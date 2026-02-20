Hindustan Hindi News
Chaiti Chhath 2026: चैती छठ कब शुरू हो रहा है? जानिए नहाय-खाय से लेकर अर्घ्य की तिथि

Feb 20, 2026 08:48 pm IST
2026 में चैती छठ पूजा 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। यह चार दिनों का त्योहार है, जिसमें नहाय-खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तिथियां…

चैती छठ, जिसे छठ पूजा का वसंतकालीन रूप भी कहा जाता है, सनातन धर्म में सूर्य देव और छठी मईया को समर्पित सबसे पवित्र व्रतों में से एक है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मुख्य अर्घ्य दिया जाता है। 2026 में चैती छठ पूजा 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। यह चार दिनों का त्योहार है, जिसमें नहाय-खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तिथियां, महत्व और विधि।

चैती छठ 2026 की तिथियां और मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैती छठ 2026 की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:

  • नहाय-खाय (पहला दिन): 22 मार्च 2026, रविवार
  • खरना पूजा (दूसरा दिन): 23 मार्च 2026, सोमवार
  • संध्या अर्घ्य (तीसरा दिन): 24 मार्च 2026, मंगलवार (डूबते सूर्य को अर्घ्य)
  • उषा अर्घ्य (चौथा दिन): 25 मार्च 2026, बुधवार (उगते सूर्य को अर्घ्य)

यह चार दिवसीय व्रत है, जिसमें व्रती सूर्य देव और छठी मईया की कृपा पाने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हैं।

चैती छठ का महत्व और मान्यता

छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। चैती छठ वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। यह व्रत स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति, सुख-समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए किया जाता है। मान्यता है कि छठी मईया (भगवान सूर्य की पुत्री) और सूर्य देव की कृपा से व्रती के सभी संकट दूर होते हैं। छठ व्रत में सूर्य की पहली और आखिरी किरण को अर्घ्य देने से व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय और सकारात्मक हो जाता है।

नहाय-खाय और पूजा की विधि

  1. नहाय-खाय (22 मार्च): व्रती सुबह स्नान करते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं। इस दिन सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज) ग्रहण किया जाता है। शाम को गन्ने का रस और फल खाए जाते हैं।
  2. खरना पूजा (23 मार्च): इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को खीर (चावल, दूध और गुड़ से बनी) बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खरना पूजा के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है।
  3. संध्या अर्घ्य (24 मार्च): व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। डाल, सूप, ठेकुआ और फल से सजा सूपड़ा लेकर नदी या तालाब में अर्घ्य दिया जाता है।
  4. उषा अर्घ्य (25 मार्च): व्रती सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अंतिम अर्घ्य होता है। इसके बाद व्रत पूरा होता है और परिवार में प्रसाद बांटा जाता है।

चैती छठ के उपाय और लाभ

  • छठ व्रत से सूर्य देव और छठी मईया की कृपा मिलती है। इससे स्वास्थ्य, संतान सुख, धन और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है।
  • उपाय: व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, लहसुन-प्याज से दूर रहें। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दें।
  • प्रसाद में ठेकुआ, खजूर, नारियल, सेब और गन्ना शामिल करें।

चैती छठ पूजा सूर्य की ऊर्जा और माता छठी की कृपा से जीवन को नई दिशा देती है। 2026 में यह पर्व 22 से 25 मार्च तक मनाया जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

