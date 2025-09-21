मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 21 से 27 सितंबर तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 27 सितंबर तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (21- 27 सितंबर, 2025): इस हफ्ते मकर राशि वाले वर्क, होम और रिलेशनशिप्स में स्थिर ध्यान महसूस करेंगे। पेशेंस के साथ फैसले लें। ईमानदारी से बात करें। जेंटल मदद स्वीकार करें और हर काम के लिए क्लियर स्टेप्स बनाकर प्लान करें। इस हफ्ते सावधानी से प्लानिंग करें। क्लियर कम्युनिकेशन और ईमानदारी से निरंतर सफलता मिलेगी। फैमिली मामलों में सुधार होगा। सहकर्मी तुम्हारी मेहनत नोटिस करेंगे और ग्रोथ के मौके मिलेंगे। रिस्पेक्ट बनाए रखें। अपना रूटीम फॉलो करें और जल्दी-जल्दी फैसले लेने से बचें ताकि मोमेंटम बना रहे। भरोसा बनाए रखें और हंबल भी बने रहें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। अगर रिलेशनशिप में हो, तो शांत होकर समय निकालें और छोटे प्लान्स, ड्यूटीज और फीलिंग्स पर बात करें। पार्टनर को चिंता हो तो धैर्य दिखाएं और प्रैक्टिकल सपोर्ट दें। सिंगल मकर राशि के जातक किसी वर्क या फैमिली के जरिए किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको पसंद आएगा। ईमानदार रहें। रिस्पेक्ट के साथ सुनें और कुछ भी गलत बोलने से बचें। छोटे-छोटे दयालु वाले काम भरोसा और प्रेम बढ़ाएंगे। छोटी-छोटी को सेलिब्रेट करें।

करियर राशिफल: वर्क में निरंतर मेहनत से सफलता मिलेंगी। छोटे प्रोजेक्ट्स को पहले पूरा करें। मैनेजर्स आपकी निरंतर मेहनत और रिलायबल फॉलो-थ्रू नोटिस करेंगे। अगर लीडरशिप जिम्मेदारी मिले, तो आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें और टीम के लिए क्लियर स्टेप्स बनाएं। ऑफिस गॅासिप से बचें और कम्युनिकेशन सिंपल रखें। खाली समय में कोई यूजफुल स्किल सीखें या प्लान्स रिव्यू करें।

आर्थिक राशिफल: पैसा स्थिर रहेगा लेकिन सावधानी से फायदे सुरक्षित रहेंगे। छोटे खर्च ट्रैक करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और हर इनकम से थोड़ी बचत अलग रखें। अगर कोई बिल सरप्राइज करे, तो शांत होकर देखें और बचत के लिए प्लान बनाएं। बड़ी खरीदारी तब करें जब पैसा आपके पास हों। एक्स्ट्रा इनकम साइड वर्क या उन चीजों को बेचकर आ सकती है जो अब आपके इस्तेमाल नहीं आ रही हैं। प्रैक्टिकल और पेशेंस फैसले तुम्हारे फंड्स सुरक्षित रखेंगे। रिसीट्स और नोट्स रखो ताकि ट्रैकिंग आसान रहे।

स्वास्थ्य राशिफल: हेल्थ स्टेबल रहेगी अगर सिम्पल हैबिट्स को फॉलो करेंगे। रोज वॉक करें। अच्छा आराम करें और नियमित रूप से खाना खाएं। हल्की ब्रीदिंग या जेंटल स्ट्रेचिंग स्ट्रेस कम करने और नींद सुधारने में मदद करेगी। रात को हेवी वर्क से बचें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। थकान लगे तो दिन में शॉर्ट ब्रेक्स लें और डिसकम्फर्ट हो तो किसी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर से बात करें। छोटे कंसिस्टेंट केयर से पेशेंस और एनर्जी दोनों बनी रहती है।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com