चैत्र माह में किन देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए? जानें इस माह क्या करें और क्या नहीं?

Mar 04, 2026 06:37 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र का महीना बेहद महत्वपूर्ण मामा जाता है। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र साल का पहला महीना होता है। वहीं इस माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का आरंभ हो जाता है। इस माह में मां दुर्गा की पूजा विधिवत रूप से करें।

हिंदू धर्म में हर माह का खास महत्व होता है। इस साल फाल्गुन माह की समाप्ति हो चुकी है और चैत्र माह की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र का महीना बेहद महत्वपूर्ण मामा जाता है। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र साल का पहला महीना होता है। वहीं इस माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का आरंभ हो जाता है। इस माह में मां दुर्गा की पूजा विधिवत रूप से करें। ऐसी मान्यता है कि इस माह में पूजा-पाठ करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। साथ ही पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है।ऐसे में चलिए जानते है कि इस साल यानी 2026 में चैत्र माह की शुरुआत कब हो रही है और इस माह में किन देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए। साथ में यह भी जानेंगे कि इस माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

चैत्र माह 2026 की शुरुआत
वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन से चैत्र माह की शुरुआत होती है। यानी इस साल चैत्र माह की शुरुआत आज यानी 4 मार्च से हो चुकी है। यह महीना 2 अप्रैल तक रहेगा। इसी महीने में चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, राम नवमी भी मनाई जाती है। इसके अलावा इस माह में मौसम का भी बदलाव होता है। अब ठंड खत्म हो जाएगी और गर्मी बढ़ेगी, इस वजह से इस माह खान-पान और जीवन शैली बदलाव करने जरूरी हैं। चैत्र मास में सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान के बाद सूर्य पूजा के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए।

चैत्र माह में किसकी पूजा करें?

हनुमान जी की पूजा करें
चैत्र माह में हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषीयों की गणना के अनुसार बजरंगबली जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमानजी के पिता सुमेरू पर्वत के वानरराज राजा केसरी थे और माता अंजनी थी। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायु देव भी माने जाते है। यही वजह है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है।

चैत्र माह में करें मां दुर्गा की पूजा
चैत्र माह में मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस समय को चैत्र नवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जो नौ दिनों तक चलता है और इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा चैत्र मास में शीतला माता की पूजा का भी विधान है।

सूर्य देव की पूजा
चैत्र माह में सूर्य की किरणें तेज होती हैं, जो शरीर के लिए लाभदायक होती है। इस माह में सूर्यदेव की पूजा से मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।

भगवान श्री राम की पूजा
इस माह में भगवान श्री राम की पूज अर्चना की जाती है। क्योंकि इस माह राम नवमी का पर्व पड़ता है। इस दिन भगवान राम के बाल स्वरूप की पूजा खास तौर पर की जाती है। पूजा में रामायण और श्रीराम से जुड़े प्रसंगों का पाठ करना चाहिए। किसी संत से रामकथा भी सुन सकते हैं।

चैत्र माह में क्या करें
- चैत्र की शुरुआत में नीम की कोमल पत्तियों का सेवन करने की परंपरा है।
-मान्यता है कि ऐसा करने से रक्त शुद्धि होती है और त्वचा को लाभ मिलते हैं, लेकिन नीम का सेवन किसी वैद्य से परामर्श के बाद ही करना चाहिए।
- चैत्र मास में भारी, गरिष्ठ और बहुत अधिक मीठे भोजन से परहेज करना चाहिए।
- इस महीने में हल्का और सुपाच्य भोजन (जैसे मूंग की दाल, दलिया) बेहतर है, इन चीजों से सेहत को लाभ मिलते हैं, पाचन संबंधी कई बीमारियां दूर रहती हैं।
- इस माह में सूर्य देव की पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है। रोजाना सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

क्या ना करें
चैत्र माह इस माह में किसी से क्रोध और वाद-विवाद न करें।
चैत्र नवरात्र के दौरान बाल काटना, दाढ़ी बनाना और नाखून काटना वर्जित है।
इस माह ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें।
इस माह तामसिक भोजन का सेवन न करें।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
