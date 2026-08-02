मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2-8 अगस्त तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
मकर साप्ताहिक राशिफल: यह सप्ताह मेहनत, अनुशासन और समझदारी से फैसले लेने का रहेगा। करियर और पढ़ाई में लगातार प्रयास का अच्छा परिणाम मिल सकता है। सप्ताह के दूसरे भाग में परिवार का सहयोग, प्रेम संबंधों में मधुरता और आर्थिक मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। हालांकि
Capricorn Weekly Horoscope 2-8 August 2026: रविवार दोपहर करीब 3 बजकर 27 मिनट तक चंद्रमा कुंभ राशि में आपके दूसरे भाव से गुजरेगा। धन, परिवार, भोजन और वाणी पर ध्यान रहेगा। मन कभी तेज तो कभी सुस्त रह सकता है। अपनी बात साफ रखें, लेकिन कठोर न बनें। रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में आपके तीसरे भाव में आएगा। सोमवार और मंगलवार तक संदेश, छोटी यात्रा, पड़ोस, भाई-बहन और साहस से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है या किसी स्थानीय कार्यक्रम के जरिए नया परिचय बन सकता है। रविवार रात नक्षत्र परिवर्तन के बाद कल्पनाशक्ति और संवेदनशीलता बढ़ेगी। बातों को लिखकर व्यवस्थित करना आपके लिए उपयोगी रहेगा। रविवार देर रात मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव को सक्रिय करेगा। काम, प्रतियोगिता और समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि गुस्से और अतिरिक्त काम का असर स्वास्थ्य पर न पड़ने दें।
कृष्ण चतुर्थी और पंचमी का शुरुआती भाग बिखरे हुए संदेशों, छोटी जिम्मेदारियों और खर्चों की सूची व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी रहेगा। सोमवार और मंगलवार अपनी नींव मजबूत करें। मंगलवार रात करीब 9 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा मेष राशि में आपके चौथे भाव में आएगा। बुधवार और गुरुवार घर, माता, वाहन और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे। परिवार का तनाव कम हो सकता है। माता या माता समान व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। बुधवार रात नक्षत्र परिवर्तन के बाद घर की किसी बात पर आपकी प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। इसलिए फैसला देने से पहले पूरी स्थिति जरूर सुनें।
शुक्रवार तड़के करीब 1 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा वृषभ राशि में आपके पांचवें भाव में आएगा। शुक्रवार और शनिवार बच्चे, प्रेम, पढ़ाई, रचनात्मक कार्य और प्रदर्शन से खुशी मिलेगी। काम की गति भी बनी रहेगी, क्योंकि मंगल छठे भाव में अनुशासन बढ़ा रहा है। सप्ताह की शुरुआत मेहनत से होगी और अंत आत्मविश्वास के साथ होगा। शुक्रवार शाम नवमी से दशमी की ओर बढ़ता पंचांग रचनात्मक कार्यों को पूरा करने का संकेत देगा। शनिवार दोपहर बाद एकादशी खर्च और भोजन में संतुलन रखने की सलाह देगी।
मकर राशि का साप्ताहिक लव राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में रिश्ते सामान्य रहेंगे। इसे कमी न समझें। हर चुप्पी को तोड़कर बड़ा भावनात्मक जवाब मांगना जरूरी नहीं है। साथी को अपनी गति से चलने दें। मंगलवार को पड़ोस, मित्र या किसी स्थानीय कार्यक्रम से मन हल्का होगा। कई बार रोमांस की शुरुआत साधारण हंसी, चाय या घर के बाहर छोटी-सी बातचीत से भी होती है। अविवाहित लोगों की मुलाकात परिचित माहौल में किसी नए व्यक्ति से हो सकती है। तुरंत रिश्ते को गंभीर रूप देने की जल्दबाजी न करें।
बुधवार के बाद परिवार के साथ समय बिताना भावनात्मक सुकून देगा। माता या परिवार की किसी वरिष्ठ महिला से बातचीत मन को शांत करेगी। गुरुवार जीवनसाथी के साथ फिल्म, छोटी आउटिंग या घर की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार अविवाहित लोगों और प्रेम संबंधों के लिए खास रहेगा। किसी आकर्षक व्यक्ति की रुचि साफ नजर आ सकती है। हर शब्द का ज्यादा विश्लेषण न करें। सहज होकर जवाब दें। प्रतिबद्ध रिश्तों में गर्माहट और समझ बढ़ेगी। बच्चों की अच्छी खबर घर में खुशी का माहौल बनाएगी। शनिवार को प्रेम अधिक स्वाभाविक लगेगा। फिर भी काम का तनाव घर तक न लाएं। जब मन लगातार खतरा खोजता है, तब प्रेम भी कठिन लगने लगता है। थोड़ा भरोसा रखें।
मकर राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल
यह सप्ताह मेहनत को सीधे परिणाम से जोड़ने वाला रहेगा। शुरुआत में काम का दबाव और एकाग्रता की कमी परेशान कर सकती है। आसान पैसा, तारीफ या सफलता बिना प्रयास के नहीं मिलेगी। यही स्थिति आपको अधिक गंभीर बनाएगी। कोई साहसी फैसला लंबित काम की जिम्मेदारी लेने, पढ़ाई का समय बढ़ाने या ऑफिस की मुश्किल फाइल संभालने के लिए प्रेरित करेगा। विद्यार्थी समय-सारिणी का पालन करें। किसी बच्चे या युवा सदस्य की प्रगति आपकी प्रेरणा बढ़ाएगी।
बुधवार से दिमाग अधिक साफ रहेगा। नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। शुक्रवार आपकी व्यावहारिक और ईमानदार मेहनत का परिणाम दिखाएगा। कारोबार में नई लाइन, छोटा नया काम या सीमित विस्तार पर विचार हो सकता है। साहस के साथ सही गणना भी जरूरी होगी। शनिवार अध्ययन, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और प्रदर्शन आधारित कामों के लिए अच्छा रहेगा। खेल या प्रतियोगी क्षेत्र में पहचान मिलने के योग हैं। सफलता हमेशा चमकदार रूप में नहीं आती। कई बार वह फाइल, अभ्यास और समय पर पहुंचने की आदत के रूप में मिलती है। उस अवसर को पहचानें।
मकर राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में पैसा आसानी से नहीं मिलेगा। आय मेहनत, फॉलो-अप और जिम्मेदारियों से जुड़ी रहेगी। इससे आपको कमाई की कीमत समझ आएगी और खर्च में भी सावधानी रहेगी। बुधवार से माता-पिता या परिवार की मदद से आर्थिक दबाव कम हो सकता है। पैसा, उपहार या व्यावहारिक सहयोग मिले तो उसका स्पष्ट हिसाब रखें। बचत बढ़ाने का अच्छा अवसर मिलेगा। मंगल का छठे भाव में प्रवेश कर्ज और बकाया को व्यवस्थित करने की हिम्मत देगा। नया कर्ज लेने से पहले पुराने दायित्वों की समीक्षा जरूर करें।
सप्ताह के दूसरे भाग में घर, उपकरण, फर्नीचर, सजावट, मरम्मत या सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। जरूरी खरीदारी के लिए समय ठीक रहेगा। वाहन या संपत्ति से जुड़ी चर्चा भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन कुल लागत और दस्तावेज अच्छी तरह समझ लें। शुक्रवार सही गणना के साथ जोखिम लेने या कारोबार के नए अवसर से लाभ मिल सकता है। एक अच्छे दिन के कारण सप्ताहांत में लापरवाही न करें। बाहर घूमने, समारोहों और अचानक होने वाली खरीदारी में सीमा रखें। रसीद, कीमत और वारंटी जरूर जांचें। यह पैसा गहरे कुएं से निकले पानी जैसा है। मेहनत से आया है, इसलिए इसे संभालकर रखें।
मकर राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
सप्ताह की शुरुआत में तनाव शरीर में जल्दी जमा हो सकता है। बेचैनी और आलस एक साथ महसूस होंगे। इसका असर नींद, भोजन और धैर्य पर पड़ सकता है। मंगलवार को यात्रा और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। रास्ते में मोबाइल का इस्तेमाल न करें। बाहर का भोजन शरीर को सूट न करे, इसलिए ताजा और घर का बना खाना चुनें। पानी कम पीना, थकान या पाचन की छोटी समस्या को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा।
बुधवार से भावनात्मक राहत के साथ शारीरिक राहत भी मिलेगी। परिवार का सहयोग और घर का शांत माहौल तनाव कम करेगा। शुक्रवार और शनिवार ऊर्जा वापस लौटेगी। काम और पढ़ाई बिना शुरुआती भारीपन के आगे बढ़ेंगे। अपनी नियमित दिनचर्या फिर से शुरू करें। सुबह की सैर, समय पर भोजन और तय समय पर सोना काफी रहेगा। मंगल के छठे भाव में होने से जरूरत से ज्यादा काम करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। शरीर को मशीन न समझें। सक्रिय लोगों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, बशर्ते वे वार्म-अप और आराम को नजरअंदाज न करें। स्वास्थ्य गर्मी के बाद खेत जैसा है। सही देखभाल मिले तो हरियाली जल्दी लौट आती है।
सप्ताह की सलाह
पहले दो दिन अपनी नींव मजबूत करें। बुधवार से परिवार और पढ़ाई से ऊर्जा लें। सप्ताहांत में काम की सफलता को अच्छी दिनचर्या, बचत और शांत व्यवहार के साथ स्थायी बनाने की कोशिश करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र