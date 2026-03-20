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Chaiti Chhath 2026: चैती छठ कब शुरू हो रहा है? जानिए नहाय-खाय, खरना से लेकर अर्घ्य की सही तारीख

Mar 20, 2026 08:58 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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चैती छठ 2026: चैती छठ पूजा कब से शुरू हो रही है? जानिए 2026 में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की सही तिथियां, व्रत नियम, पूजा विधि और महत्व। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले इस पवित्र छठ पर्व की पूरी जानकारी हिंदी में पढ़ें।

Chaiti Chhath 2026: चैती छठ कब शुरू हो रहा है? जानिए नहाय-खाय, खरना से लेकर अर्घ्य की सही तारीख

चैती छठ हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय पर्व है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा सुहागिन महिलाओं द्वारा की जाती है, जो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है और समापन उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) के साथ। 2026 में यह त्योहार 22 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। आइए जानते हैं इसकी सही तिथियां और महत्व।

चैती छठ 2026 की तिथियां

वैदिक पंचांग के अनुसार, चैती छठ 2026 की चार मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:

  • नहाय-खाय: 22 मार्च 2026 (रविवार)
  • खरना: 23 मार्च 2026 (सोमवार)
  • संध्या अर्घ्य: 24 मार्च 2026 (मंगलवार)
  • उषा अर्घ्य और पारण: 25 मार्च 2026 (बुधवार)

यह चार दिवसीय पर्व चैत्र शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखती हैं और सूर्य देव की आराधना करती हैं।

नहाय-खाय तिथि और महत्व (22 मार्च 2026)

छठ पूजा का पहला दिन नहाय-खाय है, जो 22 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान करती हैं। स्नान के बाद शुद्धता बनाए रखते हुए कद्दू की सब्जी, चावल और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन का भोजन तन-मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। मान्यता है कि नहाय-खाय से व्रत की तैयारी पूरी होती है और शरीर-पवित्र हो जाता है।

खरना तिथि और विधि (23 मार्च 2026)

दूसरा दिन खरना है, जो 23 मार्च 2026 को पड़ रहा है। इस दिन शाम को सूर्य देव की पूजा की जाती है। व्रती गुड़ की खीर, फल और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। खरना के बाद 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन का भोजन अंतिम भोजन होता है, जिसके बाद व्रती पानी तक नहीं पीते हैं। खरना पूजा से व्रती का संकल्प मजबूत होता है और छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है।

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संध्या अर्घ्य तिथि (24 मार्च 2026)

छठ पूजा का मुख्य दिन संध्या अर्घ्य है, जो 24 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन शाम को व्रती महिलाएं परिवार के साथ पवित्र नदी या तालाब के किनारे जाती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भोग में ठेकुआ, पूरी, फल, सुपारी आदि चढ़ाए जाते हैं। शाम की आरती और भजन-कीर्तन से माहौल भक्ति से भर जाता है। यह दिन छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का चरमोत्कर्ष है।

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उषा अर्घ्य और पारण तिथि (25 मार्च 2026)

छठ पूजा का समापन उषा अर्घ्य के साथ 25 मार्च 2026 को होगा। व्रती महिलाएं सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इस दिन व्रत का पारण किया जाता है। सूर्य देव और छठी मैया का पूजन करने के बाद व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। मान्यता है कि उषा अर्घ्य से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

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चैती छठ सूर्य देव और छठी मैया की भक्ति का पर्व है। यह स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


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