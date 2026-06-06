मकर साप्ताहिक राशिफल: 8 जून से 16 जून आपके लिए कैसा रहेगा वीक, पढ़ें इस वीक का राशिफल

Makar Rashi Saptahik rashifal: मकर राशि वालों के लिए 8 जून से 16 जून तक का समय संभलकर चलने वाला है, आर्थिक तौर पर चीजें सही हैं, पढ़ें ज्योतिष ने क्या दी है सलाह

मकर राशिफल साप्ताहिक: मकर राशि की स्थिति अत्यंत शुभकारी है। सप्तम भाव का गुरु पूर्ण दृष्टि से आपको देख रहा है, ये उच्च का गुरु है। इसलिए आपके लिए यह वीक धन के मामले में खास रहेगा। आपको इस समय पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लवलाइफ में थोड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन आप अगर अच्छे से सोच समझकर काम करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा होगा। इस समय किसी भी मामले में चाहें पैसा हो या लवलाइफ बड़ा फैसला ना लें। फिलहाल टाल दें। प्रेम संतान और व्यापार इसका जो मालिक होता है, पंचमेश और दशमेश आपका शुक्र है जो कि अष्टम भाव में केतु के साथ है, तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलना पड़ेगा।

मकर राशि लवलाइफ मकर राशि वालों को लवलाइफ में केतु का साथ शुक्र को मिल रहा है, जिससे आपके लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं। आपको इस समय ध्यान देना है, वरना छोटी सी बात आपके लिए चीजें खराब करेगी। अगर पार्टनर से किसी बात को लेकर झगड़ा है तो इसे पहले ही सलझा लें, सभी के सामने बात करेंगे, तो चीजें उलझेंगी। ईगो को बीच में ना लाएं, इससे प्यार बढ़ता नहीं है, आपके परिवार में दरार पड़ती है। प्रेम में थोड़ा तू-तू मैं-मैं का संकेत होगा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय है मत लीजिए रुक जाइए। सप्ताह के आखिर में आपकी रोमांटिक लाइफ अच्छी हो सकती है, जीवनसाथी का आपको फुल सपोर्ट मिल सकता हैं।

मकर करियर राशिफल इस सप्ताह की शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता हैं। अगर आप ऑफिस में हैं या बिजनेस में हैं तो आपके शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। इसलिए संभलकर अपनी प्लानिंग करेंगे। यह वीक नौकरी चाकरी के मामले में भी उत्तम हैं। आपको लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी। सम्मान आपको मिलेगा।

मकर बिजनेस राशिफल मकर राशि वालों के लिए बिजनेस की स्थिति सही है। आपको परिवार के साथ बैठकर अपने बजट पर और आगे की प्लानिंग पर चर्चा करनी चाहिए। इससे आप सही और गलत कर रहे हैं तो आपको बड़ों से सलाह मिलेगी। आपके लंबे समय के लक्ष्य इस समय पूरे होंगे। पैसों को लेकर आपकी चिंता अब कम है, धन के सोर्स बढ़ें हैं और आपकी आमदनी भी इससे आने लगी है।