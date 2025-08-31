Capricorn Weekly Horoscope 31 August-6 September 2025 saptahik makar rashifal मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि का 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का सप्ताह कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि का 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का सप्ताह कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 31 August-6 September 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 07:10 AM
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल: प्यार और नौकरी में बेहतरीन परिणाम पाने के लिए और विकल्पों की तलाश करें। ध्यान रखें कि आप खर्चों पर कंट्रोल रखें। उचित आर्थिक योजना बनाएं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

मकर लव लाइफ: इस सप्ताह अपने पार्टनर के साथ खुश रहें। हर तरह के टकराव से बचें। ध्यान रखें कि कोई भी झगड़ा कंट्रोल से बाहर न हो। आप अपने पार्टनर को परिवार से मंजूरी दिलाने के लिए मिलवा सकते हैं, जबकि कुछ महिला जातक अपने एक्स लवर के पास वापस जा सकती हैं, जिससे वर्तमान प्रेम संबंध में दिक्कतें आ सकती हैं। सिंगल महिलाओं को भी इस सप्ताह किसी अनपेक्षित व्यक्ति से प्रपोजल मिल सकता है। मैरिड महिलाओं को भी अपना रिश्ता को बचाने के लिए अपने जीवनसाथी की हरकतों पर नजर रखनी चाहिए।

करियर राशिफल: आपको प्रोजेक्ट्स में इनोवेशन लाने की जरूरत है। अनोखे विचार आपको टीम परियोजनाओं और असाइनमेंट में अलग दिखने में मदद करेंगे। आईटी, स्वास्थ्य सेवा, वास्तुकला, डिजाइन, एनीमेशन, विमानन, सेल्स और कानून से जुड़े प्रोफेशनल्स का शेड्यूल बिजी लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा। जो लोग अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वे किसी जॉब वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। काम के दबाव को पॉजिटिव तरीके से संभालें। बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। नौकरी चाहने वालों के लिए धन की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स को भी इस सप्ताह परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। आप घर को रेनोवेट करने पर भी विचार कर सकते हैं। छुट्टियों की योजना बनाएं या घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदें। आप विलासिता की वस्तुएं खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। व्यवसायियों को निवेश के अच्छे स्रोत मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट का अध्ययन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सही फैसले ले रहे हैं। कुछ महिलाओं को परिवार में आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं।

सेहत राशिफल: कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखना अच्छा है। फैट का सेवन कम करें। ध्यान रखें कि आप पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरपूर बैलेंस डाइट लें। जो लोग छुट्टियों पर हैं, उन्हें अपने साथ एक मेडिकल किट तैयार रखनी चाहिए। आप पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं। जिन महिलाओं को सेहत संबंधी समस्या है, उन्हें तुरंत डॉक्टर से सलह लेना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

