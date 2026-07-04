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मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 5 से 11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Weekly Horoscope 5-11 July 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 5 से 11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 5-11 July 2026 Saptahik Makar Rashifal, मकर साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह मेहनत से शुरू होगा, आसानी से नहीं। लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, पर अतिरिक्त प्रयास देना पड़ेगा। शनि आपको धैर्य और अनुशासन सिखा रहा है। छोटे भाई बहन, पड़ोसी या अपने जैसे किसी व्यक्ति से मदद मिल सकती है। किसी साहसी निर्णय की जरूरत पड़े तो भावुक होकर नहीं, सोचकर कदम लें। मध्य सप्ताह में काम, सफर, संदेश और फॉलोअप बढ़ेंगे। मन कभी आलसी और कभी बेचैन हो सकता है। सूची छोटी रखें और एक एक काम पूरा करें। सप्ताहांत में घर और परिवार से राहत मिलेगी। माता पिता या करीबी बुजुर्गों से बात मन को स्थिर करेगी। कुछ नए दोस्त या पुराने संपर्क भी मन हल्का करेंगे।

मकर राशि वालों के लिए 5 से 11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?

लव राशिफल

रिश्ते स्थिर रहेंगे और यही इस सप्ताह की राहत है। जीवनसाथी या पार्टनर दबाव के बीच भी साथ देगा। शुरुआती दिनों में आप बहुत व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन काम में लगा रहेगा। फिर भी रिश्ता केवल शब्दों पर नहीं चलता। छोटी जिम्मेदारी निभाना भी प्रेम है। मध्य सप्ताह में थकान के कारण चिड़चिड़ापन आ सकता है। हर बात को तर्क से जीतने की कोशिश न करें। पुराने दोस्त, भाई बहन या पड़ोसी से सरल बातचीत मन बदल सकती है। सप्ताहांत घर के लिए अच्छा रहेगा। साथ में भोजन, परिवार से मिलना या शांत शाम रिश्ता संभालेगी।

करियर राशिफल

काम इस सप्ताह मेहनत मांगेगा। शुरुआत में शेड्यूल भरा हुआ लगेगा। परिणाम तुरंत नहीं आएंगे, पर लगातार फॉलोअप से रास्ता बनेगा। नौकरी करने वाले लोग स्थिरता दिखाएं। बड़े शब्दों से ज्यादा नियमित काम असर करेगा। सोमवार नया बड़ा काम शुरू करने के लिए भारी लग सकता है। पहले अधूरे काम संभालें। विद्यार्थी मंगलवार और गुरुवार का उपयोग पढ़ाई और रिविजन के लिए करें। छोटे लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबारियों के लिए यात्रा या संपर्क से अवसर मिल सकते हैं, पर जल्दबाजी में हां न कहें।

धन राशिफल

धन इस सप्ताह मेहनत से जुड़ा रहेगा। लाभ संभव है, पर शॉर्टकट से नहीं। शुरुआती दिनों में नया निवेश या नया कारोबार जल्दबाजी में शुरू न करें। कोई योजना बहुत चमकदार लगे तो उसे एक बार और जांचें। मेहनत से आया पैसा ही टिकेगा। मध्य सप्ताह में यात्रा, संदेश, छोटे भुगतान या घर की जरूरत पर खर्च आ सकता है। बजट लिखना जरूरी रहेगा। परिवार से मदद मिले तो भी उसे स्थायी सहारा न मानें। सप्ताहांत बचत देखने और घरेलू खर्च व्यवस्थित करने के लिए ठीक है। किसी को पैसे का वादा अपनी क्षमता देखकर ही करें।

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सेहत राशिफल

पहले हिस्से में स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तनाव और ओवरवर्क शरीर पर भारी बैठ सकते हैं। सोमवार और बुधवार खास तौर पर भोजन, पानी और आराम मांगते हैं। लक्ष्य के पीछे भागते हुए नींद और भोजन छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। मध्य सप्ताह में सफर, सीढ़ियां, जल्दी और थकान से सावधान रहें। कंधे, घुटने, पीठ या सिर भारी लग सकता है। धीरे चलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सप्ताहांत में घर का शांत माहौल मन को राहत देगा। हल्की सैर और समय पर सोना आपकी ऊर्जा वापस लाएंगे।

सप्ताह की सलाह

धीरे चलना ही इस सप्ताह तेज परिणाम देगा। अनुशासन रखें, पर खुद पर कठोरता जरूरत से ज्यादा न बढ़ाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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