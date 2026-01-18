Hindustan Hindi News
मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Capricorn Weekly Horoscope 18-24 January 2026 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Jan 18, 2026 06:18 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Weekly Horoscope 18-24 January 2026 saptahik makar rashifal, मकर साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते को मेच्योर व शांत तरीके से निभाएं और यह भी ध्यान रखें कि आप प्रोफेशनल उम्मीदों को भी पूरा करें। आपकी दौलत बनी रहेगी, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। प्यार और नौकरी के मामले में आपका सप्ताह प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रहेगा। आर्थिक रूप से, आप इस हफ्ते जरूरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी चिंता का टॉपिक बन सकता है।

मकर राशि वालों के लिए 18 से 24 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

मकर राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: इस सप्ताह लव लाइफ में अच्छे पल आएंगे। आप पिछले मुद्दों को सुलझाकर खुश रहेंगे। इस सप्ताह प्रेम संबंध में बातचीत की गुंजाइश ज्यादा है। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने माता-पिता की सहमति से सगाई भी कर सकते हैं। आपको पार्टनर को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कामों में सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई नए रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं, खासकर हफ्ते के दूसरे भाग में, जो जीवन में बदलाव ला सकते हैं।

मकर राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: इस सप्ताह ऑफिस में प्रोफेशनल अवसरों की तलाश करें। आप सहकर्मियों के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए सप्ताह के पहले भाग को चुन सकते हैं। हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, बैंकिंग, आर्किटेक्चर और मैकेनिकल प्रोफेशनल्स नए जॉब इंटरव्यू क्लियर करने में सफल होंगे। कुछ प्रोफेशनल्स इस सप्ताह यात्रा करेंगे, जबकि आपकी फैसले लेने की शक्ति का टेस्ट होगा। बिजनेसमैन इस सप्ताह एक नया आइडिया या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी परीक्षा पास करने में सफल होंगे।

मकर राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: इस सप्ताह आपके जीवन में समृद्धि आएगी। किसी दोस्त के साथ पैसे से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए सप्ताह के दूसरे भाग को चुनें। आप इस हफ्ते के बीच में एक गाड़ी खरीद सकते हैं। जबकि हफ्ते का पहला भाग नया घर खरीदने के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं। व्यापारियों को टैक्स से जुड़े मुद्दों से राहत मिलेगी।

मकर राशि का इस सप्ताह का स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह कुछ मेडिकल दिक्कतें आ सकती हैं। इस सप्ताह आपके लिए संतुलित जीवनशैली बनाए रखना अच्छा है। बच्चे वायरल बुखार की चपेट से मुक्त रहेंगे, लेकिन ओरल हेल्थ से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स और मामूली चोटें रहेंगी। महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनके लिए मेडिकल तौर पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। आपको नींद से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, और पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन के बीच सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
