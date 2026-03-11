Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Chaitra Amavasya 2026: तो इस दिन पड़ रही है चैत्र अमावस्या, इन 5 चीजों का दान देगा लाभ, बस ना करें ये गलतियां

Mar 11, 2026 03:37 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या का महत्व बहुत है। इस खास मौके पर दान करना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान जरूर करना चाहिए। साथ ही इस दिन कुछ गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 

Chaitra Amavasya 2026: तो इस दिन पड़ रही है चैत्र अमावस्या, इन 5 चीजों का दान देगा लाभ, बस ना करें ये गलतियां

Chaitra Amavasya 2026: हिंदू धर्म में कई ऐसे तीज-त्योहार पड़ते हैं, जिसमें दान किया जाता है। मान्यता है कि अगर सच्चे मन से दान किया जाए इससे सारे नवग्रहों से जुड़े दोष भी दूर होते हैं। दान करने से ना सिर्फ खुद को अच्छा लगता है बल्कि सामने वाले की दुआ भी लगती हैं। हालांकि दान करते वक्त इन चीजों को मन में नहीं लाना चाहिए। इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है। जिस तरह हर महीने की अमावस्या का महत्व है ठीक उसी तरह इस महीने की अमावस्या को दान करने का महत्व ज्यादा है।

किस दिन है चैत्र अमावस्या?

माना जाता है कि इस महीने की अमावस्या पर जो लोग दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। बता दें कि चैत्र के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। ये अमावस्या इस साल 19 मार्च को पड़ रही है। आज बात करेंगे कि आखिर चैत्र अमावस्या कब है और इस दिन किन चीजों का दान करना जरूरी होता है। साथ ही बात करेंगे कि इस दिन किन चीजों को लेकर गलतियां नहीं करनी हैं?

चैत्र अमावस्या पर दान करें ये चीजें

काला तिल: चैत्र अमावस्या को काले तिल का दान करना काफी अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस चीज के दान से पितरों को शांति मिलती है। इसके अलावा काले तिल का संबंध शनि देव से भी है तो इसका दान शनि दोष को कम करने में भी मदद करता है।

वस्त्र: जरूरतमंदों को इन दिन कपड़े का दान जरूर दें। कोशिश करें कि आप जो भी कपड़े दान में रहे हैं, उनका रंग सफेद हो। मान्यता के हिसाब से अगर चैत्र अमावस्या पर कपड़ों को दान किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

ये भी पढ़ें:चैत्र नवरात्रि 2026: पहले दिन भूलकर भी ना करें ये गलतियां

अन्न और भोजन: किसी भी तरह के खाने का दान महादान ही कहलाता है। अगर चैत्र अमावस्या के दौरान भोजन का दान किया जाए तो इसकी मान्यता खूब है। चैत्र अमावस्या पर गुड़ और गेंहू का दान जरूर करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:गुरु के मार्गी होते ही कन्या राशि वालों की चांदी, 120 दिनों तक मिलेगा लाभ

गौेसेवा: अगर इस दिन आप गौशाला में जाकर चारा और गुड़ का दान करेंगे तो इससे आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। इसके अलावा किसी ब्रह्माण को गाय का दान करना भी काफी शुभ माना जाता है।

दीपदान: हिंदू धर्म में दीपदान का काफी महत्व बताया जाता है। वहीं चैत्र अमावस्या के समय दीपदान करने से जीवन में आने वाली सारी मुश्किलें कम हो सकती हैं। ऐसे में इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा घर में चैत्र अमावस्या की शाम को दक्षिण दिशा में दीप जरूर जलाना चाहिए।

चैत्र अमावस्या पर ना करें ये काम

1. चैत्र अमावस्या के समय मांस, मदिरा और प्याज लहसुन वाले खाने को नहीं खाना चाहिए।

2. इस दिन देर तक सोना सही नहीं होता है। सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम कर लें।

3. वहीं चैत्र अमावस्या पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। शादी और गृह प्रवेश जैसी चीजों की डेट आगे रखनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:चैत्र नवरात्रि 2026: नवरात्रि से पहले घर ले आएं ये 5 चीजें, घर में आएगी खुशहाली

4. इस दिन जितना पॉजिटिव रह सकते हैं रहिए। नकारात्मक विचारों को अपने आसपास भी ना भटकने दें।

5. चैत्र अमावस्या पर काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने