मकर साप्ताहिक राशिफल 26 जुलाई-1 अगस्त: मंगलवार शाम से बदलेगी बाजी, कुंभ का चंद्रमा बनेगा वजह
Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए नया हफ्ता यादगार रहेगा। हालांकि रविवार से मंगलवार कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। सावधान रहना होगा। मंगलवार से बाजी चंद्रमा पलटते दिखेंगे तो खूब लाभ मिलेगा।
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफ: रविवार सुबह करीब साढ़े सात बजे तक वृश्चिक का चंद्रमा लाभ और मित्रों से सहयोग देगा। इसके बाद धनु में आते ही खर्च, नींद, यात्रा और मन की थकान बढ़ सकती है। द्वादशी से त्रयोदशी का समय पुराने काम समेटने और गैर जरूरी योजना रोकने के लिए अच्छा है। शुरुआत में जेब और मन दोनों पर दबाव महसूस हो तो प्रतिक्रिया धीमी रखें। मंगलवार शाम करीब पौने आठ बजे चंद्रमा आपकी राशि में आएगा। आत्मविश्वास, सम्मान और काम की दृश्यता बढ़ेगी। पूर्णिमा के दौरान खुशी के साथ भ्रम भी रह सकता है, इसलिए बड़े निर्णय पर एक रात रुकें। शुक्रवार सुबह कुंभ का चंद्रमा धन, परिवार और वाणी पर ध्यान देगा। सप्ताहांत में कमाई और घरेलू सहयोग बेहतर होगा, पर अच्छा मूड खर्च ना बढ़ाए।
मकर लव साप्ताहिक राशिफल
शुरुआती भाग में पैसे, परिवार या थकान का असर जीवनसाथी से बातचीत पर पड़ सकता है। एक गलत वाक्य लंबे समय तक कमरे में रह सकता है। जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। प्रेम संबंधों में फिर भी मुलाकात या अपनापन राहत देगा। मंगलवार शाम के बाद आपका आत्मविश्वास रिश्ते में गर्माहट लौटाएगा। परिवार का कार्यक्रम या सामाजिक मुलाकात पुराने तनाव को हल्का करेगी। शुक्रवार से मीठी भाषा और व्यावहारिक सहयोग बढ़ेगा। जीवनसाथी घर के मामले में मदद कर सकता है। अविवाहित लोग आत्मसम्मान और स्थिर व्यवहार को दिखावे से ज्यादा महत्व दें।
मकर करियर साप्ताहिक राशिफल
पहले दो दिन काम और पढ़ाई में परिणाम धीमे लग सकते हैं। यात्रा, कम नींद या नकारात्मक सोच फोकस तोड़ेगी। जोखिम वाला फैसला, ऑफिस गॉसिप और जल्दबाजी वाली यात्रा टालें। विद्यार्थी छोटे सत्र रखें और कठिन विषय को मंगलवार शाम के बाद उठाएं। मंगलवार शाम से पहचान और काम की पकड़ बढ़ेगी। कारोबार, सेल्स और पब्लिक डीलिंग में पूछताछ या ऑर्डर सुधर सकते हैं। गुरुवार तक प्रशंसा मिले तो भी कागज जांचें। शुक्रवार और शनिवार नौकरीपेशा लोग वरिष्ठ को शांत काम से प्रभावित कर सकते हैं। सफलता वास्तविक है, पर भ्रम भी साथ रह सकता है।
मकर धन साप्ताहिक राशिफल
रविवार से मंगलवार तक खर्च तेजी से बढ़ सकता है। तनाव या गर्व में खरीदारी करना नुकसान देगा। नया निवेश रोकें और स्वास्थ्य, यात्रा तथा जरूरी बिल के लिए अलग रकम रखें। जेब बंद रखना कंजूसी नहीं, समझदारी है। मंगलवार शाम के बाद आय और सम्मान का चित्र सुधरेगा। व्यापार, पुराने क्लाइंट या अलग स्रोत से भुगतान मिल सकता है। शुक्रवार से परिवार और बचत पर ध्यान दें। सीमित, समझा हुआ निवेश ठीक हो सकता है, पर किसी की जोरदार बात पर भरोसा न करें। सप्ताहांत में घर की जरूरत पर खर्च करें, दिखावे पर नहीं।
मकर हेल्थ साप्ताहिक राशिफल
पहले भाग में नींद, एसिडिटी, छाती में भारीपन या कम उत्साह महसूस हो सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। नकारात्मक सोच हर काम को बड़ा बना सकती है। प्रार्थना, शांत समय और सुबह की खुली हवा नसों को राहत देगी। मंगलवार शाम से ऊर्जा सुधरेगी, लेकिन पूर्णिमा अधिक काम करा सकती है। भोजन और पानी भूलना ठीक नहीं होगा। शुक्रवार से गला, दांत या भोजन की नियमितता पर ध्यान दें। सामाजिक कार्यक्रम में अधिक खाना थकान बढ़ाएगा। आराम को काम का विरोधी न मानें।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत में खर्च और मन दोनों को रोकें। मंगलवार शाम के बाद मिली पहचान को स्थिर काम, बचत और मीठी भाषा से मजबूत करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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