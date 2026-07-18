Capricorn, मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 19 से 25 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Capricorn Weekly Horoscope 19-25 July 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Weekly Horoscope 19-25 July 2026 Saptahik Makar Rashifal, मकर साप्ताहिक राशिफल: रविवार और सोमवार कन्या में चंद्रमा भाग्य, सीख, यात्रा और भीतर की शांति को मजबूत करेगा। पूजा, पढ़ाई या किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत मन को दिशा दे सकती है। षष्ठी और सप्तमी में लंबी योजना को छोटे कदमों में बांटना उपयोगी रहेगा। मंगलवार सुबह चंद्रमा तुला में जाते ही करियर और जिम्मेदारी पर रोशनी बढ़ेगी। बुधवार और गुरुवार काम की स्थिति सुधर सकती है। गुरुवार शाम वृश्चिक का चंद्रमा आय, मित्र और नेटवर्क से समर्थन देगा। शुक्रवार और शनिवार अच्छे संपर्क बन सकते हैं, लेकिन काम का बोझ जरूरत से ज्यादा न लें।
मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 19 से 25 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
लव राशिफल
प्रेम के लिए शुरुआत सहज है। जीवनसाथी के साथ चाय, बातचीत या छोटी धार्मिक यात्रा सुकून दे सकती है। परिवार की जिम्मेदारी बांटने से निकटता बढ़ेगी। ऑफिस की टेंशन घर तक न लाएं। मंगलवार और बुधवार पार्टनर आपकी व्यस्तता समझ सकता है। गुरुवार शाम के बाद मित्रों और सामाजिक कार्यक्रमों से मूड अच्छा होगा। अविवाहित लोगों के लिए परिचित दायरे में गर्मजोशी बढ़ सकती है। शनिवार आपकी वाणी में आकर्षण देगा, लेकिन साफ सीमा रखें। साधारण ध्यान प्रेम को टिकाऊ बनाएगा।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए शुरुआती भाग समझ और मार्गदर्शन का है। कठिन विषय में शिक्षक या सहपाठी की मदद लें। कारोबार में नई योजना का खाका बन सकता है। सोमवार को विचार तैयार करें, तुरंत बड़ा निवेश न करें। मंगलवार से गुरुवार करियर के सबसे उपयोगी दिन हैं। वरिष्ठ की मंजूरी, मीटिंग या लंबित फाइल आगे बढ़ सकती है। बुधवार विशेष रूप से नियमित काम के लिए अच्छा है। गुरुवार शाम के बाद नेटवर्क से अवसर मिलेगा। शुक्रवार को मदद स्वीकार करें। शनिवार नई प्रतिबद्धता से पहले समय और क्षमता देखें।
सप्ताह की शुरुआत में आय के एक से ज्यादा छोटे स्रोत बन सकते हैं। यात्रा, सीख या धार्मिक काम पर खर्च हो सकता है। इसे भी बजट में रखें। किसी सुरक्षित संपत्ति या लंबी योजना पर जानकारी जुटाना ठीक है, लेकिन जल्द फैसला न करें। मंगलवार से काम के जरिए कमाई और समर्थन बढ़ सकता है। गुरुवार कारोबार और सार्वजनिक छवि से लाभ दे सकता है। गुरुवार शाम के बाद नेटवर्क से अवसर बनेंगे। शुक्रवार आय और खर्च लगभग बराबर रह सकते हैं। शनिवार बचत बढ़ाने और पुराने वित्तीय लक्ष्य को फिर से देखने के लिए अच्छा है।
सेहत राशिफल
शुरुआत में स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रह सकता है। मन शांत रहने से नींद और पाचन भी संभलेगा। फिर भी बच्चे या परिवार के किसी सदस्य की दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ सकता है। दूसरों की चिंता में अपनी नींद न बिगाड़ें। मंगलवार से काम बढ़ेगा। गर्दन, पीठ और आंखों को आराम दें। शुक्रवार को लंबी यात्रा टल जाए तो उसे राहत मानें। शनिवार ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन असीमित नहीं। नियमित भोजन, पानी और हल्का व्यायाम बनाए रखें। स्वास्थ्य को एक दिन में नहीं, रोज थोड़ा संभालना होगा।
सप्ताह की सलाह
शुरुआत में दिशा साफ करें, मध्य में करियर पर फोकस रखें और सप्ताहांत में सही लोगों से जुड़ें। भरोसा रखें, पर क्षमता से ज्यादा वादा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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