Capricorn weekly Horoscope 5- 11 october 2025 saptahik makar rashifal future predictions मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अक्टूबर तक का विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn weekly Horoscope 5- 11 october 2025 saptahik makar rashifal future predictions

मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अक्टूबर तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अक्टूबर तक का समय…

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयSun, 5 Oct 2025 07:10 AM
share Share
Follow Us on
मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अक्टूबर तक का विस्तृत राशिफल

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (5- 11 अक्टूबर, 2025): इस सप्ताह आप स्थिर और साफ सोच महसूस करेंगे। छोटे-छोटे फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे। धैर्य रखिए, नरमी से बोलिए और साधारण योजनाओं पर चलते रहिए। इससे स्थिर परिणाम मिलेंगे और सही समय पर भरोसा मजबूत होगा। आपकी व्यावहारिक सोच कामों को सुलझाने में मदद करेगी। एक बार में एक ही काम को सही ढंग से कीजिए। दोस्त और परिवार हल्की-फुल्की मदद देंगे। जल्दबाजी से बचिए। साफ कदम और नियमित आदतें दिखाई देने वाला सुधार लाएंगी। छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाइए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नए मौके खुद सामने आएंगे।

लव राशिफल: इस सप्ताह आपके रिश्ते धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। ईमानदार बातचीत छोटे संदेह दूर करेगी। साधारण योजनाएं साझा करें और ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी दयालु बातें भरोसा बढ़ाएंगी। मतभेदों का सम्मान करें और जरूरत पड़ने पर दूरी दें। साथ में शांति भरी सैर या शांत बातचीत रिश्ते को फिर से जोड़ेगी। मुलायम शब्दों का इस्तेमाल करें, तंग न करें और साथ बिताई छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। नियमित कार्यों से आपका ख्याल साफ नजर आएगा और रिश्ता समय के साथ और मजबूत होगा। संतुलित समझौता करें, कोशिश की तारीफ करें और वादे सीधे व सच्चे रखें।

करियर राशिफल: इस सप्ताह साधारण योजनाएं आपको शांत सफलता देंगी। एक-एक करके काम पूरा कीजिए और बुनियादी काम अच्छे से खत्म कीजिए। अगर कहीं अटकें तो भरोसेमंद साथी से मदद लीजिए। साफ नोट्स शेयर करें ताकि बाकी लोग समझ सकें। पढ़ाई या अभ्यास करते रहने से कौशल बेहतर होंगे। छोटे-छोटे नेतृत्व के कदम लें और शांत मार्गदर्शन दें। अपने समय को व्यर्थ से बचाइए और काम की जगह साफ रखें। लगातार मेहनत और ईमानदारी आपको सम्मान दिलाएगी और नए मौके खोलेगी। छोटी जीतों को लिखकर नोट कीजिए।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह आपका वित्त समझदारी से चलेगा अगर साफ योजना बनाएंगे। हर रुपया कहां खर्च हो रहा है लिखिए और जरूरी चीजें चुनिए। बड़ी खरीदारी तब तक रोकें जब तक पूरी जानकारी न हो। नए प्रस्ताव या भुगतान से पहले भरोसेमंद सलाह लें। रोज थोड़ा-थोड़ा बचाइए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। दामों की तुलना करें और झटपट की जगह मूल्य चुनें। खर्च में धैर्य आपकी खातों को स्वस्थ रखेगा और आने वाले कल की चिंता घटाएगा। पुराने बिल देखकर आज बेहतर बचत आदतें सीख सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह आपके शरीर को कोमल देखभाल चाहिए। नींद पूरी करें और शांति से उठें। ताजी हवा में छोटी सैर करें और बार-बार खिंचाव से जकड़न दूर कीजिए। साफ पानी पीते रहें और सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहिए। जब व्यस्त हों तो गहरी सांसें लें। अगर दर्द या थकान बनी रहे तो भरोसेमंद डॉक्टर या बड़े-बुज़ुर्ग की सलाह लीजिए। छोटी और नियमित आदतें धीरे-धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगी और मूड हल्का बना देंगी।

ये भी पढ़ें:धनु साप्ताहिक राशिफल : धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)