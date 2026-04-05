मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 5 से 11 अप्रैल तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का समय…
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (5-11, अप्रैल 2026): इस हफ्ते मकर राशि वालों के लिए दिन थोड़ा जिम्मेदारी वाले रहेंगे। ऐसा लगेगा कि काम खत्म ही नहीं हो रहा, एक खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी धीरे-धीरे और समझदारी से काम करने वाले हैं, इसलिए सब संभाल लेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें—हर काम खुद ही करने की आदत थोड़ा कम करें। जहां जरूरत हो, मदद ले लें। घर का माहौल भी ठीक रहेगा, लेकिन आपको अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना होगा, वरना बात का मतलब बदल सकता है।
आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मकर राशि का लव राशिफल- लव लाइफ इस हफ्ते आपके अपने व्यवहार पर काफी हद तक निर्भर करेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को टाइम देना जरूरी होगा। ऐसा न हो कि आप पूरे हफ्ते काम में लगे रहें और उन्हें नजरअंदाज कर दें। छोटी-छोटी बातें भी रिश्ते में फर्क डालती हैं, इसलिए बीच-बीच में बात करते रहें। अगर पहले से कोई नाराजगी चल रही है, तो इस हफ्ते उसे खत्म करने का अच्छा मौका है। सिंगल लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा शांत रहेगा। कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें धीरे-धीरे अपनापन बढ़ सकता है।
मकर राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता आपको काफी बिजी रखेगा। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है और आपको लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है। लेकिन अगर आप काम को सही तरीके से बांट लेते हैं, तो सब आसान हो जाएगा। इस हफ्ते एक बात ध्यान रखें—काम को टालने से परेशानी बढ़ेगी। जो काम सामने है, उसे समय पर खत्म करें। सीनियर्स की नजर आप पर रहेगी, इसलिए हर काम को जिम्मेदारी से करें। अगर आप जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में गलत लग सकता है।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा संभलकर चलना होगा। इनकम बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं। खासकर घर या जरूरी चीजों पर पैसा लग सकता है। ऐसे में आपको अपने खर्चों को समझदारी से मैनेज करना होगा। फालतू खर्चों से बचें और जो जरूरी है उसी पर ध्यान दें। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अभी थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। किसी की बातों में आकर जल्दी फैसला न लें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य के मामले में इस हफ्ते आपको अपने शरीर की सुननी होगी। ज्यादा काम और भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो यह थकान बढ़ सकती है। नींद पूरी लेना बहुत जरूरी है। खाने-पीने में भी ध्यान रखें, खासकर बाहर का खाना कम करें। अगर आप थोड़ा समय अपने लिए निकालेंगे, जैसे सुबह या शाम की वॉक, तो आपको अच्छा लगेगा। इस हफ्ते खुद को ज्यादा धक्का देने के बजाय थोड़ा आराम देना भी जरूरी रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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