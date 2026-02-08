Hindustan Hindi News
Capricorn Weekly Horoscope (8-14 February 2026): Makar Saptahik Rashifal &amp; Future Predictions
मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 8 से 14 फरवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 8 से 14 फरवरी 2026 तक का समय…

Feb 08, 2026 04:57 am IST डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (8-14 फरवरी 2026): मकर राशि वाले इस हफ्ते लव लाइफ को बिना खटपट के संभालकर चलें और पार्टनर के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। पैसों को संभलकर मैनेज करें और लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन बनाए रखें। अगर आप प्यार में समझदारी और केयर दिखाएंगे, तो रिश्ता और बेहतर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलने के संकेत हैं। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें रह सकती हैं। इस हफ्ते पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें।

मकर राशि लव राशिफल- पार्टनर के साथ बैठते समय कड़वे या सीधे-सपाट शब्द बोलने से बचें, क्योंकि इससे भावनाएं आहत हो सकती हैं। अच्छा श्रोता बनें और केयरिंग रवैया रखें। कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर मुद्दे को समय रहते सुलझा लें, ताकि बात आगे न बढ़े। पॉजिटिव सोच रखेंगे तो लव लाइफ में फिर से मिठास आएगी। इस हफ्ते कुछ महिलाओं को अनचाही प्रेग्नेंसी का खतरा हो सकता है, इसलिए अविवाहित लड़कियों को खास सावधानी बरतनी चाहिए।

मकर राशि करियर राशिफल- मकर राशि वालों का इस हफ्ते शेड्यूल टाइट रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव और पॉजिटिव बनी रहेगी। ऑफिस में अपनी टैलेंट दिखाने के मौके मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों का ट्रांसफर या पोस्टिंग बदलने के योग हैं। ज्वेलरी, शिक्षा, हस्तकला, IT और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है, लेकिन कड़ी कॉम्पिटिशन को लेकर सतर्क रहें। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले, जैसे लेखक, डिजाइनर और एनीमेशन एक्सपर्ट्स की कमाई बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोग इस हफ्ते नया आइडिया या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

मकर राशि आर्थिक राशिफल- पैसों से जुड़ी कुछ छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में गंभीर निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। यहां प्रोफेशनल सलाह लेना जरूरी रहेगा, ताकि पैसा बढ़ाने में मदद मिले। कुछ लोग प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे को लेकर बातचीत में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि बड़ी रकम के लेन-देन से फिलहाल दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे चलकर इसमें परेशानी हो सकती है। बिजनेस करने वालों को टैक्स और पेमेंट से जुड़े मामलों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है।

मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल- इस हफ्ते सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। दिल और फेफड़ों से जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। डायबिटीज वाले लोगों को मीठी चीजों से दूरी बनानी चाहिए। तेल और फैट वाली चीजें भी कम खाएं। गीले या फिसलन भरे फर्श पर चलते समय सावधानी रखें, वरना चोट लग सकती है। स्किन और कान से जुड़ी इंफेक्शन की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को मुंह-दांत से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है, हालांकि ये ज्यादा गंभीर नहीं होंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

