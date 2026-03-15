Chaitra Amavasya 2026: पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए जरूर करें ये 5 उपाय
चैत्र अमावस्या 2026: पितृ दोष दूर करने के 5 आसान उपाय। पीपल जल, शिव तिल, दक्षिण दीपक, दान और कपूर धुआं अपनाएं। पितृ प्रसन्न होंगे, जीवन में शांति आएगी। जानिए विधि।
चैत्र अमावस्या हिंदू पंचांग में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिसे भारत के कई हिस्सों में 'भूतड़ी अमावस्या' या 'दार्श अमावस्या' भी कहा जाता है। यह हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले आती है। इस दिन पितृ तर्पण, स्नान-दान और विशेष अनुष्ठान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। पितृ दोष से पीड़ित लोगों के लिए यह तिथि विशेष रूप से फलदायी है। 2026 में चैत्र अमावस्या 18 मार्च को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पितृ दोष मुक्ति के 5 प्रभावी उपाय, जो सरल हैं और घर पर ही किए जा सकते हैं।
चैत्र अमावस्या 2026 की तिथि
वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र कृष्ण अमावस्या तिथि 18 मार्च 2026, दिन - बुधवार को सुबह 8:25 बजे शुरू होगी और 19 मार्च को सुबह 6:52 बजे समाप्त होगी। मुख्य अनुष्ठान 18 मार्च को ही किए जाएंगे। यह दिन पितृ तर्पण और दान के लिए सर्वोत्तम है।
पितृ दोष क्या है और इसका प्रभाव
पितृ दोष तब होता है जब पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिले या उनके लिए श्राद्ध-तर्पण न किया गया हो। इससे कुंडली में पितृ स्थान कमजोर होता है, जिसके परिणामस्वरूप संतान प्राप्ति में बाधा, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्या या पारिवारिक कलह आ सकती है। चैत्र अमावस्या पर विशेष उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और दोष का प्रभाव कम होता है।
पीपल पूजा और परिक्रमा का उपाय
पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन दोपहर में पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद सात बार परिक्रमा करें। शाम को पेड़ के नीचे सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। यह उपाय पितरों को शांति देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है।
शिवलिंग पर काले तिल अर्पण
शाम के समय शिव मंदिर या घर के शिवलिंग पर कच्चे दूध और काले तिल से अभिषेक करें। ‘ॐ नमः शिवाय’ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए यह कार्य करें। यह उपाय पितृ दोष को शांत करता है और स्वास्थ्य तथा दीर्घायु में लाभ देता है।
दक्षिण दिशा में दीपदान
शाम को घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। संभव हो तो दीपक दहलीज पर बाहर की ओर मुख करके रखें, ताकि पितरों का मार्ग प्रकाशित हो। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है।
अन्न, जल और फल का दान
किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को मौसमी फल, अनाज, गुड़ और जल से भरा पात्र दान करें। चैत्र में गर्मी शुरू होती है, इसलिए जल का दान महादान माना जाता है। यह कार्य पितरों को तृप्त करता है और वंश वृद्धि तथा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
कपूर का धुआं और घर शुद्धि
सूर्यास्त के समय घर में कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पितरों के लिए शांत वातावरण बनता है। इस उपाय से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और पितृ दोष का प्रभाव कम होता है।
चैत्र अमावस्या पर इन सरल उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में शांति व समृद्धि आती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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