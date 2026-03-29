मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
Capricorn Weekly Horoscope 29 March-4 April 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Weekly Horoscope 29 March-4 April 2026, मकर साप्ताहिक राशिफल: एक खुशहाल और रोमांटिक रिलेशन का आनंद लें, और साथ ही काम पर भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करें। फाइनेंशियल समृद्धि आपको समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने का अवसर देगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। इस सप्ताह आप अपने रिलेशन के लिए समय निकाल पाएंगे। काम पर आने वाली नई चुनौतियों का सामना करें और अपनी काबिलियत साबित करें। धन और सेहत, दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे।
मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आपकी रोमांटिक लाइफ इस सप्ताह क्रिएटिव रहेगी। अपने पार्टनर पर प्यार बरसाएं, और आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं, जब आप अपना कंट्रोल खो सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, क्योंकि इसका असर आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। कुछ लॉन्ग डिस्टेंस के प्रेम-संबंधों में शायद उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलें, जिससे जीवन में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए आप दोनों के बीच बातचीत होना बहुत जरूरी है।
मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
टीम मीटिंग्स में घबराएं नहीं, बल्कि बेझिझक होकर अपनी राय जाहिर करें। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिससे आपके पद और वेतन में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हेल्थ केयर, आईटी, सेल्स, डिजाइन और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र से जुड़े प्रोफेशनल्स को विदेश में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग किसी नई संस्था या कंपनी में शामिल हुए हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बिना पूछे अपनी राय देकर अपने सीनियर अधिकारियों को नाराज न करें। बैंकर्स और अकाउंटेंट्स का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहने वाला है। सरकारी कर्मचारियों को अपने ऑफिस में बदलाव की उम्मीद हो सकती है।
मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
किसी भाई-बहन या दोस्त के साथ चल रहे फाइनेंशियल मामले को सॉल्व कर लें। आपको अपना कोई पुराना बकाया पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा। इस सप्ताह कार खरीदने के भी योग बन रहे हैं। आपके किसी पुराने निवेश से अच्छी आमदनी हो सकती है, जिसका असर आपकी जीवनशैली में भी क्लियर दिखाई देगा। शेयर मार्केट, व्यापार या जोखिम भरे कामों में अपनी किस्मत आजमाने से पहले, यह कंफर्म कर लें कि आपके पास उचित मार्गदर्शन मौजूद हो।
मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह एनर्जेटिक बने रहें, क्योंकि इस सप्ताह कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आपको अपनी लाइफस्टाइल के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मकर राशि के कुछ जातक इस सप्ताह जिम या योग क्लास में शामिल हो सकते हैं। कुछ छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनका असर आपकी नींद या सांस लेने की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। जंक फूड्स से परहेज करना और ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चों को खेलते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय उन्हें हल्की-फुल्की चोट या खरोंच लग सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट