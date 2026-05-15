Career-Finance Horoscope 15 May 2026: करियर और पैसों के मामले में आज चमकेगी किसकी किस्मत? पढ़ें आज का राशिफल
Career-Finance Today Horoscope 15 May 2026: जानें मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, और पैसों के मामलों में कैसा रहेगा? पढ़ें 15 मई के लिए सभी राशियों का करियर और फाइनेंस राशिफल।
करियर और पैसों के मामलों में 15 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। किसी को मेहनत का फल मिल सकता है तो किसी के लिए नए मौके मिलने के योग बनेंगे। आज कुछ राशियों को समझदारी से फैसले लेने की जरूरत होगी जबकि वहीं कुछ लोगों को टीमवर्क और धैर्य से फायदा मिलेगा। आज पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। राशियों के अनुसार कुछ क्रिस्टल उपाय भी हैं जो आपके दिन को और भी खास बना सकते हैं। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि के करियर और फाइनेंस राशिफल के बारे में-
मेष से लेकर मीन राशि समेत कुल 12 राशियों का करियर-फाइनेंस राशिफल
मेष राशि
आज काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग सकता है लेकिन ये समय बदलेगा। टेंशन लेकर खुद को कमजोर मत समझिए। पैसों के मामले में डरकर फैसले लेने से बचें और समझदारी से चलें। ऐसा करने से लाभ जरूर मिलेगा। जरूरत पड़े तो आज दूसरों की मदद लेने में ना हिचकिचाएं।
क्रिस्टल उपाय: Black Tourmaline अपने पास रखें। इससे मन शांत रहेगा और पैसों की स्थिति में सुधार आएगा।
वृषभ राशि
आज दिमाग से फैसले लेने का दिन है। भावनाओं में बहकर कुछ ना करें। ऑफिस में साफ सोच और मजबूत रवैया आपको आगे बढ़ाएगा। पैसों को लेकर प्लानिंग करना फायदेमंद रहेगा। जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखें।
क्रिस्टल उपाय: Clear Quartz का इस्तेमाल करें। इससे फोकस और निर्णय लेने क्षमता बढ़ेगी।
मिथुन राशि
पुरानी बातें या पुराने लोग आज आपके काम आ सकते हैं। पहले के एक्सपीरियंस किसी परेशानी का हल देंगे। पैसों के मामले में पुरानी गलतियों से सीख लें लेकिन उन्हें लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है।
क्रिस्टल उपाय: Moonstone अपने पास रखें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी।
कर्क राशि
आज काम और पैसों दोनों में स्थिरता महसूस होगी। धीरे-धीरे लेकिन मजबूत तरीके से तरक्की होने के संकेत हैं। जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़कर लंबे समय की सफलता पर ध्यान देंगे तो इससे आपको शांति मिलेगी और काम भी बनते जाएंगे।
क्रिस्टल उपाय: Jade अपने पास रखें। इससे सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी।
सिंह राशि
अगर काम को लेकर तनाव चल रहा था तो आज राहत महसूस हो सकती है। धीरे चलना भी आगे बढ़ना ही होता है। पैसों के मामले में लगातार मेहनत और धैर्य फायदा देंगे।
क्रिस्टल उपाय: अपने पास Aquamarine रखें। इससे मन शांत रहेगा और आप सही तरह से अपने सारे फैसले ले पाएंगे।
कन्या राशि
आज आप टीमवर्क करेंगे तो लाभ मिलेगा। अकेले सब संभालने की कोशिश छोड़ें। पैसों की स्थिति में सुधार आएगा लेकिन बचत-खर्चे का सही बैलेंस बनाना जरूरी होगा। हर एक चीज का हिसाब अपने पास रखें।
क्रिस्टल उपाय: Citrine अपने पास रखें। इससे आपकी सफलता और धन लाभ के योग मजबूत होंगे।
तुला राशि
आज कोई जरूरी करियर या पैसे से जुड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। जो बात साफ दिख रही है उसे ज्यादा ना टालें। सही समय पर सही फैसला भविष्य को मजबूत करेगा। साथ ही आपकी दिक्कतें भी खत्म होंगी।
क्रिस्टल उपाय: Amethyst पास रखें। इससे मन शांत रहेगा और सोच में क्लैरिटी आएगी।
वृश्चिक राशि
आज मिलजुलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। छोटी-छोटी मेहनत आगे जाकर बड़ा फायदा दे सकती है। पैसों में भी समझदारी और प्लानिंग जरूरी रहेगी।
क्रिस्टल उपाय: अपने पास Fluorite रखें। इससे फोकस बढ़ेगा।
धनु राशि
करियर और पैसा: आज काम या पैसों से जुड़ा कोई नया मौका मिल सकता है। शुरुआत छोटी लगे तो भी उसे हल्के में न लें। भविष्य में यही बड़ा फायदा दे सकता है।
क्रिस्टल उपाय: Pyrite पास रखें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और पैसों की स्थिति भी सुधरेगी।
मकर राशि
आपकी मेहनत का फल अब दिखने लगेगा। काम में तारीफ, सफलता या अच्छा फायदा मिलने के योग हैं। अपनी सफलता को खुशी से स्वीकार करें।
क्रिस्टल उपाय: Jade अपने पास रखें। इससे सुख-समृद्धि और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
कुंभ राशि
आज कोई ऐसी चीज खत्म हो सकती है जो लंबे समय से तनाव दे रही थी। इसे नई शुरुआत समझें। फालतू के खर्चे और गलत आदतों को छोड़ना जरूरी है।
क्रिस्टल उपाय: Obsidian पास रखें। इससे आसपास की नकारात्मकता दूर होगी।
मीन राशि
आज आपका आत्मविश्वास ही आपकी ताकत बनेगा। अपनी बात खुलकर सामने रखें। आज लोग आपकी बात सुनेंगे। पैसों के मामले में भी खुद पर भरोसा रखने से नए मौके मिल सकते हैं।
क्रिस्टल उपाय: अपने पास Carnelian रखें। सफलता के चांस बढ़ जाएंगे।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र