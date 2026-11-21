Capricorn Weekly Horoscope 22-28 November 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope 22-28 November 2026 Weekly makar rashifal, मकर राशिफल (22-28 नवंबर): घर और परिवार से जुड़ी बातें इस सप्ताह की शुरुआत को नरम बना सकती हैं। चंद्रमा मेष में आपके चौथे भाव में होगा। इसलिए रहने की जगह, माता, घरेलू सुविधा और मन की शांति पर ध्यान बढ़ेगा। पिछले दिनों की किसी चिंता का दबाव थोड़ा कम महसूस हो सकता है। परिवार या पुराने मित्रों के साथ बैठना राहत देगा। कोई छोटा घरेलू काम पूरा होने से भी संतोष मिलेगा। सूर्य ग्यारहवें भाव में है, इसलिए सामाजिक संपर्क और भविष्य की आय योजना भी साथ चलती रहेगी। किसी माता पिता या अनुभवी सदस्य की मदद उपयोगी हो सकती है। हालांकि परिवार का सहयोग मिलना अनावश्यक खर्च करने का कारण नहीं बनना चाहिए।

मकर राशिफल (22-28 नवंबर): मकर राशि इस सप्ताह जल्दी पैसा बढ़ाने की इच्छा बढ़ाएंगे राहु 24 नवंबर सुबह चंद्रमा वृषभ के पांचवें भाव में आएगा। पूर्णिमा के आसपास पढ़ाई, बच्चों, रचनात्मक विचारों और निजी खुशी पर ध्यान बढ़ेगा। विद्यार्थियों को नया उत्साह मिल सकता है। घर के छोटे सदस्यों की प्रगति मन प्रसन्न कर सकती है। सिंह के आठवें भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं। इसलिए किसी साझा मामले, पुरानी जिम्मेदारी या अनिश्चित योजना को लेकर सोच भी चलती रहेगी। हर अच्छे विचार को तुरंत बड़े निवेश या बड़े बदलाव में न बदलें। 26 नवंबर से चंद्रमा मिथुन के छठे भाव में पहुंचेगा। तब काम की लय, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य की दिनचर्या प्रमुख होंगे। छोटे काम पूरा करने से आत्मविश्वास बनेगा।

28 नवंबर सुबह चंद्रमा कर्क के सातवें भाव में आएगा। सप्ताह का अंतिम हिस्सा जीवनसाथी, सहयोगी और साझेदारी को महत्व देगा। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने या साथ कहीं जाने की इच्छा हो सकती है। बुध दसवें भाव में है और शुक्र भी 22 नवंबर शाम को इसी भाव तुला में आ जाएगा। इसलिए करियर और सामाजिक छवि में संतुलित व्यवहार की अहमियत बढ़ेगी। शनि तीसरे भाव में वक्री है। भाई बहन, पुरानी योजनाओं या लंबित संपर्क के मामलों में लगातार छोटे प्रयास करने होंगे। राहु दूसरे भाव में होने से आय और खर्च को लेकर उम्मीदें कभी बढ़ सकती हैं। शुरुआत की घरेलू राहत को सप्ताह भर की व्यवस्थित तैयारी में बदलना सबसे उपयोगी रहेगा।

लव राशिफल शुरुआत में चौथे भाव का चंद्रमा रिश्तों को घरेलू अपनापन देगा। जीवनसाथी या पार्टनर से छोटी बातों में सहयोग मिल सकता है। घर में किसी बुजुर्ग का ध्यान रखना, भोजन में साथ बैठना या घरेलू काम बांटना संबंध के लिए अच्छा रहेगा। पहले से कोई खिंचाव हो तो उसे बड़े भाषण से नहीं, सरल व्यवहार से कम किया जा सकता है। सिंगल लोगों को किसी परिचित मंडली में नया संवाद सुखद लग सकता है। लेकिन केवल परिवार की खुशी देखकर किसी संबंध का भविष्य तय न करें। सामने वाले की सोच और अपनी सुविधा दोनों समझें।

मध्य सप्ताह में पांचवें भाव का चंद्रमा रोमांस और साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ाएगा। किसी बच्चे की छोटी उपलब्धि भी घर को खुश कर सकती है। बाद के हिस्से में छठे भाव की सक्रियता काम और जिम्मेदारी बढ़ाएगी। इस दौरान साथी की मदद को सामान्य मानकर अनदेखा न करें। सप्ताहांत में सातवें भाव का चंद्रमा संबंधों को फिर सामने लाएगा। किसी साझा योजना या हल्की आउटिंग का अवसर बन सकता है। लेकिन आठवें भाव में मंगल और केतु होने से अनावश्यक शक या जल्दी निष्कर्ष निकालने से बचें। शुक्र दसवें भाव में है, इसलिए काम और निजी जीवन की सीमा तय करना जरूरी रहेगा। अपने प्रिय व्यक्ति को समय देना किसी बड़ी खरीद से अधिक असरदार हो सकता है।

करियर राशिफल पढ़ाई और पेशेवर काम के लिए सप्ताह धीरे धीरे गति पकड़ सकता है। शुरुआत का चौथे भाव का चंद्रमा शांत वातावरण में तैयारी करने में मदद देगा। घर से काम करते हों या परीक्षा की पढ़ाई चल रही हो तो जगह व्यवस्थित करें। बुध दसवें भाव में होने से रिपोर्ट, दस्तावेज, गणना और स्पष्ट संवाद आपकी ताकत बनेगा। शुक्र के भी उसी भाव में आने से सहयोगियों के साथ व्यवहार बेहतर रखने का अवसर मिलेगा। कार्यालय में अपनी बात रखने से पहले जरूरी जानकारी तैयार करें। परिवार की जिम्मेदारी के बीच काम का समय तय कर लें।

मध्य सप्ताह में पांचवें भाव का चंद्रमा पढ़ाई, प्रस्तुति, खेल और रचनात्मक काम में रुचि बढ़ा सकता है। विद्यार्थी कठिन विषय का रिवीजन करें। बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, केवल परिणाम को महत्व न दें। सप्ताह के बाद के हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा प्रतियोगिता और नियमित मेहनत पर जोर देगा। कारोबार में नए ग्राहक या विस्तार की चर्चा हो सकती है। किसी लंबे सफर या अतिरिक्त सेवा की लागत जरूर देखें। सप्ताहांत में सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी और क्लाइंट से संवाद को सक्रिय करेगा। किसी नई जिम्मेदारी की पेशकश हो तो भूमिका साफ करें। शनि तीसरे भाव में वक्री होने से पुराने फॉलोअप बार बार करने पड़ सकते हैं। यह कमी नहीं, काम को पूरा करने की प्रक्रिया है।

धन राशिफल पैसों में शुरुआत घरेलू जरूरत और बचत के संतुलन से होगी। चौथे भाव का चंद्रमा घर, मरम्मत, वाहन की देखभाल या सुविधा पर खर्च का विचार दे सकता है। माता पिता या परिवार से आर्थिक सहयोग की बात भी हो सकती है। उसे पहले से तय आय मानकर बड़ी खरीद न करें। सूर्य ग्यारहवें भाव में है, इसलिए कमाई और पुराने संपर्कों की चर्चा बनी रहेगी। लेकिन राहु दूसरे भाव में होने से कभी जल्दी पैसा बढ़ाने की इच्छा भी उठ सकती है। अपनी बचत को बाजार की अफवाह या परिचित की तेज सलाह के भरोसे न रखें।

मध्य सप्ताह में पांचवें भाव का चंद्रमा भविष्य की योजना और निवेश के बारे में सोचने को प्रेरित करेगा। कोई संभावना अच्छी लगे तो जोखिम समझकर ही निर्णय लें। सप्ताह के बाद के हिस्से में छठे भाव की सक्रियता नियमित खर्च, ईएमआई, कर्ज और बिल देखने के लिए उपयोगी होगी। काम की बेहतर लय आय के नए रास्ते का विचार दे सकती है, लेकिन भुगतान आने का समय स्पष्ट रखें। सप्ताहांत में सातवें भाव का चंद्रमा साझा बजट, पार्टनर के योगदान और पारिवारिक खरीद पर चर्चा बढ़ा सकता है। आठवें भाव में मंगल, गुरु और केतु होने से किसी साझा रकम या संपत्ति के कागज पर अतिरिक्त ध्यान देना उचित रहेगा। घूमने, उपहार या छोटी खुशी पर खर्च करें तो पहले सीमा तय करें। बचत के बाद आनंद लेना अधिक सहज रहेगा।

सेहत राशिफल शुरुआत में परिवार का साथ मानसिक राहत दे सकता है। चौथे भाव का चंद्रमा घर के सुकून और नियमित भोजन की जरूरत बढ़ाएगा। पिछले दिनों की जिम्मेदारियों से शरीर थका हो तो काम थोड़ा बांटें। माता की रोजमर्रा की सुविधा पर भी ध्यान दें, लेकिन हर छोटी परेशानी पर चिंतित न हों। शनि तीसरे भाव में वक्री होने से पुराने प्रयास और अधूरी योजनाएं मन में बार बार चल सकती हैं। उन्हें कागज पर लिख दें। इससे लगातार सोचते रहने की आदत कम होगी। समय पर पानी और सरल भोजन रखें।

मध्य सप्ताह में पांचवें भाव का चंद्रमा खेलने, चलने और सक्रिय रहने की इच्छा बढ़ा सकता है। अच्छा महसूस होने पर अचानक बहुत अधिक व्यायाम न करें। सप्ताह के बाद के हिस्से में छठे भाव का चंद्रमा दिनचर्या को बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। सोने का समय, स्क्रीन ब्रेक और हल्की सैर को नियमित रखें। सप्ताहांत में सातवें भाव का चंद्रमा प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ाएगा। बाहर खाना हो तो अपनी सुविधा और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत लगातार रहे तो उचित सलाह लें। शरीर की अच्छी देखभाल रोज की साधारण आदतों से होगी, केवल कुछ अच्छे दिन मिलने से नहीं।