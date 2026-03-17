Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Chaitra Amavasya: कब है चैत्र अमावस्या का स्नान-दान का मुहूर्त, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय

Mar 17, 2026 11:59 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Chaitra Amavasya 2026 Time Date Amavasya Muhurat : इस दिन स्नान और दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस साल की चैत्र अमावस्या पर शुभ और शुक्ल योग का निर्माण भी हो रहा है। जानें चैत्र अमावस्या के खास उपाय व मुहूर्त -

Chaitra Amavasya: कब है चैत्र अमावस्या का स्नान-दान का मुहूर्त, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय

Chaitra Amavasya 2026 Time Date, चैत्र अमावस्या 2026 : हर महीने में अमावस्या की तिथि आती है। अमावस्या के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन स्नान और दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस साल की चैत्र अमावस्या पर शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं में चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करने से पितृ दोष दूर करने के साथ जीवन में धन-धान्य बना रहता है। जानें चैत्र अमावस्या का खास उपाय व मुहूर्त -

कब है चैत्र अमावस्या का स्नान-दान का मुहूर्त, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें उपाय

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह में 08:25 ए एम पर शुरू होगी। तिथि का समापन 19 मार्च के दिन सुबह में 06:52 ए एम पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 04:52 ए एम से 05:40 ए एम तक रहेगा। साथ ही अमृत काल 09:37 पी एम से 11:10 पी एम तक रहेगा।

ये भी पढ़ें:चैत्र नवरात्रि पर कब करें कलश की स्थापना, जानें सामग्री व टाइम
ये भी पढ़ें:क्या 9 दिन की होगी चैत्र नवरात्रि? जानें अष्टमी से लेकर नवमी तक की डेट वनवरात्रि

चैत्र अमावस्या के दिन क्या उपाय करें?

  1. चैत्र अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
  2. चैत्र अमावस्या के दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें।
  3. चैत्र अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है।
  4. चैत्र अमावस्या के दिन पशुओं को भूलकर भी परेशान नहीं करना चाहिए।
  5. चैत्र अमावस्या के दिन घर के ईशानकोण में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें की ये दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे।
  6. चैत्र अमावस्या के दिन शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें।
  7. चैत्र अमावस्या के दिन अपने घर की नकारात्मकता को दूर भागने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं या साफ-सफाई करें।
  8. चैत्र अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें।
  9. चैत्र अमावस्या के दिन दान-पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में कल से सूर्य गोचर, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:18 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
amavasya kab h Amavasya Kab Hai Maa Laxmi Upay
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने