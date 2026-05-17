मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 17 से 23 मई तक का विस्तृत राशिफल
Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23 मई, 2026 तक का समय…
Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (17-23 मई, 2026): मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। हालांकि यह सप्ताह थोड़ा डिस्टर्बिंग होते हुए भी सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा। रिश्तों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सेहत पर ध्यान रखने की जरुरत है। कामकाज में सहयोग बहुत जरूरी है।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों की बात करें, तो रिलेशनशिप में हल्की खटपट हो सकती है लेकिन रिश्ता टूटने जैसी स्थिति नहीं बनेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा। शादीशुदा लोगों को धैर्य रखना होगा और संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है।
मकर राशि का करियर राशिफल
करियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को धीरे-धीरे स्थिरता मिलेगी और नए अवसर भी बन सकते हैं। व्यवसाय में शत्रुओं पर विजय मिलेगी और व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के अंत में साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलने के संकेत हैं।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में मकर राशि वालों को थोड़ा संभल कर फैसला लेने की जरूरत है। संयम के साथ लिया गया निर्णय सकारात्मक परिणाम देगा। बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखें। छोटी-छोटी सेविंग्स बड़े काम की होती हैं, इसलिए इन्हें अनावश्यक खर्च में न लगाएं। अगर आपको लगता है कि खर्च का बोझ बढ़ रहा है, तो ठहर जाएं और केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करें। साथ ही, आज निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और जल्दबाजी से बचें। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आय के नए स्रोतों पर ध्यान दें और अपने बजट को संतुलित बनाए रखें। आने वाले समय के लिए आर्थिक योजना बनाना आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मकर राशि वालों का स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक बेचैनी बनी रह सकती है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम पर ध्यान दें। ध्यान या हल्की एक्सरसाइज से मानसिक तनाव कम हो सकता है। किसी करीबी से बात करना भी मन को हल्का करेगा। सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे आप खुद को अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Hindustan Shaurya Samman 2024
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विशेषज्ञता
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