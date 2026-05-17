मकर साप्ताहिक राशिफल : मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? पढ़ें 17 से 23 मई तक का विस्तृत राशिफल

Saptahik Makar Rashifal Capricorn Horoscope Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 से 23 मई, 2026 तक का समय…

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल (17-23 मई, 2026): मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। हालांकि यह सप्ताह थोड़ा डिस्टर्बिंग होते हुए भी सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ रहेगा। रिश्तों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सेहत पर ध्यान रखने की जरुरत है। कामकाज में सहयोग बहुत जरूरी है।

मकर राशि का लव राशिफल रिश्तों की बात करें, तो रिलेशनशिप में हल्की खटपट हो सकती है लेकिन रिश्ता टूटने जैसी स्थिति नहीं बनेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें गुस्से और जल्दबाजी से बचना होगा। शादीशुदा लोगों को धैर्य रखना होगा और संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है।

मकर राशि का करियर राशिफल करियर के क्षेत्र में विद्यार्थियों और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को धीरे-धीरे स्थिरता मिलेगी और नए अवसर भी बन सकते हैं। व्यवसाय में शत्रुओं पर विजय मिलेगी और व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। सप्ताह के अंत में साझेदारी और सहयोग से लाभ मिलने के संकेत हैं।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल आर्थिक मामलों में मकर राशि वालों को थोड़ा संभल कर फैसला लेने की जरूरत है। संयम के साथ लिया गया निर्णय सकारात्मक परिणाम देगा। बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखें। छोटी-छोटी सेविंग्स बड़े काम की होती हैं, इसलिए इन्हें अनावश्यक खर्च में न लगाएं। अगर आपको लगता है कि खर्च का बोझ बढ़ रहा है, तो ठहर जाएं और केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करें। साथ ही, आज निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और जल्दबाजी से बचें। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आय के नए स्रोतों पर ध्यान दें और अपने बजट को संतुलित बनाए रखें। आने वाले समय के लिए आर्थिक योजना बनाना आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा।