मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Capricorn Weekly Horoscope 9-15 November 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल: रिश्तों को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करें। ध्यान रखें कि आप प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन पर भी खरे उतरें। इस हफ्ते आर्थिक दिक्कतें बनी रहेंगी। आपका स्वास्थ्य भी चिंता का टॉपिक हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर राशि वालों के लिए 9 से 15 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? मकर लव लाइफ: रिश्ते में रोमांटिक पल आएंगे। आप हर पल का आनंद लेंगे। अहंकार से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन खुलकर बातचीत करने से वे सुलझ जाएंगी। भाग्यशाली पुरुष जातकों की सप्ताह के दूसरे भाग में अपने एक्स लवर से मुलाकात होगी, जिससे उनके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। मैरिड महिलाओं को अपने जीवन में किसी रिश्तेदार या दोस्त के दखल से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में उथल-पुथल मच सकती है। ध्यान रखें कि ऑफिस रोमांस वैवाहिक जीवन को प्रभावित न करे।

करियर राशिफल: प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं के बावजूद, आप अपने करियर में सफल होंगे। आईटी, एनीमेशन और कॉपीराइटिंग के क्षेत्र में काम करने वालों को लक्ष्य हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे अपने पेशेवर जीवन में सफल होंगे। प्रमोशन या अप्रेजल का योग बन रहा है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। व्यवसायियों को पार्टनर्स के साथ एक संबंध बनाए रखने चाहिए और हर मुद्दे को सही ढंग से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह धन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पिछले इन्वेस्टमेंट से अपेक्षित लाभ पाने में असफलता मिल सकती है। अजनबियों के साथ ऑनलाइन लेन-देन करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ महिलाओं को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिलेगा। आपको वित्तीय मामलों में किसी दोस्त या भाई-बहन की मदद की भी आवश्यकता पड़ सकती है। शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचें। व्यवसायी व्यापार विस्तार के लिए प्रमोटरों के माध्यम से धन जुटा सकते हैं।

सेहत राशिफल: जिन लोगों को सेहत संबंधी समस्याओं का इतिहास रहा है, उन्हें ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जिनके लिए डॉक्टर से सलाह की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह आपको माइग्रेन या वायरल बुखार भी हो सकता है। अपने पसंदीदा ड्रिंक्स की जगह कोई हेल्दी जूस पीने की कोशिश करें। लाइफस्टाइल से समझौता न करें और ध्यान रखें कि ऑफिस और पर्सनल जीवन के बीच संतुलन बना रहे। सप्ताह के पहले भाग में आपको पानी के नीचे के खेलों सहित साहसिक गतिविधियों से भी बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ