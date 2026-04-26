मकर साप्ताहिक राशिफल: 26 अप्रैल से 2 मई तक का समय मकर राशि के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें पूरा राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। 26 अप्रैल से 2 मई 2026 तक का समय कैसा है आपके लिए

Capricorn Weekly Horoscope from 26 April to 2 May, 2026: क्लियर जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने के लिए कंफर्ट के लिए और अच्छे सपोर्ट के लिए जरूरी है। इस वीक आपको जिम्मेदारी फैमिलियर लगेंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स खास होगा। शुरू में आपको काम में ध्यान, घर की जिम्मेदारी और क्रिएटिव प्लान में धैर्य और खास ध्यान देना होगा। सूर्य वृषभ राशि में आने के लिए तैयार हैं तो हर चीज आपको बोझ लेगेगी। आपको देखने की जरूरत है कि जिंदगी कहां है, अपने ड्यूटी में जिम्मेदारी लाएं और खुशियां लाएं। इस वीक प्रैक्टिकल फैसले आपके लिए आसान होंगे, अगर आप हर उम्मीद के मुताबिक कोशिश करनी बंद करेंगे। यह वीक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, जब आप चीजों से थकना बंद करेंगे, तो आप सम्मानित महसूस करेंगे। एक लाइट शेड्यूल आपको अधिक इफेक्टिव करेगा और जिम्मेदारी कम करेगा।

capricorn Love Horoscope, मकर लव राशिफल अफेक्शन के लिए समय चाहिए, बाषा नहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका पार्टन आपके सपोर्ट की तारीफ करेगा, लेकिन इसमें इमोशनली फीलिंग की भी जरूरत है। आपको यह नहीं समझना चाहिए कि जिम्मेदारी सिर्फ केयर दिखाने के लिए है। कुछ इमोशनल और ईमानदारी के शब्द आपके इस वीक को अच्छा करेंगे।आज सिंगल किसी ऐसे की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं, जो मिच्योर, काम से कनेक्टेडिट है। आपको कनेक्शन को बनने देना है, लेकिन कोई गंभीरता और जल्दबाजी नहीं दिखानी है। इस वीक के अंत में आप समझेंगे कि क्या सही में क्या सामने वाला पर्सन आपकी रिअल लाइफ में फिट है या नहीं यह सिर्फ स्टेबिलिटी है। प्यार वहां बढ़ता है जहां गर्मजोशी आपकी जिम्मेदारियों के साथ होती है।

capricorn Career Horoscope मकर करियर राशिफल अगर आप एम्पलॉयड हैं तो आपको जिम्मेदारी लेने से बचना है, जिससे कंफ्यूजन ना हो और आप चीजों को अच्छे से समझा सकें। एक कोवर्कर, एक क्लाइंट को डायरेक्ट और सम्मानजनक क्लिएरिफिकेशन चाहिए। आपकी डिप्लोमेसी इसमें मदद करेगी।आपको एक लिखित में कंफर्मेशन की भी जरूरत होगी। बिजनेस ऑनर्स को पार्टनरशिप को खास तौर पर देखने की जरूरत है। .स्टूडेंट्स को ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी में बैलेंस लाना होगा। इस वीक के बीच में एग्रीमेंट और कोर्डिनेशन में सपोर्ट होगा और आपके फैसले जो वैल्यूज को लेकर लिए गए हैं उनमें लाभ होगा। आज काम आपका इंप्रूव होगा, अगर आप कोर्डिनेशन को एडजस्टमेंट से ऊपर नहीं ले जाएगें। एक क्लीन रोल आपके एफर्ट की तारीफ करेगा।

Capricorn Money Horoscope, मकर मनी राशिफल आज एक प्रैक्टिकल खर्चा, बच्चों, घर या रिपेयर, एजुकेशन से जुड़ा आपके सामने आ सकता है। सेविंग, निवेश को लेकर आपको शांति से रिव्यू करने की जरूरत है। अपनी चॉइस को पाने के लिए किसी ग्रुप के ओपिनियन, परिवार के दवाब, किसी तुलना के दवाब में ना आएं। पूर्ण चंद्रमा आपको दिखाएगा कि आपका लक्ष्य कहां है और सोशल प्लान को फाइनेंशियल क्लिएरिटी की जरूरत है। आज आपके पास पैसा टिकेगा लेकिन अगर आप प्लानिंग से और ईमानदारी से चलेंगे। यह वीक आपका भविष्य को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकता है और आपके आज को भी सही रखेगा।