मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Capricorn Weekly Horoscope Makar Rashi ka Rashifal 24-30 May 2026: राशि चक्र की यह दसवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। जानें नया हफ्ता मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा?
Capricorn Weekly Horoscope Makar Saptahik Rashifal 24-30 May 2026, मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता अच्छे मौके लेकर आया है। इस दौरान आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना है। बड़े और अनुभवी लोगों को फुल सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में आपके कई काम आसान होते दिखेंगे। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें और किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। शुरुआत में कुछ परेशानियां या रुकावटें आ सकती हैं लेकिन धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में होते जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई जरूरी काम पूरे होने लगेंगे। इस हफ्ते अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करें।
आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मकर राशि का लव साप्ताहिक राशिफल
प्यार के मामले में ये हफ्ता मिला-जुला ही रहने वाला है। पार्टनर के साथ आपसी समझ बनी रहेगी। हालांकि किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की संभावना है। बात छोटी ही होगी लेकिन वो बहस के चक्कर में बड़ी होगी। ऐसे में कोशिश करें कि धैर्य बनाकर रखें। बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लें। इस हफ्ते परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और घर में किसी चीज को लेकर सेलिब्रेशन हो सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। सिंगल लोगों की मुलाकात इस हफ्ते किसी खास से होगी।
मकर राशि का करियर साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते करियर को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। काम में फोकस बनाकर रखें। कोशिश करें की पूरे हफ्ते आप पहले जरूरी काम निपटा लें। जरूरी काम की एक लिस्ट तैयार कर लें। इससे आपको काफी फायदा होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। बिजनेस में आगे की योजना बना सकते हैं। वहीं नौकरी करने वालों को अपने काम का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये हफ्ता अच्छा साबित होगा।
मकर राशि का फाइनेंशियल साप्ताहिक राशिफल
इस हफ्ते पैसों को लेकर स्थिति संतुलित बनी रहेगी। इनकम के साथ-साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। किसी पुराने काम या कोशिश से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत भी हैं। हालांकि किसी की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से बचें। सोच-समझकर किया गया खर्च और सही प्लानिंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
मकर राशि का स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। लगातार काम करने से शरीर में थकावट और आलस महसूस हो सकता है। मौसम में बदलाव का असर भी सेहत पर पड़ सकता है। पानी पर्याप्त मात्रा में पीने की कोशिश करें। अपने खानपान का ध्यान रखें। ज्यादा तनाव लेने से बचें और अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। रोज एक्सरसाइज करें और नींद पूरी लें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Hindustan Shaurya Samman 2024
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विशेषज्ञता
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