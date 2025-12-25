Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 2026: साल की शुरुआत में रहेगा संघर्ष, मई के बाद बदलेगी किस्मत

मकर राशिफल 2026: साल की शुरुआत में रहेगा संघर्ष, मई के बाद बदलेगी किस्मत

संक्षेप:

Capricorn Yearly Horoscope 2026 Makar Rashi Ka Rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026…

Dec 25, 2025 10:43 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Yearly Horoscope, Makar Rashi Rashifal, मकर राशिफल 2026 : साल 2026 में शनि मकर राशि वालों की कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इससे नए लोगों से जुड़ने, दोस्ती बढ़ाने और बातचीत के जरिए आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आप ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जो आपको नई स्किल सीखने या रोजमर्रा के काम को बेहतर करने में सहयोग देंगे। बृहस्पति 21 मई तक छठे भाव में रहेगा, जिससे नौकरी, कामकाज या कानूनी मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। साल की शुरुआत में धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा।

लव राशिफल- साल की शुरुआत में रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिकता दिख सकती है। काम और जिम्मेदारियों की वजह से अपने पार्टनर को समय कम दे पाएंगे। बृहस्पति के छठे भाव में होने से समय की कमी के कारण छोटी-छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए खुलकर और साफ बातचीत करना जरूरी है। 21 मई के बाद बृहस्पति सातवें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। शादी के योग बन सकते हैं या कोई अहम व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है।

करियर और आर्थिक राशिफल- मई तक नौकरी और कामकाज में दबाव बना रह सकता है। काम से जुड़े विवाद, कानूनी जिम्मेदारियां या ऑफिस का तनाव परेशान कर सकता है, इसलिए काम को व्यवस्थित रखें और शॉर्टकट से बचें। शनि तीसरे भाव में रहकर स्किल डेवलपमेंट, लेखन, कम्युनिकेशन और टीमवर्क से सफलता दिलाएगा। 21 मई के बाद बृहस्पति साझेदारी, बिजनेस डील और क्लाइंट से जुड़े कामों में लाभ दिला सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय खास रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल- साल के शुरुआती महीनों में तनाव और थकान पर ध्यान देना जरूरी होगा, खासकर अगर काम का दबाव ज्यादा हो। नियमित नींद, हल्की एक्सरसाइज, टहलना और संतुलित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मई के बाद रिश्तों से मिलने वाला भावनात्मक सहयोग मानसिक संतुलन सुधारेगा, जिससे सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बड़े बदलावों की जगह छोटी-छोटी अच्छी आदतें ज्यादा फायदेमंद रहेंगी।

2026 के सबसे अच्छे महीने- जून से सितंबर का समय अनुकूल रहेगा क्योंकि इस दौरान बृहस्पति साझेदारी और सहयोग को मजबूत करेगा। अगस्त का महीना खास रहेगा, जब भावनात्मक संतुलन और कामकाज में समझ बढ़ेगी। दिसंबर में पुराने समझौतों की समीक्षा करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा समय रहेगा।

2026 के खराब महीने- जनवरी से अप्रैल तक नौकरी और कानूनी मामलों में धैर्य रखना जरूरी होगा। मई से पहले काम से जुड़े विवादों या झगड़ों से बचें। अगर कोई समस्या आए तो उसे शांत दिमाग और तथ्यों के साथ सुलझाएं।

2026 के लिए मंत्र- जल्दबाजी में नतीजे की उम्मीद न करें। पहले धैर्य से स्किल और अनुभव बढ़ाएं। साल के मध्य के बाद साझेदारी पर भरोसा रखें। बातचीत साफ रखें और बड़े फैसले सोच-समझकर लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

