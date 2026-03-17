Chaitra Amavasya: कब है चैत्र अमावस्या का स्नान-दान का मुहूर्त, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये खास उपाय
Chaitra Amavasya 2026 Time Date Amavasya Muhurat : इस दिन स्नान और दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस साल की चैत्र अमावस्या पर शुभ और शुक्ल योग का निर्माण भी हो रहा है। जानें चैत्र अमावस्या के खास उपाय व मुहूर्त -
Chaitra Amavasya 2026 Time Date, चैत्र अमावस्या 2026 : हर महीने में अमावस्या की तिथि आती है। अमावस्या के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन स्नान और दान करना अति उत्तम माना जाता है। इस साल की चैत्र अमावस्या पर शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं में चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करने से पितृ दोष दूर करने के साथ जीवन में धन-धान्य बना रहता है। जानें चैत्र अमावस्या का खास उपाय व मुहूर्त -
कब है चैत्र अमावस्या का स्नान-दान का मुहूर्त, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें उपाय
हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह में 08:25 ए एम पर शुरू होगी। तिथि का समापन 19 मार्च के दिन सुबह में 06:52 ए एम पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 04:52 ए एम से 05:40 ए एम तक रहेगा। साथ ही अमृत काल 09:37 पी एम से 11:10 पी एम तक रहेगा।
चैत्र अमावस्या के दिन क्या उपाय करें?
- चैत्र अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें।
- चैत्र अमावस्या के दिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें।
- चैत्र अमावस्या के दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है।
- चैत्र अमावस्या के दिन पशुओं को भूलकर भी परेशान नहीं करना चाहिए।
- चैत्र अमावस्या के दिन घर के ईशानकोण में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें की ये दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे।
- चैत्र अमावस्या के दिन शाम के वक्त तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और परिक्रमा भी करें।
- चैत्र अमावस्या के दिन अपने घर की नकारात्मकता को दूर भागने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं या साफ-सफाई करें।
- चैत्र अमावस्या के दिन घर की सुख शांति को बनाए रखने के लिए गाय की सेवा करें।
- चैत्र अमावस्या के दिन दान-पुण्य और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को खुश किया जा सकता है
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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