Capricorn Weekly Horoscope 18-24 October 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope 18-24 October 2026 Makar Rashifal, मकर राशिफल : मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भीतर की ओर हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा धनु के बारहवें भाव में रहेगा। फिर भी शुरुआती दिनों में सम्मान, सामाजिक स्वीकृति और व्यापारिक हलचल के अच्छे संकेत हैं। बाहर उपलब्धि मिले और भीतर आप उसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त न हों, ऐसा संभव है। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला के दसवें भाव में हैं। करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक भूमिका बहुत सक्रिय है। मंगल और गुरु कर्क के सातवें भाव में साझेदारी, क्लाइंट और जीवनसाथी से सहयोग बढ़ा रहे हैं। शनि तीसरे भाव में वक्री है। इसलिए प्रयास के पुराने तरीके, भाई बहन की जिम्मेदारी या अधूरा संचार फिर ध्यान मांग सकता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि के लिए 18 से 24 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? 18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि मकर में आएगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोगों के सामने आपकी मौजूदगी मजबूत लगेगी। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के दूसरे भाव में जाएगा, जहां राहु है। पैसा, परिवार, भाषा और भोजन सक्रिय होंगे। आपकी बात प्रभावशाली होगी, लेकिन गलत शब्द से तनाव भी बढ़ सकता है। 23 अक्टूबर दोपहर बाद चंद्रमा मीन के तीसरे भाव में वक्री शनि के साथ आएगा। सप्ताहांत मेहनत, यात्रा, छोटे काम और फॉलोअप वाला होगा। हिम्मत रहेगी, लेकिन थकान भी साथ चल सकती है। सप्ताह की शुरुआत चमकदार और अंत अधिक मेहनती है। दोनों हिस्सों का उपयोग अलग तरीके से करें।

लव राशिफल शुरुआत में काम की सफलता परिवार के मूड पर अच्छा असर डाल सकती है, लेकिन बारहवें भाव का चंद्रमा आपको निजी समय भी मांग सकता है। 18 अक्टूबर के बाद अपनी राशि का चंद्रमा आपको खुलकर बात करने में मदद करेगा। जीवनसाथी और परिवार आपका समर्थन करेंगे। घर में मेहमान, समारोह या परिवार की हलचल हो सकती है। आपकी शांत भाषा लोगों को जोड़ सकती है। मंगल और गुरु सातवें भाव में हैं। इससे साथी सक्रिय और सहयोगी होगा, लेकिन कभी भावनात्मक बहस भी बढ़ सकती है।

21 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव की सक्रियता परिवार के मुद्दे सामने लाएगी। किसी रिश्तेदार या ससुराल पक्ष से पुरानी दूरी कम हो सकती है। समझौता करना कमजोरी नहीं होगा। 23 अक्टूबर के बाद तीसरा भाव संवाद बढ़ाएगा। थकान के कारण वैवाहिक बहस हो सकती है, खासकर अगर आप काम का गुस्सा घर लाएं। साथी की बात पूरा सुनें। बच्चों की प्रगति या परिणाम से खुशी मिल सकती है। प्रेम में इस सप्ताह आपकी विश्वसनीयता शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वादा वही करें जिसे निभा सकें।

करियर राशिफल करियर इस सप्ताह का सबसे मजबूत विषय है। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र दसवें भाव में हैं। शुरुआती दिनों में सम्मान, अच्छी प्रतिक्रिया, ऑर्डर या लोगों की नजर में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। प्रस्तुति, आवेदन, बिक्री, शिक्षण और सार्वजनिक भूमिका वाले लोग इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। फिर भी अंदर की अनिश्चितता के कारण बड़े निर्णय को एक बार और पढ़ना ठीक रहेगा। 18 अक्टूबर के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे।

21 अक्टूबर के बाद दूसरे भाव का चंद्रमा वेतन, फीस, कीमत और व्यावसायिक बातचीत को सक्रिय करेगा। भाषा में संतुलन रखें। 23 अक्टूबर के बाद तीसरे भाव का चंद्रमा और वक्री शनि मेहनत बढ़ाएंगे। बार बार फॉलोअप, स्थानीय यात्रा, रिपोर्ट और छोटे काम समय ले सकते हैं। छात्र नियमित समय सारणी से अच्छा करेंगे। बच्चों की पढ़ाई या किसी को नई शैक्षणिक दिनचर्या देने का भी समय हो सकता है। 24 अक्टूबर को बुध दसवें भाव में वक्री होगा। करियर के पुराने प्रस्ताव, कॉन्ट्रैक्ट, भूमिका, रिपोर्ट और लक्ष्य दोबारा देखने का समय है। बिना पढ़े साइन न करें।

वित्तीय रूप से सप्ताह का शुरुआती हिस्सा आशाजनक है। व्यापार में लाभ, बाजार से अच्छी प्रतिक्रिया या लंबित आय की हलचल हो सकती है। फिर भी एक अच्छे दिन को हर जोखिम के लिए अनुमति न मानें। 18 अक्टूबर के बाद अपनी राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन उसी कारण बड़ी खरीद का मन भी बन सकता है। जरूरत और दिखावे का फर्क याद रखें। 21 अक्टूबर के बाद दूसरा भाव आय, बचत और परिवार के खर्च पर फोकस करेगा। राहु यहां अचानक लाभ की उम्मीद और असामान्य खर्च दोनों बढ़ा सकता है।

यह समय पैसा अलग रखने, उपयोगी निवेश और भुगतान व्यवस्थित करने के लिए अच्छा है। परिवार, शिक्षा या मेहमान पर खर्च हो सकता है। 23 अक्टूबर के बाद हर रुपया मेहनत से जुड़ा महसूस होगा। वाहन खरीद या बड़ी सुविधा को सप्ताहांत में रोकना बेहतर रहेगा। बुध के वक्री होने पर करियर से जुड़े भुगतान, कमीशन, टैक्स, बिल और शर्तें दोबारा जांचें। अगर शुरुआत में लाभ मिला है तो उसे सप्ताह के अंत तक बचाकर रखना ही इस सप्ताह की वित्तीय सफलता होगी।

सेहत राशिफल शुरुआत में नींद और मानसिक आराम का ध्यान रखें। बाहर से अच्छा समय हो, फिर भी बारहवें भाव का चंद्रमा भीतर थकान दे सकता है। स्क्रीन, देर रात और लगातार सोचने की आदत कम करें। 18 अक्टूबर के बाद ऊर्जा लौटेगी और शरीर ज्यादा स्थिर लगेगा। फिर भी सामाजिक कार्यक्रम और काम को एक साथ भरने से थकान हो सकती है।

21 अक्टूबर के बाद भोजन और आंखों पर ध्यान रखें। लंबे स्क्रीन समय से आंखों में सूखापन या थकान महसूस हो तो ब्रेक लें। 23 अक्टूबर के बाद छोटी यात्रा और काम बढ़ेंगे। जल्दी में वाहन न चलाएं और भोजन न छोड़ें। शाम को हल्की सैर और समय पर पानी शरीर को संतुलित रखेंगे। सप्ताहांत में थोड़ा आलस और मानसिक बेचैनी साथ हो सकती है। इसे गलत संकेत न मानें। शरीर को साधारण रूटीन, आराम और शांत बातचीत ज्यादा मदद देंगे।