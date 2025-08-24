मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 24 से 30 अगस्त तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 अगस्त तक का समय…

Sun, 24 Aug 2025 06:56 AM

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (24- 30 अगस्त, 2025): रिलेशनशिप में उथल-पुथल के संकेत हैं। इसके बजाए रिलेशनशिप के सुहाने पलों का आनंद लें। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए प्रोफेशनल लाइफ की चुनौतियों को हैंडल करें। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। धन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। आपको बड़े अमाउंट में निवेश करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा।

लव राशिफल : इस सप्ताह मकर राशि वालों की लव लाइफ में उथल-पुथल हो सकती है। चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में हों। साथी से खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता गहरा होगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उनसे अपनी सच्ची फीलिंग्स व्यक्त करें। अगर आप सिंगल हैं, तो नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें क्योंकि सच्चे साथी की तलाश पूरी हो सकती है। धैर्य और आपसी समझ से आपका रिश्ता मजबूत होगा।

करियर राशिफल : इस सप्ताह, आप प्रोफेशनल लाइफ में खुद को सुर्खियों में पा सकते हैं। उन्नति या नए प्रोजेक्ट पर काम करने के मौके मिल सकते हैं। जिस पर इनोवेटिव स्किल और क्रिएटिविटी की जरुरत होगी। नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए सहकर्मियों से मिलें और साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं को एक्सप्लोर करें। आपकी समस्या को सुलझाने की स्किल की तारीफ की जाएगी। सीनियर्स के बीच मान-सम्मान मिलेगी। अपने काम पर फोकस करें और व्यवस्थित रहें। इससे आपको जिम्मेदारियों को प्रभावी रूप से संभालने में मदद मिलेगी।

आर्थिक राशिफल : इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मकर राशि के जातकों को अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहना होगा, लेकिन तरक्की के नए मौकों का लाभ उठाने में संकोत न करें। बजट की समीक्षा करें और उन जगहों की तलाश करें जहां पैसे बचा सकते हैं या होशियारी से निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी चीज की खरीदारी करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि वह लॉन्ग टर्म गोल्स को सुनिश्चित करती हो।

स्वास्थ्य राशिफल : स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह अच्छा है। एलर्जी के अलावा कोई बड़ी समस्या आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। हालांकि, कुछ फीमेल्स को शाम को टू-व्हीलर वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाए रखें। इससे आपका मेंटल हेल्थ बेहतर होगा। योग व मेडिटेशन करें। इससे नींद से जुड़ी समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com