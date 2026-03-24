Chaiti Chhath 2026: आज ढलते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, दिल्ली-मुंबई और लखनऊ में ये रहेगा सूर्यास्त का समय
Chaiti Chhath 2026: आज चैती छठ का तीसरा दिन है और आज शाम को ढलते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। नोट करें आज सूर्यास्त कब होने वाला है? साथ ही जानें कि आज के दिन का विशेष महत्व क्यों है?
Chaiti Chhath Puja Details: हिंदू धर्म में चैत्र के महीने का बहुत ही महत्व होता है। इस खास महीने में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। साथ ही इसी महीने में चैत्र नवरात्रि पड़ती है। वहीं इसी महीने में चैती छठ की पूजा भी होती है। छठ पूजा की शुरुआत बीते दो दिन से हो चुकी है। आज इसका तीसरा दिन है। चैती छठी के की शुरुआत नहाय-खाय से हुई और दूसरे दिन खरना था। तीसरे दिन ढलते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। जिन महिलाओं ने चैती छठ का व्रत रखा है, वो आज सूर्य को अर्घ्य देंगी। माना जाता है कि आज के दिन अगर अर्घ्य देते हुए अगर सुख-समृद्धि की कामना की जाए तो ये कामना जरूर पूरी होती है।
बता दें कि साल में दो बार छठ मनाया जाता है और आज के दिन लोग आसपास के पवित्र नदियों या फिर तालाब के पास सूप में पूजा का सामान और प्रसाद लेकर जाते हैं। छठ की तरह ही चैती छठ का भी प्रसाद बनता है। ठेकुआ से लेकर फल, नारियल और अन्य प्रसाद को लेकर व्रती महिलाएं पानी में लेकर उतरती है और छठी मैय्या से आशीर्वाद लेती हैं। वहीं इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
चैती छठ पूजा सामग्री
- सूपा या फिर थाली
- मिट्टी का दीया
- सुपारी
- कलश
- तेल और बाती
- प्रसाद
- कलावा
- सिंदूर और कुमकुम
- धूपबत्ती
- गन्ना
- फूल
- मिठाई
- सीजनल फूल, माला
क्यों दिया जाता है ढलते सूर्य को अर्घ्य
वैसे तो हमेशा उगते सूर्य की ही पूजा की जाती है लेकिन छठ में ढलते हुई सूर्य को पूजा जाता है। छठ और चैती छठ की पूजा लगभग सेम ही है। चैती छठ में भी तीसरे दिन व्रती महिलाएं नदी या फिर तालाब के पानी में खड़े होकर सूर्य को प्रणाम करके अर्घ्य देती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा पर सूर्य के दिए अर्घ्य का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि सूर्यदेव की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है और संतान की आयु में वृद्धि होती है।
5 बड़े शहरों में सूर्यास्त का समय
दिल्ली: शाम 6 बजकर 35 मिनट
मुंबई: शाम 6 बजकर 51 मिनट
लखनऊ: शाम 6 बजकर 19 मिनट
नोएडा: शाम 6 बजकर 34 मिनट
पटना: शाम 6 बजकर 2 मिनट
कल है उषा अर्घ्य का दिन
वहीं अब कल का दिन चैती छठी का आखिरी दिन है। इसे उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कल यानी 25 मार्च के दिन उषा अर्घ्य के साथ ही चैती छठ की पूजा पूरी हो जाएगी। चैती छठ की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दौरान चैत्र नवरात्रि भी पड़ती है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें