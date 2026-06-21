मकर साप्ताहिक राशिफल: धन लाभ और सम्मान के योग, फैसलों में जल्दबाजी से बचें

Capricorn Weekly Horoscope, Makar Saptahik Rashifal: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह आर्थिक मामलों और करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। मध्य सप्ताह में कामकाज में सुधार होगा और परिवार का सहयोग मिलेगा।

Capricorn Weekly Horoscope 21-27 June 2026, Makar Saptahik Rashifal: यह सप्ताह आपके लिए उम्मीद और हल्की बेचैनी के साथ शुरू होगा। कमाई उम्मीद से बेहतर रह सकती है, लेकिन मन फिर भी पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई बात खुशी दे सकती है। बच्चे की उपलब्धि, प्रशंसा या उसका प्रयास परिवार में आपका मन बढ़ाएगा। घर में जीवनसाथी से बात करते समय स्वर संभालें। छोटी नाराजगी को लंबा न खींचें।

सप्ताह का मध्य ज्यादा मजबूत रहेगा। परिवार, काम और मन के स्तर पर सहारा मिलेगा। किसी शांत प्रार्थना, मंदिर जाने या अकेले बैठकर सोचने से मन साफ हो सकता है। बच्चों का प्यार ऊर्जा देगा, हालांकि किसी बच्चे के व्यवहार या स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना पड़ सकता है। कामकाज में भी स्थिति सुधरेगी। जरूरी संपर्क आपके पास आएंगे। चिंता कम होगी और पिता की सेहत से जुड़ी राहत मिल सकती है।

शुक्रवार के आसपास सम्मान, पहचान और सामाजिक सराहना बढ़ सकती है। कारोबारियों को अलग अलग जगह से ऑर्डर या पूछताछ मिल सकती है। नौकरी करने वालों को सही लोगों की नजर में आने का मौका मिलेगा। फिर भी उत्साह में फैसला न करें। सप्ताहांत में माहौल थोड़ा व्यावहारिक होगा। आय और खर्च में संतुलन बनेगा। यात्रा टल सकती है। प्रॉपर्टी की खरीदारी अभी टालना बेहतर रहेगा। यह सप्ताह लाभ देगा, पर समझदारी के साथ।

प्रेम और रिश्ते रिश्तों में इस सप्ताह धीरे धीरे सुधार आएगा। शुरुआत में विवाह या साझेदारी में छोटी बात बड़ी लग सकती है। थकी हुई आवाज, देर से जवाब या रोजमर्रा की बात पर तीखा स्वर असर छोड़ सकता है। किसी हल्की नाराजगी को आदत न बनने दें। मंगलवार के बाद अपनापन बढ़ेगा। मन नरम होगा और जीवनसाथी भी आपकी गर्मजोशी महसूस करेगा।

मध्य सप्ताह रिश्तों को सहज बनाएगा। बुधवार को जीवनसाथी का मूड बेहतर रह सकता है। गुरुवार रोमांस और अपनापन बढ़ाने वाला रहेगा। साथ चाय पीना, घर का कोई काम मिलकर करना या सोने से पहले शांत बातचीत भी रिश्ते में मिठास ला सकती है। अविवाहित लोगों के लिए कोई रिश्ता दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई और सहजता से आगे बढ़ सकता है। परिवार, काम या किसी धार्मिक माहौल में कोई अच्छा परिचय बन सकता है। जल्दी न करें। बात को धीरे धीरे बढ़ने दें।

बच्चों का असर इस सप्ताह रिश्तों के माहौल पर रहेगा। उनकी प्रगति खुशी देगी, लेकिन किसी व्यवहार या स्वास्थ्य पर धैर्य रखना होगा। डांटने से ज्यादा स्थिर व्यवहार काम आएगा। सप्ताहांत में प्रेम जीवन फिर बेहतर होगा। लंबी यात्रा या बाहर जाने की योजना बदले तो मन खराब न करें। घर पर ही अच्छा समय मिल सकता है। अगर प्रॉपर्टी या घर से जुड़ी बात जीवनसाथी के साथ है, तो सहयोग से चलें। इस सप्ताह नरम बोलना ही सबसे अच्छा उपाय है।

शिक्षा और करियर करियर के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, खासकर मध्य भाग से। शुरुआत में कमाई बेहतर रह सकती है, जिससे काम को लेकर भरोसा बढ़ेगा। कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने, किसी सप्लायर से बात करने या बाजार की जांच करने का समय उपयोगी हो सकता है। नौकरी करने वाले लोग भी अपने रास्ते को लेकर अधिक आशावान महसूस करेंगे, हालांकि शुरुआत में मन थोड़ा बेचैन रहेगा।

बुधवार और गुरुवार इस सप्ताह की मजबूत कड़ी रहेंगे। वरिष्ठ आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। बॉस, मेंटर या किसी अनुभवी व्यक्ति से सीधा सहयोग मिल सकता है। कोई मीटिंग, सलाह या संपर्क आगे की दिशा साफ कर सकता है। कारोबारी विस्तार सोच सकते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से। जरूरी संपर्क सही समय पर मिलेंगे और काम की स्थिति बेहतर होगी। भागदौड़ रहेगी, लेकिन यह उपयोगी भागदौड़ होगी।

विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। मंगलवार अच्छा रहेगा। गुरुवार को ध्यान बेहतर होगा और सप्ताहांत तक किसी सहपाठी से मदद मिल सकती है। बुधवार को पढ़ाई की गति धीमी लगे तो परेशान न हों। नियमित टाइम टेबल बनाए रखें। शुक्रवार को सम्मान और पहचान मिल सकती है, लेकिन निर्णय में हल्का भ्रम भी रहेगा। सलाह लें, पर फैसला पूरी तरह दूसरों पर न छोड़ें। शनिवार को टली हुई यात्रा या बदला हुआ प्लान पेंडिंग काम पूरा करने में मदद कर सकता है।

धन और वित्त धन के मामले में शुरुआत अच्छी है। सोमवार को कमाई उम्मीद से बेहतर हो सकती है। सप्ताह के बीच में दूसरी जगह से लाभ, अतिरिक्त भुगतान, इंसेंटिव या कमीशन की संभावना बन सकती है। कारोबारियों को सप्ताह आगे बढ़ने के साथ ऑर्डर और संपर्क का फायदा मिल सकता है। यह प्रवाह अच्छा है, लेकिन पेपरवर्क, रेट और भुगतान की शर्तों में लापरवाही न करें।

शुक्रवार को निवेश या थोड़ा साहसी आर्थिक कदम आकर्षक लग सकता है। फिर भी अपनी पूरी राशि एक ही जगह न लगाएं। निर्णय में भ्रम हो सकता है या दूसरों की सलाह आपको दो दिशाओं में खींच सकती है। जीवनसाथी के नाम या उनके सहयोग से प्रॉपर्टी की बात आगे के लिए उपयोगी हो सकती है, पर घर खरीदने में जल्दबाजी न करें। शनिवार भी यही कहता है कि रुकना अभी बेहतर है।

सप्ताहांत में आय और खर्च में संतुलन बनेगा। बड़ी खरीदारी या भावुक खर्च से बचें। इस समय हिसाब देखें, छोटे बकाया निपटाएं और परिवार की जरूरतों के लिए पैसा अलग रखें। बच्चे की पढ़ाई या स्वास्थ्य पर खर्च आ सकता है। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, जो आगे काम और कमाई में मदद दे सकता है। इस सप्ताह कमाई अच्छी हो सकती है, पर फैसला धीमे और सोचकर लें।

स्वास्थ्य और कल्याण स्वास्थ्य अधिकतर संभला रहेगा, लेकिन शुरुआत में मन ज्यादा शोर करेगा। बेचैनी, अधिक सोच, कम नींद या चिड़चिड़ापन शरीर पर असर डाल सकता है। सप्ताह की शुरुआत व्यवस्थित करें। समय पर खाना खाएं। देर रात स्क्रीन कम करें। मन गोल गोल घूमे तो थोड़ी देर बाहर टहलें। रिश्तों की खींचतान कंधे, पेट या नींद पर असर डाल सकती है।

मंगलवार और गुरुवार संतुलन के लिए अच्छे रहेंगे। शांत बैठना, प्रार्थना या दस मिनट की चुप्पी मन को आराम दे सकती है। बच्चों का प्यार और जीवनसाथी से बेहतर संबंध मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देंगे। पिता की सेहत से राहत मिलेगी। मां की सेहत पर ध्यान रखें। बच्चे की तबीयत पर भी नजर रखनी पड़ सकती है। दवा, भोजन और समय का ध्यान रखें। छोटी देखभाल आगे बड़ी परेशानी रोक सकती है।

काम बढ़े तो खुद को असीम मजबूत न समझें। गुरुवार और शुक्रवार व्यस्त हो सकते हैं। लगातार काम करने से थकान आएगी। कोई लंबी यात्रा टल जाए तो उसे आराम का मौका समझें। विद्यार्थी पढ़ाई की लय न खोएं। बड़े लोग तनाव में उल्टा सीधा खाने से बचें। इस सप्ताह अपने शरीर के लिए बड़ा संकल्प नहीं, बस अच्छी नींद, सादा भोजन, शांत भाषा और थोड़ा भरोसा काफी रहेगा।