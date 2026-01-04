Hindustan Hindi News
मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 4 से 10 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 4 से 10 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Capricorn Weekly Horoscope 4-10 January 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Jan 04, 2026 06:49 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Weekly Horoscope 4-10 January 2026 makar rashifal, मकर साप्ताहिक राशिफल: ये सप्ताह लगातार एनर्जी और क्लियर सोच लेकर आएगा। अपने टास्क को ऑर्गनाइज करें, एक काम खत्म करने के बाद ही दूसरा शुरू करें। दोस्त और परिवार सपोर्ट देंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। छोटी छोटी सेविंग्स बढ़ेगी। तरक्की के साथ धैर्य रखें। हर दिन रास्ते में हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। आप फोकस्ड और शांत आज महसूस करेंगे। छोटे कदम काम, घर और स्कूल में लगातार तरक्की दिलाते हैं। रूटीन पर भरोसा रखें, दयालु रहें और मुस्कुराते रहें।

मकर राशि वालों के लिए 4 से 10 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मकर राशि राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: प्यार के मामले में, लगातार देखभाल करीबियां बढ़ाती है। रोमांस भरा मैसेज या घर के कामों में मदद करने जैसे छोटे इशारे बड़े वादों से ज्यादा मायने रखते हैं। सिंगल मकर राशि वाले दोस्तों या किसी ग्रुप एक्टिविटी के जरिए किसी स्पेशल से मिल सकते हैं। ओपन रहें और विनम्र रहें। बातचीत क्लियर होगी। बोलने से ज्यादा सुनें। अगर कोई असहमति होती है, तो शांत रहें और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। ईमानदार कामों से भरोसा बढ़ता है। कनेक्ट करने, खुशी के पल शेयर करने और साथ में रोमांटिक मोमेंट बनाने के लिए एक छोटी, सिंपल आउटिंग प्लान करें।

मकर राशि राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: काम पर, अपने डिसीजन और क्लियर प्लान पर ध्यान दें। सबसे जरूरी काम से शुरू करें और आगे बढ़ने से पहले उसे खत्म करें। सहकर्मियों को अपना भरोसेमंद पक्ष दिखाएं और जब भी हो सके मदद करें। अगर आप नए आइडिया को आसानी से समझाते हैं तो उन पर ध्यान दिया जाएगा। ऑफिस की गॉसिप से बचें। अगर आपको लीड करने के लिए कहा जाए, तो कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करें और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट मांगें। तरक्की और छोटी जीत को ट्रैक करने के लिए एक नोटबुक रखें और हर शाम शांति से प्लान को रिव्यू करें।

मकर राशि राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह पैसे का मामला स्टेबल रहेगा, अगर आप सिंपल नियम बनाते हैं। खर्चों की एक छोटी लिस्ट बनाएं और छोटी-मोटी बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। हर पेमेंट से थोड़ा-थोड़ा बचाएं, थोड़ी सी रकम भी सेव की जा सकती है। किसी भी बिल या सब्सक्रिप्शन में गलतियों के लिए चेक करें। अगर आप कोई खरीदारी प्लान करते हैं, तो ऑप्शन की तुलना करें और दूसरी राय भी लें। बिना सोचे-समझे उधार न लें। एक छोटी एक्स्ट्रा नौकरी या स्किल समय के साथ इनकम बढ़ा सकती है और एक सिंपल इमरजेंसी फंड बना सकती है।

मकर राशि राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: जब आप शांत स्पीड फॉलो करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। समय पर सोएं और हल्के रूटीन के साथ उठें। एनर्जी को स्टेबल रखने के लिए हर दिन चलें, स्ट्रेचिंग करें या हल्का योग करें। पर्याप्त पानी पिएं और फ्रेश फल और सिंपल खाना खाएं। काम करते समय अपनी आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए छोटे ब्रेक लें। घबराहट होने पर गहरी सांस लेने की कोशिश करें। छोटी हेल्दी आदतें समय के साथ बड़ा फर्क लाएंगी और सुधार के छोटे संकेतों पर ध्यान दें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
