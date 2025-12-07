मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 7 से 13 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Capricorn Weekly Horoscope 7-13 December 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल: सही कम्युनिकेशन आपकी लव लाइफ को रोमांटिक बनाए रखेगी। पर्सनल मुद्दों को ऑफिस में प्रोडक्टिविटी पर असर न डालने दें। अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते आपको कोई फाइनेंशियल या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी।

मकर राशि वालों के लिए 7 से 13 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? मकर लव लाइफ: खुलकर बात करने से रिश्ते को रोमांटिक और शांत बनाए रखें। आपका रवैया भी बहुत मायने रखता है। पुरानी बातों में न उलझें। कुछ महिलाएं अपने माता-पिता के साथ रिश्ते के बारे में बात करके खुश होंगी। लवर के साथ ज्यादा समय बिताएं और आप इस हफ्ते लवर को परिवार से भी मिलवा सकते हैं। बहस करते समय सावधान रहें, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। सिंगल लोग भी अपने क्रश को प्रपोज करने में सफल होंगे। एक्स-लवर के साथ कोई मुद्दा सुलझाने में भी सफलता मिल सकती है।

करियर राशिफल: ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ कामों के लिए आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। वकील और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स ऐसे केस लेंगे, जो लोगों का ध्यान खींचेंगे। मीटिंग्स में नए आइडिया और कॉन्सेप्ट शेयर करें। इससे आपकी प्रोफाइल में वैल्यू बढ़ेगी। मैनेजर्स और टीम लीडर्स को जरूरी फैसले लेते समय पूरी टीम को साथ लेकर चलना होगा। जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं, जैसे लेखक, डिजाइनर और एनिमेशन एक्सपर्ट, वे इस सप्ताह ज्यादा पैसे कमाएंगे।

फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह धन आएगा। हालांकि, खर्च पर कंट्रोल रखना अच्छा है। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं, और इसे सुलझाने के लिए पहल करना भी जरूरी है। कुछ लोग इस सप्ताह प्रॉपर्टी, या गाड़ी खरीदेंगे, या घर का रेनोवेशन करवाएंगे। स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस भी देनी होगी। बिजनेसमैन को पार्टनर से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मुश्किल होगी। इससे बिजनेस की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। कोई गंभीर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि, नींद से जुड़ी समस्याओं को लेकर आपको सावधान रहना होगा। कुछ महिलाओं को हफ्ते के दूसरे हिस्से में स्किन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मुंह से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। जब भी आपको बेचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा है। चीनी और तेल दोनों का सेवन कम करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ