवारे हरे-भरे, घने और स्वस्थ होने चाहिए। अगर ऐसे होते हैं, तो ये सुख-समृद्धि और धन-धान्य में वृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इसके लिए, सही प्रकार के जौ का चयन करें और बीजों को रातभर भिगोकर रखें। फिर पानी के ऊपर तैरते हुए खराब बीजों को हटा दें और मिट्टी में सिर्फ हल्का अंकुरण होने तक ही नमी बनाए रखें। जवारों को मिट्टी में न दबाए, बल्कि फैलाकर डालें और उन पर मिट्टी की हल्की परत डालें। जवारे के पात्र को सुबह-शाम हल्की नमी देने के लिए पानी का छिड़काव करें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

