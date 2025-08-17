मकर साप्ताहिक राशिफल: मकर राशि वालों का 17 से 23 अगस्त तक का सप्ताह कैसा रहेगा?

Capricorn Weekly Horoscope 17-23 August 2025 Saptahik Makar Rashifal Future Predictions: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Weekly Horoscope, मकर साप्ताहिक राशिफल: अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा समय बिताएं। रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। इस सप्ताह पेशेवर अवसरों का लाभ उठाएं और खर्चों पर कंट्रोल रखने पर विचार करें। स्वास्थ्य भी ध्यान देने की मांग करता है।

मकर राशि वालों का 17 से 23 अगस्त तक का सप्ताह कैसा रहेगा? मकर लव लाइफ: आपका व्यवहार रिलेशन में पिछले विवादों को सुलझाने में मदद करेगा। आपका पार्टनर हर मौके पर आपकी उपस्थिति पसंद करता है, और आपको यह क्लियर करना होगा कि आप उनकी मांगों को पूरा कर सकें। अगर रिलेशन में कोई समस्या है, तो झगड़े से बचने के लिए कम ही बात करें। आपको और आपके पार्टनर दोनों को रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए समान रूप से कोशिश करनी चाहिए। पास्ट में हुई सभी गलतफ़mहमियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

करियर राशिफल: करियर से जुड़ी चुनौतियां रहेंगी। आप नए कांसेप्ट लाने में असफल हो सकते हैं। नए प्रोजेक्ट शुरू करते समय अहंकार को दूर रखना भी जरूरी है। मैनेजर के पदों पर आसीन लोगों को डेडलाइन को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। क्लाइंट्स से डिप्लोमेटिक ढंग से निपटना होगा। कुछ स्वास्थ्य सेवा पेशेवर इस सप्ताह मुश्किल मामलों को संभालने में कामयाब रहेंगे। कुछ टीम मीटिंग्स में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अपना कंट्रोल न खोएं। स्टूडेंट्स को परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए ज्यादा कोशिश करने की आवश्यकता होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: सुबह के दौरान आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में संपत्ति से संबंधित बातचीत भी होगी, और आप उनमें उलझ सकते हैं। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए, खासकर विदेश यात्रा पर। कुछ महिलाओं को घर या ऑफिस में किसी उत्सव पर खर्च करना पड़ सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को किसी विदेशी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस भी चुकानी पड़ सकती है। व्यवसायी सप्ताह के दूसरे भाग में नई पार्टनरशिप पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करेंगे।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। इस सप्ताह भारी सामान उठाने से बचें। आपको माइग्रेन या वायरल बुखार हो सकता है। बच्चों को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, जबकि बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। सांस लेने में भी समस्या हो सकती है, और जोड़ों के दर्द वाले जातकों को डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सलाद और हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ बैलेंस डाइट लें।

