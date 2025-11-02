मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 2 से 8 नवंबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 से 8 नवंबर तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (2- 8 नवंबर, 2025): मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह शांत रहने का है। इस सप्ताह आप तरक्की भी करेंगे। लगातार ध्यान और समझदारी से लिए गए फैसले आपको सफलता दिलाएंगे। मेहनत का असर साफ दिखेगा और कुछ मददगार लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे। काम और परिवार के बीच अच्छा संतुलन बनेगा। बस धैर्य और विनम्रता बनाए रखें। यही आपकी असली ताकत होगी।

लव राशिफल: इस हफ्ते लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों में प्यार झलकेगा। साफ बातचीत और ईमानदारी से रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। अगर सिंगल हैं तो किसी सामुदायिक काम या समान रुचि वाले इंसान से मुलाकात हो सकती है। थोड़ा धैर्य रखें और ज्यादा आलोचना से बचें। तारीफ और सहयोग से रिश्ता मजबूत होगा। घर-परिवार में भी सम्मान और समझ बढ़ेगी।

करियर राशिफल: काम के मोर्चे पर यह हफ्ता अच्छा रहेगा। धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति दिखेगी। अपने काम को साफ प्लान के साथ करें और एक समय पर एक काम पूरा करें। टीम में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आप जो काम संभाल सकते हैं, वही काम करें। टाइम मैनेजमेंट और सादगी से काम करने की आदत आपकी पहचान बनेगी। कोई नई स्किल या काम करने का बेहतर तरीका सीखना फायदेमंद रहेगा। आपकी ईमानदारी और भरोसेमंद रवैया आपको सराहना दिलाएगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति इस हफ्ते सुधरती दिखेगी, बशर्ते आप सोच-समझकर खर्च करें। छोटे-छोटे सेविंग टारगेट बनाएं। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेकर ही निवेश करें। अनावश्यक खर्चों को घटाने की कोशिश करें। परिवार के साथ मिलकर आर्थिक प्लानिंग करें, इससे भविष्य सुरक्षित रहेगा। छोटी-छोटी सेविंग से धीरे-धीरे मजबूत नींव बन सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा अगर आप अपनी दिनचर्या नियमित रखेंगे। हल्की एक्सरसाइज, थोड़ी सैर और पूरी नींद आपको तरोताजा रखेगी। भरपूर पानी पिएं और हल्का, सादा खाना खाएं। काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लें और गहरी सांसों से तनाव कम करें। अगर शरीर थका महसूस हो तो आराम करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लें।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

