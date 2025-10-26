मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर- 1 नवंबर, 2025): लव लाइफ अच्छी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ऑफिस में नए टास्क मिल सकते हैं और इस हफ्ते आप अपने फाइनेंशियल ड्यूज भी क्लियर कर लोगे। मजबूत लव रिलेशनशिप बनाए रखें, क्योंकि आपका रवैया इसमें बहुत अहम रहेगा। प्रोफेशनल सक्सेस के साथ हेल्थ और वेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी।

लव राशिफल: इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में थोड़े उतार-चढ़ाव रहेंगे। जो सिंगल हैं, वो इस हफ्ते किसी से प्यार कर बैठेंगे, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से रिलेशनशिप में हल्की परेशानी आ सकती है, जिसे आपको कंट्रोल करना होगा। कुछ ऐसे रिश्ते जो टूटने की कगार पर हैं, वो फिर से पटरी पर आ जाएंगे। इस हफ्ते रिलेशन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी रहेगा और आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों चीजों में एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। आप दोनों मिलकर वेकेशन प्लान कर सकते हो या शाम को साथ बैठकर भविष्य की बातें कर सकते हो।

करियर राशिफल: ऑफिस में डेडलाइन्स पर ध्यान देना जरूरी है। कोई सीनियर आपकी ईमानदारी पर सवाल उठा सकता है, जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। टीम मीटिंग्स में झिझक न दिखाएं और अपनी राय खुलकर रखें। आपका ईमानदार फीडबैक आपको प्रमोशन या सैलरी हाइक का मौका दिला सकता है। सरकारी अधिकारियों के साथ रिश्ता अच्छा रखना बिजनेस में स्मूदनेस लाएगा। हफ्ते का पहला भाग बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे भाग में किस्मत साथ देगी और फायदा होगा।

आर्थिक राशिफल: इस हफ्ते सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जो आपके बैंक अकाउंट में साफ दिखेगी। इससे आपका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। किसी जरूरतमंद दोस्त या भाई-बहन की आर्थिक मदद करने पर विचार करें। घर में प्रॉपर्टी को लेकर बड़ी बहस से बचें। आप इस हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान या नया वाहन भी खरीद सकते हैं। जो बिजनेस में हैं, उन्हें फंडिंग के अच्छे सोर्स मिलेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: हेल्थ सामान्य रूप से अच्छी रहेगी और कोई बड़ी बीमारी नहीं दिख रही है। लेकिन हल्के इन्फेक्शन से एनर्जी थोड़ी डाउन रह सकती है। महिलाओं को गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ बच्चों को मुंह से जुड़ी परेशानी रहेगी। जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, उन्हें इस हफ्ते ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। डाइट पर ध्यान दें और शराब व तंबाकू दोनों से दूरी बनाएं।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com