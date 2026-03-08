Hindustan Hindi News
मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?

Mar 08, 2026 07:56 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Weekly Horoscope 8-14 March 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: अपने रिलेशन को किसी भी तरह की बहस से दूर रखें। इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ प्यार से पेश आएं। उम्मीद के मुताबिक नतीजे पाने के लिए काम से जुड़ी दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश करें। पैसा और सेहत दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। इस सप्ताह नौकरी के मामले में एथिक्स से समझौता न करें। इस बात का ध्यान भी रखें कि आप अपने रिलेशन में भी जरूरतों को पूरा करें। इस हफ्ते धन का आगमन होगा और आप हेल्दी भी महसूस करेंगे।

इस सप्ताह का मकर राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह में अपने पार्टनर को अच्छे मूड में रखें। जरूरी फैसले लेते समय आपको पार्टनर की राय को भी महत्व देना होगा। जरूरी फैसले लेते समय आप लवर के सुझावों पर विचार कर सकते हैं। परिवार के साथ लव अफेयर पर बात करने के लिए सप्ताह का दूसरा हिस्सा चुनें। रोमांटिक वेकेशन प्लान करें या लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाने का फैसला भी लें। मैरिड महिलाओं को अपनी लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति को दखल नहीं देने देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं।

इस सप्ताह का मकर राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

सीनियर कलीग्स और मैनेजमेंट बेहतर नतीजों की उम्मीद करेंगे। इस सप्ताह में आपको विदेशी क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए भी कोशिश करनी होगी। अगर आप नौकरी बदलने के इच्छुक हैं, तो सप्ताह का दूसरा हिस्सा चुनें। किसी स्टार्ट-अप से जुड़ना आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि आपको अपनी काबिलियत साबित करने के और मौके मिल सकते हैं। बिजनेसमैन को नए प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट लॉन्च करने पर ध्यान देना चाहिए, जबकि आईटी, प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से जुड़े लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे।

इस सप्ताह का मकर राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

इस सप्ताह में अलग-अलग सोर्स से धन का आगमन होगा। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी अच्छी सिचूऐशन में रहेंगे। इस सप्ताह में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट की मदद लें। आप सभी बकाया चुका सकते हैं। घर को रेनोवेट करना भी अच्छा रहेगा। हफ्ते का दूसरा हिस्सा ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए अच्छा है। सीनियर लोग बच्चों में पैसा बांट सकते हैं। बिजनेसमैन को बैंक लोन मिल सकता है।

इस सप्ताह का मकर राशि का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान रखना अच्छा रहेगा। कुछ सीनियर लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस सप्ताह में महिलाओं को भी माइग्रेन या स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं। बच्चों को बाहर कैंपिंग करते समय सावधान रहना चाहिए, खासकर पहाड़ी इलाकों में। आपको गाड़ी चलाते समय शराब न पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको पेट से जुड़ी बीमारियों से भी राहत मिलेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey

सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

