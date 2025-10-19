मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 19 से 25 अक्टूबर तक का विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 से 25 अक्टूबर तक का समय…

Sun, 19 Oct 2025 06:27 AM

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (19- 25 अक्टूबर, 2025): लव लाइफ में चल रही हर गलतफहमी को सुलझा लें और काम में नई जिम्मेदारियां संभालें। इस हफ्ते भाग्य साथ देगा और समृद्धि दिखेगी, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। रिलेशनशिप में शांति बनाए रखें, काम समय पर पूरा करें। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पर सेहत की अनदेखी न करें।

लव राशिफल: इस हफ्ते प्यार में खुशनुमा पल आएंगे। अपने साथी के साथ चल रहे मतभेद खत्म होंगे और कुछ लोगों को माता-पिता का भी समर्थन मिलेगा। हफ्ते का दूसरा भाग रिश्ते के भविष्य को लेकर फैसला लेने के लिए शुभ रहेगा। जो महिलाएं सिंगल हैं, उन्हें ऑफिस या किसी इवेंट में प्रपोजल मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच हल्के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर बात को समय रहते सुलझा लें ताकि मामला बढ़े नहीं।

करियर राशिफल: ऑफिस में नए काम और जिम्मेदारियां लें, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। हफ्ते के दूसरे भाग में काम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है, इसलिए ध्यान बनाए रखें। आईटी, हेल्थकेयर, बैंकिंग और टेक्सटाइल से जुड़े लोग इस हफ्ते जॉब बदलने का मन बना सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए नए पार्टनरशिप डील्स फायदेमंद साबित होंगी और नए इलाकों में बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा। उद्यमियों के लिए हफ्ते का पहला भाग नया प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए शुभ है। छात्र बिना ज्यादा मेहनत के परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: धन की आवक बनी रहेगी। कुछ पुराना पैसा या बकाया इस हफ्ते मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप नया घर या वाहन खरीदने की स्थिति में होंगे। किसी भाई-बहन को पैसों की जरूरत पड़ेगी और आप मदद कर सकते हैं। हफ्ते में कुछ लोगों को कानूनी मामलों में खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेस करने वालों को बड़े निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए। कुछ लोग प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में हल्की दिक्कतें रह सकती हैं। एलर्जी या सर्दी-खांसी जैसी परेशानी हो सकती है। बच्चों को दांतों से जुड़ी शिकायत रह सकती है। दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सुबह योग या हल्का व्यायाम करें और टहलने की आदत डालें। इससे ब्लड सर्कुलेशन और फिटनेस दोनों बेहतर होंगे।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com