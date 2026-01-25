Hindustan Hindi News
मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 25 से 31 जनवरी तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 25 से 31 जनवरी 2026 तक का समय…

Jan 25, 2026 07:05 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (25-31 जनवरी 2026): इस हफ्ते मकर राशि वालों को अपने अंदर स्थिरता और भरोसा महसूस होगा। आप खुद को काबिल और संभला हुआ पाएंगे। जो भी फैसले आप सोच-समझकर और सादगी से लेंगे, उनके नतीजे साफ दिखेंगे। दिमाग शांत रहेगा और ध्यान बंटेगा नहीं, जिससे काम पूरे करने में आत्मविश्वास बना रहेगा। इस पूरे हफ्ते धैर्य, शांति और अंदर की हल्की खुशी आपके साथ रहेगी।यह हफ्ता लगातार आगे बढ़ने और साफ सोच के लिए अच्छा है। रोज छोटे लेकिन काम के कदम उठाएं। ज़्यादा जल्दबाज़ी या दबाव की जरूरत नहीं है। खुद के साथ और दूसरों के साथ धैर्य रखें। बात करते समय नरमी रखें, क्योंकि आपके शब्द इस हफ्ते माहौल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जो काम सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, पहले उन्हीं पर ध्यान दें। हर चीज एक साथ करने की कोशिश न करें। थकान लगे तो खुद को आराम दें। छोटी-छोटी जीतों को नजरअंदाज न करें- उन्हें महसूस करें और खुद को शाबाशी दें। यही छोटी सफलताएं आगे के लक्ष्यों की तरफ शांत रफ्तार से ले जाएंगी।

मकर लव राशिफल: इस हफ्ते रिश्तों में अपनापन छोटे-छोटे कामों से बढ़ेगा। बड़े वादे या भारी बातें ज़रूरी नहीं हैं। जो महसूस करते हैं, उसे सीधे और आसान शब्दों में कहें। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और बीच में टोकने से बचें। इस हफ्ते सुनना बोलने से ज़्यादा असरदार रहेगा।कोई शांत पल साथ बिताने का प्लान बनाएं- जैसे साथ चाय पीना या हल्की सैर पर जाना। ऐसे साधारण पल रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। अगर सामने वाला कोई छोटा अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ ज़रूर करें। तीखे शब्दों और कड़वी बातों से दूरी रखें, क्योंकि उनसे दूरी बढ़ सकती है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात दोस्तों के जरिए या किसी हॉबी के दौरान किसी से हो सकती है। बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और भरोसा बनेगा। इस हफ्ते सच्चाई को नर्मी के साथ रखना सबसे सही तरीका रहेगा। यही तरीका रिश्ते में गहराई और स्थिरता लाएगा।

मकर करियर राशिफल: कामकाज में इस हफ्ते आप तब सबसे अच्छा करेंगे जब एक समय में एक ही काम पर ध्यान देंगे। एक साफ-सी लिस्ट बनाएं और काम को एक-एक करके पूरा करें। इससे दिमाग भी हल्का रहेगा और काम भी समय पर होगा। टीम के साथ छोटे-छोटे अपडेट शेयर करते रहें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मदद मिल सके। कोई छोटी नई स्किल या टूल आज़माने से काम जल्दी निपट सकता है। समय पर पहुंचना और जो कहा है उसे निभाना इस हफ्ते आपकी पहचान बनेगा। अगर किसी काम में परेशानी आए, तो चुप रहने की बजाय शांति से सलाह मांगें। जो सीख मिले, उसे नोट कर लें ताकि वही गलती दोबारा न हो। आपका शांत और लगातार किया गया प्रयास सीनियर लोगों को दिखेगा। यही रवैया आगे चलकर नए मौके और सम्मान दिला सकता है।

मकर आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में यह हफ्ता धीमे लेकिन समझदारी वाले फैसलों का है। बजट दोबारा देखें और रोज के छोटे खर्चों पर नज़र रखें, ताकि बाद में कोई सरप्राइज न मिले। बड़े खर्च अभी टालना बेहतर रहेगा। पहले विकल्पों की तुलना करें और सवाल पूछें। हर आमदनी से एक तय रकम बचाने की आदत डालें। यह धीरे-धीरे सुरक्षा का एहसास देगी। बेकार खर्च कम करने के तरीके देखें- जैसे अनचाहे सब्सक्रिप्शन चेक करना या ऐसी चीजें लेना जो लंबे समय तक चलें। इस हफ्ते पैसा संभालने का शांत और व्यावहारिक तरीका भविष्य में राहत देगा। जल्दबाजी से दूर रहना ही सही रहेगा।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते आपका शरीर शांत और नियमित दिनचर्या को अच्छी तरह स्वीकार करेगा। समय पर सोना, हल्की फिज़िकल मूवमेंट और सादा खाना आपको संतुलित रखेगा। खाने में सब्जियां और अनाज ज्यादा रखें। अचानक बहुत तेज एक्सरसाइज से बचें। उसकी जगह हल्की सैर या आसान स्ट्रेचिंग बेहतर रहेगी। काम के बीच-बीच में आंखों को आराम दें और गहरी सांस लें। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। सोने से पहले छोटी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिमाग को शांत करेगी। रोज की ये छोटी आदतें लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखेंगी और मूड भी स्थिर रहेगा। परिवार के साथ वक्त बिताना भी मानसिक सुकून देगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
