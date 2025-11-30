मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Capricorn Weekly Horoscope 30 November -6 december 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Weekly 30 November 2025 : दूसरों की पसंद को लेकर आपको सेंसेटिव रहना होगा। रिलेशनशिप से जुड़े मुद्दों को आपको सही समय पर सोल्व कर लेना चाहिए। आर्थिक तौर पर आपकी लाइफ में स्टेबिलीटी रहेगी। इस समय धैर्य रखें और इसके अलावा आपको लवलाइफ में संयम बनाए रखना है। पर्सनल लाइफ में ईगो को भी लाएं, इससे रिश्ते खराब होते हैं। बिजनेस की सफलता इस वीक की एक और विशेषता है। इस वीक आपकी लाइफ में समृद्धि रहेगी और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी।

मकर वीकली लव राशिफल लवअफेयर में इस समय ईगो की कोईजगह नहीं, इस समय आपको यह बात और भी अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। आपका लवर आपके उसके साथ होने को पसंद करता है, इसलिएकोशिश करें कि पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अपने लवर के ईमोशंस को अच्छे से समझें, जिससे आप क्रिएटिव और प्रॉडक्टिव हो सकें। आपको लवलाइफ में पार्टनर की बात को अच्छे से सुनना है, इस वीक उसकी बातें आपके काम आएंगी। लंबे समय तक खुश रहने के लिए उन सभी गलतफहमियों से बचें जो रिश्ते को खराब कर सकती हैं। कुछ महिलाओं को लवलाइफ इस समय टॉक्सिक लग सकती है, और आप लवलाइफ से बाहर निकलने पर भी विचार कर सकते हैं।

मकर वीकली करियर राशिफल मकर राशि वालों को कुछ भी हो अपने काम में किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। आप रिजाइन भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस समय जॉब के लिए प्रोफाइल अपडेट कर लें, और नई नौकरी के लिए इंटरव्यू शेड्यूल भी आपके लिए होंगे और आपको जल्द ही ऑफर लेटर भी मिल सकता है। जो लोग बिजनेस डेवलपर्स, प्रमोटर्स और मार्केटिंग के काम में हैं, उन लोगों को इस समय वैसा रिजल्टट नहीं मिलेगा, जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं, आपको इसके लिए और भी मेहनत करनी होगी। छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एकस्ट्रा कोशिशें करनी होंगीं। आपको विदेशों से नौकरी के मौके भी मिलेंगे।

मकर वीकली मनी राशिफल आज मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा, जिसके कारण आप बड़े आर्थिक फैसले जो पहले नहीं ले पा रहे थे, आज ले सकेंगे। आप रियल एस्टेट में भाग्य आजमा सकते हैं और बुजुर्ग अपने बच्चों के बीच प्रोपर्टी का बंटवारा भी करने के बारे में सोच सकते हैं। इस वीक आप नया वाहन खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों के साथ आर्थिक मुद्दों से बचें। वीक के दूसरे भाग में आप संपत्ति से जुड़े किसी मुद्दे में उलझ सकते हैं। बिजनेसमैन को बिजनेस को बढ़ाने को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं।

मकर वीकली हेल्थ राशिफल आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। आपको अपनी डाइट को लेकर भी खास ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए। आपको छोटे ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द भी हो सकता है, जिनकी कार्डिएक इश्यूज की हिस्ट्री रही है, उन लोगों को आज खास सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को खांसी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जबकि पुरुषों कोछोटी-मोटी वाहन दुर्घटनाओं से सावधान रहना चाहिए। एथलेटिक्स में रुचि रखने वालों कोछोटी-मोटी चोटें लग सकती हैं।

