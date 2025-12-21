मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 21 से 27 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Capricorn Weekly Horoscope 21-27 December 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope 21-27 December 2025, मकर साप्ताहिक राशिफल: ये सप्ताह आपके लिए स्पीड लाएगा। स्मार्ट प्लान बनाने से आपके काम पूरे होंगे। बातचीत में ईमानदारी बरतने से रिश्ते बेहतर होंगे। फाइनेंशियल डिसीजन में सावधानी बरतने की जरूरत है। आराम और हल्की एक्टिविटी आपकी एनर्जी को बैलेंस में रखेगी। आपके दिमाग को क्लियर करेगी। अपने रिलेशन को स्ट्रॉंग बनाने और तनाव कम करने के लिए परिवार के साथ काम और छोटी-छोटी खुशियां बांटे। आपको फोकस, क्लियर ऑप्शन और छोटी-छोटी जीत का अनुभव होगा, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। धैर्य रखें और जरूरत पड़ने पर मदद भी मांगें। खुद पर ज्यादा भरोसा करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर राशि वालों के लिए 21 से 27 दिसंबर तक का समय कैसा रहेगा? मकर राशि का लव राशिफल: इस सप्ताह आप रिलेशनशिप में ज्यादा स्टेबल महसूस करेंगे। ईमानदारी भरी बातचीत आपको करीब लाएगी। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों या साझा एक्टिविटी के जरिए किसी अच्छे इंसान से मिलना संभव है। धैर्य रखें और देखभाल दिखाएं। छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए काम मायने रखते हैं। बोलने से ज्यादा सुनें। जरूरत पड़ने पर छोटी-मोटी प्रॉब्लम को ठीक करने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए माफी मांगे। घर पर भी कोई छोटी-मोटी एक्टिविटी साथ में करने का प्लान बनाएं। वादे निभाएं और अपने पार्टनर के दिन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहें। अपने पार्टनर को थैंक्स भी कहें और हंसी-मजाक का आनंद लें।

मकर राशि का करियर राशिफल: करियर के मामले में जरूरी कामों और क्लियर योजनाओं पर ध्यान दें। छोटे-छोटे सुधार पहचान दिलाएंगे। टीम वर्क मुश्किल समस्याओं को सॉल्व करने में मदद करेगा। फीडबैक को शांति से स्वीकार करें और सीखते रहें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। रोजाना के लिए जरूरी लक्ष्य तय करें, जब कुछ समझ न आए तो मदद मांगे, और छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। एक शांत रूटीन आपके बिजी दिनों को आसान बनाएगी और दूसरों को प्रगति दिखाएगी। छोटी-छोटी नई स्किल्स सीखते रहें, टीम के साथियों को मदद की पेशकश करें, और रोजाना प्रगति नोट करें और उस पर विचार करें।

मकर राशि का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह खर्च पर नजर रखें और बड़ी खरीदारी से बचें। जब आप योजना बनाते हैं तो छोटी सेविंग्स जुड़ती जाती हैं। बिलों की जांच करें और आसान बजट प्लान बनाएं। निवेश करने से पहले सलाह लें। रिकॉर्ड साफ-सुथरे रखें। कन्फ्यूजन कम करने और नियमित बिलों पर बचत करने के छोटे-छोटे तरीके खोजें। जरूरतों और इच्छाओं की एक आसान लिस्ट आपको समझदारी से चुनने और सुरक्षित महसूस करने में मदद करेगी। एक छोटा बचत लक्ष्य निर्धारित करें और उसे ट्रैक करें।

मकर राशि का सेहत राशिफल: हेल्दी रहने के लिए जरूरी कदम उठाएं। अच्छी नींद लें, थोड़ा टहलें और पानी का भरपूर सेवन करें। एक आसान रूटीन बनाकर तनाव से बचें। अगर आवश्यक हो, तो किसी भी लगातार समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लें। काम के दौरान हल्की स्ट्रेचिंग, सांस लेना और छोटे ब्रेक शामिल करें। शरीर और दिमाग की देखभाल एनर्जी बढ़ाएगी और बिजी दिनों में भी मूड को ठीक रखेगी। हर सुबह सांस लेने के व्यायाम आजमाएं और हाइड्रेटेड रहें। थकने पर आराम करें और बिना ब्रेक के भारी काम से बचें। अपना ख्याल रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ