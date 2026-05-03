मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 3 से 9 मई तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 3 से 9 मई, 2026 तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (3-9, मई 2026): मकर राशि वालों के जीवन में इस हफ्ते जिम्मेदारियां तो रहेंगी, लेकिन साथ में ये भी समझ आएगा कि सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है। थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालना जरूरी है। आपको क्रिएटिव चीजें, प्यार, बच्चों या अपने शौक में थोड़ा मन लगाने का मौका मिल सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारी बन गई थी, उसमें हल्कापन कम हो गया था।

कोई छोटी-सी खुशी भी आपको एनर्जी दे सकती है, जो सिर्फ दबाव से नहीं मिल रही थी। हफ्ते के बीच में चंद्रमा आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे आप काम को अच्छे से संभाल पाएंगे और चीजों को व्यवस्थित कर पाएंगे। लेकिन हर समय खुद को बिजी रखना जरूरी नहीं है।

प्लूटो का वक्री होना आपको पैसे, अपनी वैल्यू और सोच पर थोड़ा गहराई से सोचने का मौका देगा।अगर आप काम और खुशी दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तो हफ्ता बेहतर लगेगा।

मकर राशि का लव राशिफल रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारी निभाना काफी नहीं है, थोड़ा अपनापन भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप रिलेशन में हैं, तो सामने वाले को सिर्फ आपके काम से नहीं, बल्कि आपके टाइम और प्यार से भी फर्क पड़ता है। एक छोटा-सा अच्छा इशारा भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है। सिंगल लोग किसी समझदार और शांत स्वभाव के इंसान की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जल्दी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। चीजों को आराम से बढ़ने दें। प्यार को ज्यादा भारी न बनाएं।

मकर राशि का करियर राशिफल काम रहेगा, लेकिन उसे बोझ न बनाएं। नौकरी में हर चीज खुद संभालने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी काम है, उसी पर फोकस करें। डेडलाइन और काम को साफ रखो, ताकि मेहनत सही जगह लगे। बिजनेस करने वाले लोग अपने काम को बेहतर बनाने के नए तरीके सोच सकते हैं, जैसे सर्विस, प्रोडक्ट या कस्टमर एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स थोड़ा प्लान बनाकर पढ़ें, लेकिन खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। जब मन लगाकर काम करेंगे, तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल इस हफ्ते पैसा, खर्च और अपनी वैल्यू पर ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी ऐसी चीज पर खर्च करना चाह सकते हैं जो आपको खुशी दे, जैसे बच्चों पर, पढ़ाई या अपने शौक पर। खर्च करना गलत नहीं है, बस प्लान के अंदर होना चाहिए। सेविंग्स और निवेश को आराम से देखें। जल्दबाजी में फैसला न लें। पैसा सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, आज के लिए भी होता है। थोड़ा बैलेंस रखना जरूरी है।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल अगर आप आराम को नजरअंदाज करेंगे, तो शरीर थक सकता है। घुटनों, हड्डियों, कमर या नींद पर असर दिख सकता है। आप मजबूत हैं, लेकिन शरीर को भी देखभाल चाहिए। थोड़ा चलना, स्ट्रेच करना, टाइम से खाना और समय पर सोना जरूरी है। स्वास्थ्य को भी बोझ न बनाएं। छोटे-छोटे आसान काम अपनाएं, जो रोज कर सकें। थोड़ी खुशी भी आपको बेहतर महसूस करा सकती है।

मकर राशि वालों के लिए सलाह सिर्फ काम करना ही आपकी पहचान नहीं है। थोड़ी खुशी को भी जगह दें, तभी हफ्ता संतुलित रहेगा।