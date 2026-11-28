Capricorn Weekly Horoscope 29 November-5 December 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

इस सप्ताह की शुरुआत रिश्तों और साझा जिम्मेदारियों से जुड़ी रहेगी। कर्क का चंद्रमा सातवें भाव में होगा। जीवनसाथी, क्लाइंट या किसी भरोसेमंद साझेदार के साथ मिलकर पुराना काम आगे बढ़ सकता है। शुक्र दशम भाव में है। इसलिए पेशेवर व्यवहार और काम में सहयोग से आपको सहजता मिल सकती है। कोई लंबित भुगतान या पहले की चर्चा फिर सक्रिय हो सकती है। अपनी चिंता अकेले रखने की जगह संबंधित व्यक्ति से बात करें। फिर भी हर सुझाव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है।

सिंह का चंद्रमा आठवें भाव में आएगा। मंगल, गुरु और केतु वहां मौजूद हैं। इस हिस्से में किसी साझा योजना, पुराने खर्च या अचानक बदलती जिम्मेदारी को संभालने की जरूरत पड़ सकती है। मंगल के प्रभाव में बिना पूरी जानकारी प्रतिक्रिया देने की इच्छा होगी। गुरु बारीकी समझने और अनुभव से सीखने को महत्व देंगे। केतु किसी योजना पर संदेह पैदा कर सकता है। यदि कोई काम अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है तो उसकी शर्तें दोबारा जांचें। यात्रा, घर या काम में जल्दबाजी न करें।

मकर साप्ताहिक राशिफल: 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक कमाई बढ़ाने की इच्छा के साथ खर्च भी बढ़ने के योग मध्य से आगे कन्या का चंद्रमा नवम भाव को सक्रिय करेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग, पढ़ाई या काम की दिशा पर सलाह मिल सकती है। बुध वृश्चिक में ग्यारहवें भाव में आएंगे, जहां सूर्य पहले से है। पुराने संपर्क, आय और भविष्य की योजना पर ध्यान बढ़ेगा। सप्ताहांत में तुला का चंद्रमा दशम भाव में शुक्र के साथ रहेगा। काम की जिम्मेदारी और सार्वजनिक व्यवहार में भरोसा लौट सकता है। अंतिम रात राहु आपकी राशि में और केतु सातवें भाव में आएंगे। आने वाले समय में निजी लक्ष्य और संबंधों के बीच संतुलन पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा।

लव राशिफल रिश्तों में शुरुआत सहयोग की हो सकती है, लेकिन पुराने तनाव के बीच एक दूसरे की बात सुनना महत्वपूर्ण रहेगा। सातवें भाव का चंद्रमा साथी की भूमिका बढ़ाएगा। यदि कोई घरेलू खर्च या काम से जुड़ी जिम्मेदारी दोनों को परेशान कर रही है तो उसे साथ बैठकर समझें। शुक्र दशम भाव में है, इसलिए नौकरी की व्यस्तता और निजी समय का संतुलन जरूरी होगा। साथी के सहयोग को सिर्फ व्यावहारिक मदद समझकर भावनात्मक पक्ष की अनदेखी न करें।

आठवें भाव में चंद्रमा के आने पर निजी मुद्दे या साझा पैसे की बात संवेदनशील हो सकती है। मंगल के प्रभाव में छोटी शिकायत पर भी तेज प्रतिक्रिया संभव है। गुरु की स्थिति समझदारी से पुरानी बात देखने का विषय लाएगी। जिस घटना को लेकर आप परेशान हैं, उसे साफ बताएं। सामने वाले के इरादे का अनुमान लगाकर आरोप न लगाएं। यदि परिवार में किसी छोटे सदस्य को मदद चाहिए तो जिम्मेदारी आपस में बांटें।

बाद के हिस्से में नवम भाव का चंद्रमा बातचीत में व्यापक समझ लाने की प्रेरणा देगा। किसी वरिष्ठ की सलाह या साथ बाहर निकलने से मन हल्का हो सकता है। बुध ग्यारहवें भाव में आएंगे। अविवाहित लोगों की परिचित मंडली से नई बातचीत हो सकती है। सप्ताहांत में काम के बावजूद साथी के लिए समय रखें। तुला का चंद्रमा और शुक्र दशम भाव में होने से साथ मिलकर भविष्य की व्यावहारिक योजना बनाने का अवसर हो सकता है। पुराने मतभेद को हर बातचीत में वापस न लाएं।

करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों को शुरुआत में सहयोग और काम के समझौते पर ध्यान देना होगा। सातवें भाव का चंद्रमा क्लाइंट और टीम की जरूरत समझने में मदद कर सकता है। किसी पुराने प्रस्ताव को स्पष्ट करने या लंबित मीटिंग के लिए समय निकालें। विद्यार्थी समूह अध्ययन से मदद ले सकते हैं। शुक्र और बुध की शुरुआती दशम भाव की स्थिति पेशेवर प्रशिक्षण, प्रस्तुति और भविष्य की तैयारी पर ध्यान दिलाएगी।

आठवें भाव की सक्रियता के दौरान काम में कुछ उलझन या दोबारा जांच की जरूरत हो सकती है। तकनीकी दस्तावेज, भुगतान और साझा जिम्मेदारी की जानकारी साफ रखें। मंगल और गुरु वहां हैं। कठिन काम उठाने की इच्छा रहेगी, लेकिन बिना संसाधन के बड़ा वादा न करें। छात्र कठिन विषय की बारीकियां समझने और गलतियां सुधारने पर ध्यान दें। कुछ समय धीमा परिणाम मिलने से पढ़ाई का तरीका पूरी तरह न बदलें।

मध्य के बाद नवम भाव का चंद्रमा प्रशिक्षण, अध्ययन और मार्गदर्शन पर ध्यान बढ़ाएगा। बुध ग्यारहवें भाव में आने से संपर्क, पूछताछ और काम के अवसर पर बातचीत हो सकती है। कारोबार करने वाले विस्तार का विचार रखें, लेकिन बाजार और लागत की जानकारी पहले जुटाएं। सप्ताहांत में दशम भाव की सक्रियता काम में भरोसा लौटाने और अगले सप्ताह के लिए जिम्मेदारियां तय करने में उपयोगी रहेगी। शनि तीसरे भाव में वक्री है, इसलिए लगातार प्रयास का महत्व बना रहेगा।

धन राशिफल सप्ताह की शुरुआत में लंबित भुगतान या साझा धन के मामले में बातचीत उपयोगी हो सकती है। यदि कोई रकम मिलने की उम्मीद है तो वास्तविक भुगतान की पुष्टि करें। राहु दूसरे भाव में सप्ताह के अधिकांश समय रहेगा। आय बढ़ाने की इच्छा के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। किसी योजना में केवल जल्दी लाभ की बात सुनकर पैसा न लगाएं। अपनी बचत और नियमित भुगतान अलग रखें।

सिंह के चंद्रमा के समय आठवां भाव सक्रिय होगा। साझा खाते, उधार, बीमा या किसी पुराने खर्च की जांच करें। मंगल वहां होने से तेजी से वित्तीय फैसला लेने का मन हो सकता है। यदि शर्तें स्पष्ट नहीं हैं तो दस्तावेज पढ़ने के लिए समय लें। कारोबार में अप्रत्याशित खर्च के लिए थोड़ी अतिरिक्त रकम रखें। वाहन या उपकरण की बड़ी खरीद को जरूरत और बजट के आधार पर देखें।

बाद के हिस्से में नवम भाव का चंद्रमा आर्थिक योजना पर अनुभवी सलाह लेने की प्रेरणा देगा। बुध ग्यारहवें भाव में आकर आय, संपर्क और बकाया रकम को सक्रिय करेंगे। कोई अतिरिक्त भुगतान मिले तो उसे पूरे महीने की आय का आधार न बनाएं। सप्ताहांत में दशम भाव का चंद्रमा काम से मिलने वाली आर्थिक स्थिरता को महत्व देगा। अंतिम रात राहु आपकी राशि में आएगा। फिलहाल अपने आर्थिक लक्ष्य को दिखावे के बजाय जरूरत और सुरक्षा से जोड़ें।

आठवें भाव में चंद्रमा के सूक्ष्म प्रभाव का बदलना साझा योजनाओं में छिपी छोटी शर्तों की समीक्षा की ओर ध्यान खींच सकता है। पुराने ऋण का ब्याज, कारोबार का बकाया या परिवार के किसी खर्च का हिसाब अलग से लिखें। एकादशी से द्वादशी की तरफ बढ़ते सप्ताह के अंतिम हिस्से में अनावश्यक खर्च रोककर बचत का लक्ष्य तय करें।

स्वास्थ्य राशिफल शुरुआत में काम और रिश्तों की जिम्मेदारी के बीच शरीर की जरूरत न भूलें। भोजन समय पर लें और रात की नींद पर्याप्त रखें। किसी तनावपूर्ण बातचीत के बाद तुरंत वाहन न चलाएं। थोड़ा समय लेकर मन शांत करें। अगर कोई परेशानी पहले से है तो अपनी सामान्य देखभाल नियमित रखें।

आठवें भाव के चंद्रमा के समय अधिक भागदौड़ या तनाव से बचना अच्छा रहेगा। मंगल की सक्रियता में उत्साह के बावजूद शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें। भारी सामान उठाने और सीढ़ियां चढ़ने में सावधानी रखें। पैर, घुटने या शरीर के किसी हिस्से में लगातार दर्द हो तो उसे ग्रहों से जोड़ने की बजाय उचित चिकित्सकीय सलाह लें।

सप्ताह के बाद के हिस्से में यात्रा या काम बढ़ सकता है। नियमित भोजन और हल्की सैर से दिनचर्या संभालें। परिवार या बच्चों के साथ समय मन हल्का कर सकता है। सप्ताहांत में ऑफिस का काम पूरा करते हुए अपने लिए आराम का समय निश्चित करें। अच्छी ऊर्जा महसूस होने पर भी बहुत सारे काम एक साथ न रखें।