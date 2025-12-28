मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर 2025- 3 जनवरी 2026): मकर राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। प्रेम जीवन ठीक रहेगा और आप अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि, पैसों की परेशानी परेशान कर सकती है। सेहत से जुड़ी कुछ छोटी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। प्रेम संबंधों को संभालकर रखें और ऑफिस के सभी काम समय पर पूरे करें। बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। सेहत को लेकर भी थोड़ी सावधानी जरूरी रहेगी।

मकर राशि का लव राशिफल: मकर राशि वालों को इस सप्ताह रिश्ते में गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। गुस्से में कही गई बात आगे चलकर बड़ी परेशानी बना सकती है। एक-दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें और निजी व कामकाजी मामलों में सहयोग करें। जिन रिश्तों में हाल ही में तनाव चल रहा था, वे सप्ताह के बीच तक फिर से सामान्य हो सकते हैं।

मकर राशि का करियर राशिफल: मकर राशि वाले इस सप्ताह ऑफिस में मिली हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें। नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने या बाहर ट्रांसफर होने के मौके मिल सकते हैं। हस्तशिल्प, कला, होटल, टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह नई तकनीकी स्किल सीखने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ नए कामों के कारण अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह भाई-बहन के साथ पैसों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए बात को बढ़ने न दें। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतें। किसी दोस्त या भाई-बहन को आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है। अगर बजट ठीक रहा तो विदेश यात्रा की योजना भी बन सकती है।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: मकर राशि वालों को इस सप्ताह सेहत से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। पेट या पाचन से जुड़ी दिक्कत हो तो डॉक्टर की सलाह लें। हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। कुछ बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं और क्रिएटिव कामों में समय लगाएं। कोशिश करें कि ऑफिस का तनाव निजी जीवन पर हावी न हो।

