मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 23 से 29 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Capricorn Weekly Horoscope 23-29 November 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope 23-29 November 2025, मकर साप्ताहिक राशिफल: ये हफ्ता आपको दिशा दिखाएगा और साफ बताएगा, खासकर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल प्लान के बारे में। भले ही चीजें धीरे-धीरे हों, आपकी कड़ी मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। आप शायद तनाव भरे पलों में शांत रहने की अपनी काबिलियत में बढ़ोतरी देखेंगे। इससे आपके रिश्तों में भी शांति आएगी। खुले दिमाग से काम करने की कोशिश करें और अपने आस-पास पॉजिटिव लोगों को रखें। अच्छी बातचीत और छोटे ब्रेक आपको अपना समय अच्छे से मैनेज करने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं नवंबर का ये सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है-

मकर राशि वालों के लिए 23 से 29 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा? मकर राशि का साप्ताहिक लव लाइफ: इस हफ्ते प्यार शांत और सुकून देने वाला लगेगा। आप प्यार और हंसी से भरे पलों का मजा ले सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो जिंदगी और सपनों के बारे में गहरी बातचीत से आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। इस सप्ताह आपका पार्टनर आपको अच्छे कामों या सोच-समझकर सपोर्ट देकर सरप्राइज दे सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई नई दोस्ती कुछ खास बन सकती है, खासकर अगर आप दोस्ताना रहें।

मकर राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल: इस सप्ताह आपका काम करने का तरीका ऑफिस या बिजनेस में बड़ा असर डालता है। आप लंबे समय से रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। आपके आस-पास के लोग आपके प्रैक्टिकल आइडिया और सब्र की इज्जत करेंगे। इस सप्ताह में कोई सीनियर या टीम मेंबर आपके कमिटमेंट की तारीफ कर सकता है। धीरे-धीरे और सही कदम उठाने से बड़े फायदे होंगे। ये हफ्ता जल्दबाजी करने के बजाय लंबे समय के लिए प्लानिंग करने पर फोकस करने के लिए अच्छा है।

मकर राशि का साप्ताहिक फाइनेंशियल लाइफ: इस सप्ताह आपके पैसों के मामले स्टेबल रहेंगे, जिससे आपको राहत मिलेगी। आप अपने खर्चों को संभालने को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। उन चीजों पर खर्च करने से बचें, जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ बड़ा खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ध्यान से सोचें और सही समय का इंतजार करें। पिछले इन्वेस्टमेंट में प्रोग्रेस दिख सकती है। अगर आपने पहले से बचत की आदत नहीं डाली है, तो ये हफ्ता इसके लिए एकदम सही है। आज थोड़ी सी सावधानी आपको कल ज्यादा सिक्योर महसूस करने में मदद करेगी।

मकर राशि का साप्ताहिक सेहत राशिफल: जब तक आप अपने शरीर की जरूरतों के बारे में जानते हैं, तब तक हेल्थ बैलेंस्ड रहती है। इस सप्ताह खाना स्किप करने से बचें और स्ट्रेचिंग या वॉकिंग के लिए भी समय निकालें। शांत दिमाग आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। इस सप्ताह में ब्रीदिंग प्रैक्टिस, हल्का योग, या प्रार्थना आपके दिमाग को रिफ्रेश करेगी और आपको बेहतर नींद लेने में मदद करेगी। खूब पानी पिएं, फल और सब्जियों जैसे नैचुरल खाने की चीजें चुनें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ