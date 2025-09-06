मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि 7 -13 सितंबर 2025 तक का वीक अच्छा रहेगा, जानें क्या क्या पाएंगे

Capricorn Weekly Horoscope 7-13 September 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Weekly Hooscope 7-13 September 2025 : जिंदगी में हारे नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में खुश रहें। सेफ फ्यूचर के लिए स्मार्ट निवेश के मौके देखें। अपनी लाइफस्टाइल को लेकर खास ध्यान दें और हेल्दी रहें। रोमांस से जुड़ी दिक्कतों को सावधानी से हैंडल करें। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। इस वीक आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं।

मकर लव राशिफल इस वीक आपका लव अफेयर अच्छा रहेगा। छोटे इगो से जुड़े इश्यू तो छोड़ दें तो आप एक दूसरे के साथ अच्छे से हंसी खुशी समय बिताएंगे।इस वक्त बहस में ना पड़ें और पुरानी बातों को फिर से ना उखाड़ें, इससे आपकी लाइफ की आधी पेशानी कम हो जाएंगी। अपने लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए कोशिश करें। Avoid इस बात का भी ध्यान रखें कि चीजों को पहले सही हो जानें, उन्हें अपने हाथों के कंट्रोल से बाहर ना जानें दें।

मकर करियर राशिफल इस समय आपको शांत रहना है,इसेस आप प्रोफेशनल फैसले अच्छे से ले पाएंगे। आपके सामने कई जिम्मेदारियां आ सकती है, इससे आपकी प्रॉडक्टिविटी पर असर होगा, लेकिन आप सफल होंगे। कुछ महिलाओं को इस समय प्रमोशन और अप्रेजल भी मिलेगा। व्यापारियों को अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो अपने बिजनेस को आगे बढाने के ऑप्शन पर विचार करेंगे। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ा एफर्ट दिखाना होगा।

मकर धन राशिफल आपके पास पैसा एक जगह से नहीं, बल्कि कई जगह से आ रहा है, इस समय निवेश से जुड़ी दिक्कतें इससे दूर होंगी। इस सप्ताह आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, जबकि महिलाएं प्रोपर्टी खरीदने के लिए तैयार रहेंगी। एक नया घर आपकी संपत्ति में जुड़ा सकता है, भाई-बहनों के साथ किसी भी तरह के आर्थिक वाद-विवाद से बचें, जबकि कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेसमैन को पैसों से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं होंगी। आप किसी धर्मार्थ संस्था को धन दान भी कर सकते हैं।

मकर हेल्थ राशिफल इस सप्ताह आपको वायरल बुखार, गले में खराश या त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आंखों से संबंधित दिक्कतें भी होंगी, और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे क्योंकि खेलते समय उन्हें चोट लग सकती है। महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी परेशानी हो सकती हैं, जबकि बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। छोटी-मोटी चोटों को अनदेखा न करें। जब भी जरूरी हो डॉक्टर से मिलें। शाम के समय दोपहिया वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।