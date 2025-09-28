मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि का 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 28 September-4 October 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल: आपकी लव लाइफ में आ रही समस्याओं का सॉल्व होना जरूरी है। ऑफिस में अपने दृष्टिकोण में ईमानदारी बरतें, और आपके प्रयासों को मान्यता मिलेगी। इस सप्ताह फाइनेंशियल कंडीशन पर नजर रखें। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी रहेंगी।

मकर राशि का 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसा रहेगा? मकर लव लाइफ: प्रेम संबंधों में भावनाओं को हावी न होने दें। एक अच्छा श्रोता बनें, और आपको अपने साथी की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। प्रेमी आपके साथ ज्यादा टाइम बिताना पसंद कर सकता है। रोमांस के मामले में खुलकर बात करना भी अच्छा रहेगा। आप शादी के बारे में सोच सकते हैं, और आपके माता-पिता सपोर्ट भी करेंगे। सिंगल पुरुष जातक इस सप्ताह अपने जीवन में किसी खास के आने की उम्मीद कर सकते हैं। मैरिड जातकों को ऑफिस के रोमांस में न उलझने के लिए सावधान रहने की जरूरत है।

करियर राशिफल: आपका पेशेवर जीवन फलदायी रहेगा। ऑफिस की पॉलिटिक्स आपके आधिकारिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको काम पर भावनाओं को अहम भूमिका नहीं निभाने देना चाहिए। जो लोग बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और मीडिया से जुड़े हैं, वे वेतन में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। आप इस सप्ताह नौकरी बदलने के लिए भी सही समय चुन सकते हैं। व्यवसायी नए अवसरों को देखकर खुश होंगे और इस सप्ताह आत्मविश्वास से नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी परीक्षा पास कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: सप्ताह के पहले भाग में छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियों के बावजूद, आपके पास धन होगा। इससे आपको निवेश करने में मदद मिलेगी। कुछ जातक पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कानूनी विवाद में जीत हासिल करेंगे। आप इस सप्ताह किसी रिश्तेदार या भाई-बहन की मदद भी कर सकते हैं। व्यवसायियों को बैंक से लोन मिल सकता है, जबकि सप्ताह का दूसरा भाग दान-पुण्य के लिए भी अच्छा है।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। जिन लोगों को लिवर संबंधी बीमारियों का इतिहास रहा है, उन्हें इस सप्ताह बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ उम्रदराज लोगों को नींद से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, जिनके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का दूसरा भाग सर्जरी के लिए अच्छा है। सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ बैलेंस डाइट लें। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है, उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ