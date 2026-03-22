मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 22 से 28 मार्च तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 से 28 मार्च 2026 तक का समय…
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (22-28 मार्च 2026): इस हफ्ते आपके लिए सिंपल बात ये रहेगी कि काम को पकड़कर चलना है, भागना नहीं है। जो काम चल रहा है, उसे खत्म करना ज्यादा जरूरी रहेगा। शुरुआत में थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन बीच में रुकावट नहीं आएगी। घर से भी सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन हल्का रहेगा। किसी बात को लेकर उलझन हो तो अकेले सोचने के बजाय किसी अपने से बात कर लें। इस हफ्ते चीजें अपने टाइम से ठीक होती दिखेंगी, बस आपको बीच में अधूरा छोड़ने की आदत से बचना होगा।
आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
मकर राशि का लव राशिफल- रिश्तों में इस हफ्ते सिंपल रहना ही काम आएगा। जो कहना है, साफ कहें। ज्यादा सोचकर बात करने से उलझन बढ़ सकती है। जो लोग रिलेशन में हैं, उन्हें पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। बिना फोन के साथ बैठना, हल्की बातचीत करना ही काफी रहेगा। छोटी-छोटी चीजें ही इस बार रिश्ता संभालेंगी। सिंगल लोगों के लिए कोई नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ना जरूरी है। जल्दबाजी करेंगे तो बात बिगड़ सकती है।
मकर राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में इस हफ्ते आपको अपनी रफ्तार खुद तय करनी होगी। दूसरों को देखकर जल्दबाजी न करें। जो काम हाथ में है, उसे पूरा करें। बीच में नया काम उठाने से दबाव बढ़ेगा। ऑफिस में अगर कोई बात समझ न आए तो पूछ लें। इससे काम आसान रहेगा। टीम के साथ काम करना पड़े तो साफ बात रखें। कोई छोटा मौका मिल सकता है, उसे नजरअंदाज न करें। सीनियर्स का ध्यान आपके काम पर रहेगा, इसलिए लापरवाही न करें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों को लेकर इस हफ्ते सिंपल चलना ही बेहतर रहेगा। जितना है, उसी हिसाब से खर्च करें। दिखावे में खर्च करने से बचें। अगर कोई बड़ा खर्च सामने आता है तो थोड़ा रुककर सोचें। घर के खर्च को लेकर साफ बात करें। किसी को पैसा देना हो तो पहले सोच लें। जरूरत हो तो लिखकर रखें। छोटी बचत भी आगे काम आएगी। इस समय जोखिम लेने से बचना सही रहेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- हेल्थ को लेकर इस हफ्ते ढील नहीं देनी है। समय पर सोना जरूरी है। देर रात तक जागेंगे तो शरीर जवाब देगा। सुबह थोड़ा चलना शुरू करें, भले कम ही सही। खाने में ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है, बस समय पर खाएं। बाहर का ज्यादा खाने से बचें। पानी कम न होने दें। काम के बीच में थोड़ा आराम भी लें। अगर थकान लगे तो रुक जाएं। शरीर का ध्यान रखेंगे तो पूरा हफ्ता ठीक से निकल जाएगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट