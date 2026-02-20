Chaiti Chhath 2026: चैती छठ कब शुरू हो रहा है? जानिए नहाय-खाय से लेकर अर्घ्य की तिथि
2026 में चैती छठ पूजा 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। यह चार दिनों का त्योहार है, जिसमें नहाय-खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तिथियां…
चैती छठ, जिसे छठ पूजा का वसंतकालीन रूप भी कहा जाता है, सनातन धर्म में सूर्य देव और छठी मईया को समर्पित सबसे पवित्र व्रतों में से एक है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मुख्य अर्घ्य दिया जाता है। 2026 में चैती छठ पूजा 22 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। यह चार दिनों का त्योहार है, जिसमें नहाय-खाय से लेकर उषा अर्घ्य तक की विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तिथियां, महत्व और विधि।
चैती छठ 2026 की तिथियां और मुहूर्त
हिंदू पंचांग के अनुसार, चैती छठ 2026 की मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:
- नहाय-खाय (पहला दिन): 22 मार्च 2026, रविवार
- खरना पूजा (दूसरा दिन): 23 मार्च 2026, सोमवार
- संध्या अर्घ्य (तीसरा दिन): 24 मार्च 2026, मंगलवार (डूबते सूर्य को अर्घ्य)
- उषा अर्घ्य (चौथा दिन): 25 मार्च 2026, बुधवार (उगते सूर्य को अर्घ्य)
यह चार दिवसीय व्रत है, जिसमें व्रती सूर्य देव और छठी मईया की कृपा पाने के लिए कठोर नियमों का पालन करते हैं।
चैती छठ का महत्व और मान्यता
छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। चैती छठ वसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। यह व्रत स्वास्थ्य, संतान प्राप्ति, सुख-समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए किया जाता है। मान्यता है कि छठी मईया (भगवान सूर्य की पुत्री) और सूर्य देव की कृपा से व्रती के सभी संकट दूर होते हैं। छठ व्रत में सूर्य की पहली और आखिरी किरण को अर्घ्य देने से व्यक्ति का जीवन प्रकाशमय और सकारात्मक हो जाता है।
नहाय-खाय और पूजा की विधि
- नहाय-खाय (22 मार्च): व्रती सुबह स्नान करते हैं और पूरे घर की सफाई करते हैं। इस दिन सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज) ग्रहण किया जाता है। शाम को गन्ने का रस और फल खाए जाते हैं।
- खरना पूजा (23 मार्च): इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को खीर (चावल, दूध और गुड़ से बनी) बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। खरना पूजा के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है।
- संध्या अर्घ्य (24 मार्च): व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। डाल, सूप, ठेकुआ और फल से सजा सूपड़ा लेकर नदी या तालाब में अर्घ्य दिया जाता है।
- उषा अर्घ्य (25 मार्च): व्रती सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह अंतिम अर्घ्य होता है। इसके बाद व्रत पूरा होता है और परिवार में प्रसाद बांटा जाता है।
चैती छठ के उपाय और लाभ
- छठ व्रत से सूर्य देव और छठी मईया की कृपा मिलती है। इससे स्वास्थ्य, संतान सुख, धन और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है।
- उपाय: व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें, लहसुन-प्याज से दूर रहें। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दें।
- प्रसाद में ठेकुआ, खजूर, नारियल, सेब और गन्ना शामिल करें।
चैती छठ पूजा सूर्य की ऊर्जा और माता छठी की कृपा से जीवन को नई दिशा देती है। 2026 में यह पर्व 22 से 25 मार्च तक मनाया जाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष